Novità e trend 3

Amazfit Bip 6: un orologio sportivo economico che può fare quasi tutto

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 1.4.2025

Chiunque guardi la scheda tecnica del nuovo Amazfit Bip 6 per circa 80 franchi o euro si chiederà: ho bisogno di un altro orologio sportivo o smartwatch?

Il design del nuovo Amazfit Bip 6 non è davvero originale, perché l'originale è riconoscibile a prima vista. Il produttore cinese si è chiaramente ispirato all'Apple Watch. Fortunatamente, non per quanto riguarda il prezzo: il nuovo modello entry-level costa appena 80 franchi o euro.

Il Bip 6 ricorda molto l'Apple Watch.

Fonte: Amazfit

Stesso schermo luminoso dell'Apple Watch

Ma cosa offre oggi un produttore per un prezzo così basso? Almeno sulla scheda tecnica, l'offerta sembra sorprendentemente buona: il Bip 6 ha uno schermo AMOLED di 1,97 pollici e una risoluzione di 390 x 450 pixel. Amazfit indica un picco di luminosità di 2000 nit. Si tratta dello stesso valore raggiunto dall'attuale Apple Watch Serie 10. L'orologio economico dovrebbe quindi essere molto facile da leggere anche sotto il sole.

L'orologio utilizza lo stesso sensore per la registrazione della salute, del sonno e dello sport che è installato anche negli attuali modelli di punta del marchio. Secondo il produttore, questo garantisce che tutti i dati vengano registrati con la massima qualità possibile.

La batteria ha un'autonomia di 32 ore.

La durata della batteria è di 32 ore quando il GPS registra continuamente dati. Senza GPS, ma con tutte le funzionalità, la durata della batteria è di due settimane e in modalità risparmio di 26 giorni.

L'orologio tiene traccia di circa 140 diverse attività sportive e di fitness.

Fonte: Amazfit

Sistema operativo proprio con vantaggi e svantaggi

Nonostante la lunga durata della batteria, lo smartwatch è molto leggero, con poco meno di 43 grammi - la batteria da 340 mAh non è nemmeno così grande. Ma: il nuovo sensore è economico e Amazfit si affida a un proprio sistema operativo sottile. Tutto ciò consente di risparmiare energia.

Tuttavia, il sistema operativo proprietario presenta anche degli svantaggi: A differenza delle varianti di Google o Apple, non c'è un app store dove poter scaricare applicazioni aggiuntive da altri sviluppatori. Devi accontentarti di ciò che il produttore ha integrato.

Ciò include il tracciamento del tuo corpo e della tua vita.

Questo include il monitoraggio delle pulsazioni, della variabilità della frequenza cardiaca, del sonno, dell'ossigeno nel sangue o dello stress. Il Bip 6 ha integrato programmi speciali per 140 tipi di sport e attività di fitness e lifestyle. Le funzioni AI come Zepp Coach e la registrazione degli alimenti sono disponibili gratuitamente.

Puoi utilizzare l'app per scansionare gli alimenti e tenere traccia della tua dieta.

Fonte: Amazfit

Il GPS funziona attraverso cinque sistemi satellitari: GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS e BD. La navigazione sul campo è possibile anche senza una connessione a internet.

L'intero orologio può essere controllato tramite comando vocale. Sono integrate anche le funzioni di base dello smartphone come le notifiche, le chiamate e il controllo della musica. La chiamata di emergenza SOS è attualmente disponibile solo quando l'orologio è collegato a un dispositivo Android. Questa funzione non è ancora stata aggiunta per iOS. Rispetto ai modelli più costosi, manca l'NFC. Questo significa anche che non c'è una funzione di pagamento contactless.

Cosa è migliorato rispetto al suo predecessore?

Il Bip 5 ha uno schermo più piccolo e decisamente meno luminoso; inoltre non ha un display sempre acceso. La nuova versione è dotata di un nuovo sensore, di una batteria di maggiore durata e di un giroscopio a 6 assi. Il modello precedente ha solo un giroscopio a 3 assi. Anche le mappe offline, le funzioni AI e il controllo vocale sono disponibili solo nel Bip 6. L'aggiornamento è quindi complessivamente significativo, fortunatamente senza che Amazfit aumenti il prezzo di vendita consigliato.

Smartwatch CHF 69.90 Amazfit Bip 5 38 mm 3

Immagine di copertina: Amazfit

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo