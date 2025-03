Novità e trend 11 4

Alimentatori e rischi di incendio: alcune compagnie aeree stanno introducendo nuove norme

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 14.3.2025

Diverse compagnie aeree asiatiche stanno introducendo regole più severe per il trasporto e l'utilizzo dei power bank sui loro aerei. Il motivo è il rischio di incendi ed esplosioni se vengono conservati o utilizzati in modo non corretto.

I power bank sono un modo molto diffuso per prolungare la vita utile di smartphone, cuffie e altri dispositivi quando si viaggia. Per questo motivo sono spesso presenti nei bagagli quando si viaggia. Tuttavia, i danni meccanici, l'alta pressione, l'uso improprio o le temperature troppo elevate possono causare cortocircuiti, incendi o addirittura esplosioni. Per questo motivo i power bank sono considerati merce pericolosa a bordo degli aerei e sono soggetti a normative speciali.

Alcune compagnie aeree asiatiche hanno recentemente inasprito le restrizioni esistenti in materia di powerbank. Il motivo è un incidente avvenuto in Corea del Sud: A gennaio è scoppiato un incendio nella cabina di un aereo passeggeri. La causa è probabilmente un accumulatore di energia elettrica.

La causa potrebbe essere un power bank schiacciato nel vano portaoggetti sopra i sedili, ma la causa dell'incendio non è ancora stata chiarita del tutto. Poiché l'incendio è stato notato prima del decollo, gli occupanti sono stati evacuati per tempo. Ampie parti della fusoliera dell'aereo sono state bruciate.

Quali sono le attuali restrizioni sui power bank in aereo?

Molte compagnie aeree aderiscono alle raccomandazioni della International Air Transport Association (IATA) per quanto riguarda i requisiti di sicurezza. Si tratta di un'organizzazione che sviluppa standard e linee guida globali per il trasporto aereo.

Dal 2016, i power bank e altri dispositivi con batterie agli ioni di litio come laptop e tablet possono essere trasportati solo nel bagaglio a mano. Se un incendio dovesse scoppiare nel vano bagagli dell'aereo, verrebbe scoperto troppo tardi.

Inoltre, le compagnie aeree hanno deciso di non utilizzare le power bank per i loro dispositivi.

Inoltre, le compagnie aeree ammettono solo power bank con una capacità massima di 100 Wh. Le powerbank per laptop spesso superano questo limite. Se hai più di 100 Wh, devi chiedere preventivamente il permesso alla compagnia aerea e, secondo la IATA, anche se ricevi una risposta positiva possono essere trasportati al massimo due power bank di questo tipo.

Molte compagnie aeree emanano regolamenti diversi

A seguito dell'incidente in Corea del Sud, diverse compagnie aeree asiatiche hanno inasprito le loro norme, come riportato dal New York Times. Questo riguarda anche te se voli con queste compagnie aeree.

Il governo sudcoreano ha dato istruzioni a tutte le compagnie aeree del paese di attuare le misure più severe. Tali misure sono in vigore dal primo marzo 2025, il che significa che ora è consentito portare a bordo un massimo di cinque powerbank sotto i 100 Wh per persona, naturalmente solo nel bagaglio a mano. Inoltre, non puoi riporle nel nostro magazzino centrale, ma devi tenerle a portata di mano per poter reagire rapidamente. Eventuali anomalie, come fumo o surriscaldamento, devono essere segnalate immediatamente al personale di bordo.

Non devi ricaricare il tuo power bank durante il volo (ad esempio, utilizzando l'apposito slot di ricarica dell'aereo o un altro power bank). Dovresti anche riporre i power bank singolarmente in borse o fissare le connessioni con nastro adesivo in modo che nessun metallo possa entrare in contatto con i contatti.

Il Ministero afferma che i power bank non possono essere ricaricati durante il volo.

Il ministero afferma che potrebbero esserci ulteriori restrizioni se si scoprisse che l'incendio di gennaio è stato causato da un power bank. Secondo il NYT, anche alcune compagnie aeree taiwanesi hanno implementato queste norme.

EVA Air e China Air hanno deciso di adottare un sistema di sicurezza per i loro aerei.

EVA Air e China Airlines hanno annunciato di voler vietare l'uso delle power bank sui loro voli, ma consentiranno comunque di riporle nella cappelliera. Anche Thai Airways vieterà l'uso delle power bank a partire dal 15 marzo. Singapore Airlines e la sua filiale Scoot vieteranno l'uso e la ricarica delle power bank a partire dal 1° aprile

Anche altre compagnie aeree potrebbero introdurre nuove norme con breve preavviso. Per questo motivo è meglio controllare il sito web della tua compagnia aerea prima del volo per verificare quali sono le norme applicabili al tuo volo.

Immagine di copertina: Shutterstock/DimaBerlin

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo