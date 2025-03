Novità e trend 6 0

Android 15: Samsung porterà One UI 7 su altri smartphone a partire da aprile

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2025

Samsung ha preso tempo con l'aggiornamento ad Android 15. Tuttavia, gli smartphone e i tablet di uno e due anni riceveranno l'aggiornamento, che include nuove funzioni AI, a partire dal 7 aprile.

L'interfaccia utente One UI 7 di Samsung con le nuove funzioni AI e Android 15 è attualmente disponibile solo per la serie Galaxy S25. Le cose cambieranno a partire dal 7 aprile 2025, quando gli smartphone e i tablet di punta del 2024 e del 2023 riceveranno gli aggiornamenti software e si metteranno al passo con i modelli di quest'anno per quanto riguarda la gamma di funzioni Galaxy AI. L'azienda coreana lo ha annunciato.

Samsung fornirà i dispositivi di punta del 2023 e 2024

L'aggiornamento ad Android 15 e One UI 7 sarà disponibile dal 7 aprile. Tuttavia, Samsung sottolinea che il rollout potrebbe richiedere diverse settimane a seconda del paese e del modello. Il produttore menziona i seguenti dispositivi per nome:

Galaxy S24, S24 Plus e S25 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10 Plus e S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra

L'elenco non è ancora completo.

Nuove funzionalità generali di Android 15 e strumenti AI di Galaxy AI

Tra le novità di Android 15 ci sono una maggiore protezione dai furti, profili riservati, un nuovo design per i controlli del volume e una barra delle applicazioni che può essere appuntata sui tablet.

Le innovazioni di Galaxy AI includono Gemini di Google come assistente AI preinstallato e integrato nel sistema. Tuttavia, altri strumenti come la Now Bar, AI Select o l'Audio Eraser mi hanno convinto solo in parte.

La gomma audio e la ricerca in linguaggio naturale nelle impostazioni sono però disponibili solo per i dispositivi a partire dal 2024. Secondo Samsung, gli smartphone e i tablet più vecchi non hanno abbastanza potenza per questo tipo di funzioni.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

