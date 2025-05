Novità e trend 3 0

Addio, esclusiva Xbox! "Gears of War" arriva su PS5

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 6.5.2025

Con "Gears of War", un altro ex fiore all'occhiello di Xbox viene rilasciato per la console rivale di Sony. Quest'estate potrai abbattere orde di Locuste sulla PS5.

Microsoft annuncia una versione rimasterizzata del classico per Xbox «Gears of War» (2006) - che include tutti i contenuti aggiuntivi della «Ultimate Edition» (2015). Il titolo si chiama «Gears of War: Reloaded» e verrà rilasciato il 26 agosto come parte dell'abbonamento Microsoft a Game Pass e come titolo a pagamento per Xbox Series X/S, Steam e PS5.

Il classico Xbox è ora disponibile anche su PS5.

Fonte: Microsoft

Questa è la prima volta che il franchise, un tempo esclusiva Xbox, appare su una console Sony. Se possiedi la «Ultimate Edition» su Xbox, riceverai gratuitamente l'aggiornamento rimasterizzato. Il gioco supporta il cross-play e la cross-progression su tutte le piattaforme, a patto che tu acceda con un account Microsoft.

Tecnicamente, il gioco riceverà un aggiornamento completo, che include:

Risoluzione 4K, supporto HDR e VRR

Attività rielaborate e texture ad alta risoluzione

Effetti visivi migliorati, incluse ombre e riflessi

Nessun tempo di caricamento

60 fotogrammi al secondo in single player e 120 fotogrammi al secondo in multiplayer

Le risoluzioni originali e la risoluzione del remaster a confronto.

Fonte: Microsoft

Questi titoli precedentemente esclusivi per Xbox sono già disponibili per altre piattaforme

«Gears of War» non è il primo gioco precedentemente in esclusiva per Xbox a fare il salto verso una piattaforma rivale. Negli ultimi mesi, Microsoft si è allontanata dalla vecchia strategia dei giochi esclusivi e si sta trasformando sempre più in un editore di terze parti.

Il cambio di strategia sembra dare i suoi frutti: a dicembre dello scorso anno Microsoft è stato il più grande editore a livello mondiale in termini di fatturato:

I seguenti giochi ex Xbox sono già disponibili (o annunciati) per altre console:

«Age of Empires II: Definitive Edition» (PS5)

«Age of Mythology: Retold» (PS5)

«Forza Horizon 5» (PS5)

«Grounded» (PS5, Switch)

«Hi-Fi Rush» (PS5)

«Indiana Jones e il Grande Cerchio» (PS5)

«Ori And The Blind Forest» (Switch)

«Ori And The Will Of The Wisps» (Switch)

«Pentiment» (P55, Switch)

«Sea of Thieves» (PS5)

I titoli futuri di vari studi Microsoft sono previsti anche su altre piattaforme:

«Doom Eternal» (PS5)

«Gears of War: Reloaded» (PS5)

«The Outer Worlds 2» (PS5)

Si dice inoltre che Microsoft abbia in programma di rilasciare questi giochi su più piattaforme:

«Fable» (PS5, Switch 2)

«Halo» (PS5, Switch 2)

«Microsoft Flight Simulator» (PS5, Switch 2)

«Perfect Dark» (tbd)

«Senua's Saga: Hellblade 2» (tbd)

«Starfield» (tbd)

Cosa c'è di nuovo per «Gears of War»?

Dopo il remaster, i fan della serie possono aspettarsi uno spin-off completamente nuovo. «Gears of War: E-Day» è attualmente in fase di sviluppo. Finora, però, è stato rilasciato solo un piccolo teaser trailer del progetto. Microsoft non ha ancora rivelato se il titolo verrà rilasciato anche su PS5.

Immagine di copertina: Microsoft

