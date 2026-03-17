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Aggiornamento Nintendo Switch 2: come far funzionare meglio i tuoi vecchi giochi

Con il nuovo aggiornamento della console, Nintendo offre alla Switch 2 una funzione molto attesa. I giochi per Switch 1 ora funzionano molto meglio in modalità portatile.

La Switch 2 è molto più forte della Switch 1 e Nintendo sta dimostrando quanto sia più forte con una nuova funzione in arrivo tramite un aggiornamento della console.

Normalmente, i giochi vengono eseguiti in modalità portatile con perdite grafiche, una risoluzione inferiore o prestazioni inferiori. Logico: se la console non è inserita nel dock e non è collegata all'alimentazione, non funzionerà a pieno regime.

Con la nuova funzionalità , la console è in grado di offrire un'ottima qualità di gioco.

Con il potenziamento della modalità portatile di «» , Nintendo sta eliminando questa limitazione per i giochi di Switch 1. I giochi vengono ora eseguiti a livello di modalità TV nella console. Ora i giochi funzionano a livello di modalità TV in modalità portatile. La console tratta i titoli praticamente come se fossero collegati al dock della TV, con qualità grafica e prestazioni complete. Gli attuali giochi per Switch 2 e i giochi per Switch 1 con aggiornamenti per Switch 2 non sono interessati e continuano a funzionare con il freno a mano tirato in modalità portatile.

Nintendo avverte delle seguenti limitazioni nell'attivazione della novità:

Il Boost in modalità portatile può comportare un aumento del consumo energetico e una riduzione della durata della batteria.

L'impatto effettivo della funzione può variare a seconda del software utilizzato. Nintendo non rivela quali giochi non sono supportati o lo sono solo parzialmente.

La console pensa di essere nel dock della TV: questo può avere un impatto sulle istruzioni di gioco o su altre funzioni di alcuni titoli

La funzione touchscreen è disabilitata in questa modalità - logicamente, non puoi usare il touchscreen nemmeno nel dock.

I controller Joy-Con 2 collegati vengono letti dalla console come controller Pro

Prima di poter utilizzare altri controller, devi prima rimuovere i controller Joy-Con 2 dalla console.

Affilato come una puntina.

Ho testato la novità su «Super Smash Bros.» e «Metroid Prime Remastered» e sono entusiasta. Il gioco di combattimento in particolare risplende in uno splendore completamente nuovo. La risoluzione dello schermo a 1080p viene sfruttata appieno e riesco a vedere più dettagli sui personaggi del gioco relativamente piccoli. Fantastico!

Il canale YouTube GVG mostra le differenze in alcuni titoli importanti in forma di video:

Una funzionalità ben nascosta

Molti fan hanno chiesto una funzione del genere sin dal lancio della Switch 2. Stranamente, Nintendo ha rilasciato l'aggiornamento della console senza alcun preavviso. Ancora più strano è il fatto che la funzione sia ben nascosta nelle impostazioni di sistema.

Come attivare la funzione?

Come attivare il potenziamento della modalità portatile:

Esegui l'aggiornamento del sistema: Vai nelle impostazioni, scorri fino a «Console» e premi A. Premi «Aggiornamento del sistema». Il tuo Switch 2 eseguirà l'aggiornamento e si riavvierà. Con la versione 22.0.0 otterrai questa funzione.

Vai nelle impostazioni, scorri fino a «Console» e premi A. Premi «Aggiornamento del sistema». Il tuo Switch 2 eseguirà l'aggiornamento e si riavvierà. Con la versione 22.0.0 otterrai questa funzione. Attiva la modalità: Poi torna alle impostazioni. Scorri di nuovo verso il basso fino a «Console» e premi A. Ora scorri verso il basso nel sottomenu fino a «Nintendo Switch software version» e premi A. Ora puoi attivare la modalità portatile. Non appena avvierai un gioco per Switch 1, la modalità si attiverà automaticamente.

Immagine di copertina: Nintendo

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