Aggiornamento Nintendo Switch 2: come far funzionare meglio i tuoi vecchi giochi

Opinione
Nintendo ha risolto uno dei maggiori problemi della Switch 1: il terribile eShop
di Domagoj Belancic
Con il nuovo aggiornamento della console, Nintendo offre alla Switch 2 una funzione molto attesa. I giochi per Switch 1 ora funzionano molto meglio in modalità portatile.
La Switch 2 è molto più forte della Switch 1 e Nintendo sta dimostrando quanto sia più forte con una nuova funzione in arrivo tramite un aggiornamento della console.
Normalmente, i giochi vengono eseguiti in modalità portatile con perdite grafiche, una risoluzione inferiore o prestazioni inferiori. Logico: se la console non è inserita nel dock e non è collegata all'alimentazione, non funzionerà a pieno regime.
Con la nuova funzionalità , la console è in grado di offrire un'ottima qualità di gioco.
Con il potenziamento della modalità portatile di «» , Nintendo sta eliminando questa limitazione per i giochi di Switch 1. I giochi vengono ora eseguiti a livello di modalità TV nella console. Ora i giochi funzionano a livello di modalità TV in modalità portatile. La console tratta i titoli praticamente come se fossero collegati al dock della TV, con qualità grafica e prestazioni complete. Gli attuali giochi per Switch 2 e i giochi per Switch 1 con aggiornamenti per Switch 2 non sono interessati e continuano a funzionare con il freno a mano tirato in modalità portatile.
Nintendo avverte delle seguenti limitazioni nell'attivazione della novità:
Ho testato la novità su «Super Smash Bros.» e «Metroid Prime Remastered» e sono entusiasta. Il gioco di combattimento in particolare risplende in uno splendore completamente nuovo. La risoluzione dello schermo a 1080p viene sfruttata appieno e riesco a vedere più dettagli sui personaggi del gioco relativamente piccoli. Fantastico!
Il canale YouTube GVG mostra le differenze in alcuni titoli importanti in forma di video:
Molti fan hanno chiesto una funzione del genere sin dal lancio della Switch 2. Stranamente, Nintendo ha rilasciato l'aggiornamento della console senza alcun preavviso. Ancora più strano è il fatto che la funzione sia ben nascosta nelle impostazioni di sistema.
Come attivare la funzione?
Come attivare il potenziamento della modalità portatile:
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Opinione
di Domagoj Belancic
Opinione
di Domagoj Belancic
Recensione
di Domagoj Belancic