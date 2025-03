Novità e trend 6 1

Amazon Prime Video lancia un programma pilota di sincronizzazione supportato dall'intelligenza artificiale

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 6.3.2025

Amazon Prime Video si affida all'intelligenza artificiale per generare versioni doppiate di film e serie precedentemente non localizzate. Questa tecnologia potrebbe aprire nuovi mercati, ma solleva anche delle preoccupazioni.

Amazon Prime Video ha annunciato un nuovo programma pilota che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) per il doppiaggio di film e serie in licenza. Secondo Amazon, questo programma ha lo scopo di rendere più accessibili i contenuti che in precedenza non erano doppiati in alcuni paesi e regioni.

Dettagli del programma pilota

Il programma pilota sarà inizialmente disponibile per dodici titoli in licenza in inglese e in spagnolo latino-americano. I primi titoli includono "El Cid: La Leyenda", "Mi Mamá Lora" e "Long Lost". Il doppiaggio supportato dall'intelligenza artificiale sarà in offerta solo per i contenuti precedentemente non sincronizzati, come sottolinea espressamente Amazon.

Le avventure del cavaliere e condottiero castigliano dell'XI secolo Rodrigo Díaz de Vivar, meglio conosciuto come El Cid. Le avventure del cavaliere e condottiero castigliano dell'XI secolo Rodrigo Díaz de Vivar, meglio noto come El Cid, sono tra le dodici opere selezionate per il programma pilota.

Fonte: Amazon

Con la sincronizzazione supportata dall'AI, Amazon si affida alla stretta collaborazione tra l'intelligenza artificiale e i professionisti esperti della localizzazione. Questi ultimi sono i principali responsabili del controllo qualità. Questa combinazione di intelligenza artificiale e competenze umane mira a garantire la localizzazione di titoli che altrimenti non sarebbero accessibili a un pubblico più ampio.

Opportunità e rischi della sincronizzazione supportata dall'IA

Il doppiaggio supportato dall'IA comporta sia opportunità che rischi: da un lato, consente di accedere a una maggiore varietà di produzioni internazionali. Dall'altro lato, i critici vedono il pericolo che l'integrità artistica delle opere originali possa essere compromessa. I cineasti sostengono che il doppiaggio sia un'opportunità e un rischio.

I cineasti sostengono che il doppiaggio può distorcere la performance complessiva degli attori. La combinazione di movimento, parlato e intonazione è fondamentale per una rappresentazione autentica.

L'opzione per le versioni linguistiche generate dall'IA viene visualizzata nelle impostazioni della lingua, se disponibile.

Fonte: Amazon

Un altro aspetto da considerare quando si introduce il doppiaggio con l'AI è la potenziale minaccia al sostentamento dei doppiatori professionisti. Il continuo sviluppo della tecnologia AI potrebbe portare alla sostituzione dei doppiatori umani con voci generate dall'AI. Questo potrebbe avere un impatto significativo sulle opportunità di lavoro e sulla sicurezza del reddito dei doppiatori.

Il doppiaggio è una grande arte che spesso viene sottovalutata. Sebbene la sintesi vocale alimentata dall'IA abbia compiuto progressi impressionanti e sia in grado di imitare le voci in modo ingannevolmente realistico, resta da chiedersi se sia in grado di catturare appieno la profondità emotiva e le sfumature degli oratori umani.

Molti doppiatori sottolineano che il loro lavoro va ben oltre la semplice ripetizione di testi. Aggiungono profondità e autenticità ai personaggi che potrebbero non essere completamente replicati dall'intelligenza artificiale.

Inoltre, ci sono sempre degli aspetti in cui il doppiaggio può migliorare ulteriormente un film o una serie. Per me, uno dei migliori esempi di questo nei paesi di lingua tedesca sono i film con Bud Spencer e Terrance Hill e la serie "Die 2" (originariamente "The Persuaders!").

Il doppiaggio AI arriverà presto nei paesi di lingua tedesca?

Non è ancora noto se il doppiaggio supportato dall'IA sarà disponibile nei paesi di lingua tedesca. Tuttavia, visto che Prime Video sta costantemente ampliando la sua offerta, non sarebbe sorprendente se la funzione fosse presto disponibile anche in questo paese.

Immagine di copertina: Amazon

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo