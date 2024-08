Aggiornamento opzionale di Windows KB5041587: condivisione semplificata dei file con smartphone Android

Grazie all'aggiornamento KB5041587 di agosto, puoi inviare file da Windows 11 al tuo smartphone Android facendo clic con il tasto destro del mouse. Tuttavia, l'aggiornamento non avviene automaticamente.

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento opzionale KB5041587 per Windows 11 il 27 agosto. L'aggiornamento rende più facile la condivisione di file sul tuo PC Windows con uno smartphone Android. Affinché funzioni, è necessario disporre dell'applicazione "Smartphone Link" sul computer e dell'applicazione "Link to Windows" sul tuo Android. Entrambe sono gratuite. Le app non sono nuove, ma l'aggiornamento ti permette di inviare i file direttamente da Windows Explorer al tuo smartphone tramite la condivisione dei file.

Il nuovo aggiornamento è facoltativo.

Il nuovo aggiornamento è facoltativo, quindi Windows non lo installerà automaticamente. Se la tua installazione di Windows 11 è aggiornata, dovresti vedere questa informazione nelle impostazioni di sistema alla voce Windows Update: "È disponibile l'aggiornamento cumulativo 2024-08 per Windows 11 versione 23H2 per sistemi basati su x64 (KB5041587)". Potrai quindi scaricarlo e installarlo.

Le nuove funzionalità saranno distribuite gradualmente. Ciò significa che non tutti potranno accedervi subito dopo l'installazione. Puoi trovare tutte le informazioni sull'aggiornamento KB5041587 qui.

L'invio di file funziona, ma la configurazione è fastidiosa

Ho installato l'aggiornamento software sul mio computer di casa e sono uno dei fortunati che può già utilizzare la nuova funzione di condivisione per Android. Questa funziona anche dopo aver impostato l'accoppiamento dei dispositivi. Facendo clic con il tasto destro del mouse su un file in Esplora risorse e selezionando "Condividi", è sufficiente selezionare "Collegamento allo smartphone" e il file finisce nella nuova cartella "Invia dal mio PC" nella cartella dei download dello smartphone senza bisogno di ulteriori domande.

In linea di principio, il collegamento è possibile anche tra iPhone e Windows 11, ma Microsoft afferma che la condivisione semplificata è disponibile solo per gli smartphone Android.

Ho provato e dopo un po' di tira e molla ha funzionato. Concedere i permessi corretti sullo smartphone è stato un po' complicato e ha funzionato solo in modo indiretto. Microsoft deve ancora lavorare sulla funzionalità e sulla facilità d'uso. Ma quando finalmente funziona, l'opzione è una vera benedizione per lo scambio di file tra smartphone e Windows. <p