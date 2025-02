Novità e trend 5 2

A causa di presunti errori di misurazione: le piattaforme porno riportano un numero di utenti enormemente inferiore

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 21.2.2025

I portali porno sostengono che le persone che utilizzano i loro servizi sono molto meno numerose di quanto si pensasse in precedenza. Il motivo è da ricercare nei metodi di misurazione più precisi, ma potrebbe anche trattarsi di una strategia per evitare gli obblighi previsti dalla Legge sui Servizi Digitali dell'UE.

Dal dicembre 2023, rispettivamente luglio 2024, le quattro piattaforme porno "XNXX", "XVideos", "Pornhub" e "Stripchat" sono state classificate come "piattaforme online di grandi dimensioni" (VLOP) nell'UE. Le piattaforme ricevono questo titolo ai sensi del Digital Services Act (DSA) se hanno più di 45 milioni di utenti al mese. Sono quindi obbligati, tra le altre cose, ad adottare misure per la protezione dei minori.

Nel caso delle piattaforme pornografiche, ad esempio, ciò significa che devono rendere più difficile l'accesso dei minori alla piattaforma. Ad esempio, attraverso la verifica dell'età. Questo comporta uno sforzo tecnico e dei costi. La verifica dell'età sembra inoltre scoraggiare molti utenti. Il numero di utenti mensili di "XVideos" è già diminuito in modo significativo lo scorso anno: da 150 milioni a 84 milioni.

Nel rapporto di febbraio 2025, tre delle quattro piattaforme hanno ora un numero di utenti così basso che teoricamente non si qualificano più come "VLOP". Ancora una volta, la perdita è particolarmente significativa per il portale "XVideos". Il numero di visitatori è sceso da 84 milioni a soli 31 milioni di utenti nell'UE. Anche "Pornhub" e "Stripchat" hanno solo circa 20-26 milioni di utenti mensili - circa la metà del limite VLOP. XNXX ha registrato un calo da 77 a 46 milioni di utenti.

I portali citano un metodo di misurazione più preciso come ragione dell'ultimo sviluppo. In passato, la modalità in incognito dei browser portava a un massiccio conteggio multiplo perché molte persone visitavano il sito a volte con e a volte senza la modalità. Secondo XVideos, circa il 40% di tutti gli utenti si comportava in questo modo. Tuttavia, ora è possibile effettuare calcoli più precisi.

Lo stato di VLOP non scade automaticamente

Dal momento che solo "XNXX" si qualifica ufficialmente come "VLOP", la piattaforma sarebbe teoricamente l'unica a dover ancora rispettare gli obblighi della DSA. Questo farebbe piacere agli altri operatori di piattaforme: Questi si sono opposti alle nuove norme in passato e dubitano dei metodi di calcolo della Commissione UE. Le piattaforme hanno già intrapreso azioni legali contro la classificazione come "VLOP". In questo contesto, l'improvviso e presunto calo degli utenti sembra a dir poco sorprendente. Tuttavia, la classificazione come "VLOP" è stata fatta da un'azienda che si occupa di servizi di telecomunicazione.

Tuttavia, lo status di "VLOP" non sarà rilasciato così facilmente. La Commissione UE afferma che una piattaforma il cui numero di utenti scende permanentemente al di sotto dei 45 milioni può essere esentata dalla classificazione VLOP. Tuttavia, solo dopo una revisione separata.

Immagine di copertina: Shutterstock

