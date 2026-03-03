Novità e trend 7 3

99 chili di potenza di gioco: il modder converte il radiatore Victorian in un sistema di raffreddamento ad acqua

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2026

Un ingegnere britannico incrocia un radiatore in ghisa vecchio di 100 anni con un hardware di gioco all'avanguardia. Il mostro steampunk di 99 chilogrammi funziona sorprendentemente bene nonostante gli enormi problemi di ruggine all'interno.

Per fortuna c'è internet. Altrimenti, progetti fai-da-te meravigliosamente strani come il seguente non sarebbero mai stati conosciuti. Il britannico Felix Ure - inventore e ingegnere secondo il suo sito web - mostra su YouTube come ha trascorso tre mesi quasi a tempo pieno per costruire un PC da gioco con un sistema di raffreddamento ad acqua molto particolare: un radiatore in ghisa di epoca vittoriana in cui circolano 18 litri di liquido refrigerante. Quando è completamente assemblato, il computer pesa 99 chilogrammi. Felix è un produttore di videogiochi.

Felix è il co-fondatore di Billet Labs, un'azienda specializzata nel raffreddamento personalizzato dei PC, che gestisce insieme al suo compagno di scuola Sam Wood. I due guardano con occhio critico alle tradizionali costruzioni di PC e vogliono creare progetti nuovi e migliori. Nonostante l'aspetto accattivante, il sistema di raffreddamento ad acqua con radiatore non può essere definito un progetto pratico. Serve come una sorta di progetto vetrina. Tuttavia, il PC dovrebbe essere pratico e utilizzabile a lungo termine.

L'idea: un PC steampunk funzionante

C'è una certa logica in un radiatore come sistema di raffreddamento ad acqua: i PC da gioco producono così tanto calore sotto carico che possono anche passare per costose stufe. Quindi, perché non realizzare l'ovvio?

Il radiatore vecchio di 100 anni è un sistema di raffreddamento ad acqua.

Il radiatore vecchio di 100 anni, insieme ai manometri analogici di temperatura e pressione, è perfetto per un PC dal look steampunk. Per evitare di distruggerlo con i moderni componenti del computer, Felix li monta in modo invisibile sul lato inferiore del radiatore. Al posto del solito interruttore di accensione, Felix monta una leva di metallo sul lato.

Il look steampunk include display analogici e tubature. A sinistra: Pressione dell'acqua. A destra: temperatura dell'acqua.

Fonte: Felix Ure

Felix afferma che il suo progetto presenta dei vantaggi: La grande massa termica di 18 litri d'acqua può assorbire molto calore e i radiatori hanno lo scopo di rilasciarne il più possibile nell'ambiente attraverso la loro superficie. Come in un normale sistema di raffreddamento ad acqua, il circuito della pompa assicura che l'acqua fredda dissipi il calore dai componenti del PC al sistema di riscaldamento. Come un efficiente sistema di riscaldamento, i radiatori hanno lo scopo di rilasciare il più possibile il calore nell'ambiente attraverso la loro superficie.

Come riscaldatore efficiente, tuttavia, la mostruosità vittoriana ha fatto il suo tempo. Dopo un'ora abbondante a pieno carico, la temperatura dell'acqua nel radiatore è di soli 29 gradi. Il PC funziona anche in modo molto silenzioso perché la pompa si attiva solo quando la temperatura della CPU supera i 50 gradi, cioè solo sotto carico.

Pianificazione e installazione

Non esistendo una scheda tecnica del radiatore, Felix deve calcolare da solo le possibili capacità. Suppone che il radiatore possa dissipare tra i 200 e i 400 watt di calore. Una scheda grafica delle dimensioni di una Nvidia RTX 5090 non può essere raffreddata con questo sistema, dice Felix, quindi opta per una RTX 5080 in combinazione con un processore AMD Ryzen 7 9800 X3D, montato su una scheda madre mini-ITX. I componenti sono alimentati dall'alimentatore Flex ATX da 600 watt.

La tecnologia moderna aiuta: un telaio di montaggio autoprogettato può essere attaccato alle alette di riscaldamento e sostiene l'hardware del computer.

Fonte: Felix Ure

Ovviamente, l'ingegnere del riscaldamento vittoriano non ha previsto superfici dritte o fori per la successiva installazione di un PC da gioco. Per questo Felix utilizza una scansione laser per creare un modello 3D esatto della parte inferiore del radiatore e progetta un telaio di montaggio al computer utilizzando il software open source Blender e il programma CAD Fusion. La stampante 3D impiega 30 ore per creare l'oggetto, ma lo sforzo vale la pena: il telaio si adatta esattamente alla base in ferro e può essere fissato senza alcun gioco.

Una pompa per il raffreddamento ad acqua è il fulcro del progetto. È responsabile del pompaggio dell'acqua, che rimuove il calore dalla CPU e dalla GPU, attraverso l'interno del radiatore. Per collegare la pompa al contenuto del radiatore, Felix utilizza dei tubi di rame che salda a tenuta stagna e che si abbinano molto bene al look steampunk. Poiché le normali pompe Wakü non sono progettate per un volume del genere, Felix ha dovuto adattarle ai requisiti richiesti.

Settimane di risoluzione dei problemi

I veri problemi iniziano dopo l'installazione. Quando si riempie l'elemento riscaldante, si scopre che, nonostante la tenuta, bolle e piccole particelle di rame continuano a entrare nella pompa. Questo comporta rumori forti e sferraglianti e una riduzione dell'efficienza. Inoltre, l'acqua circola troppo lentamente, il che significa che il raffreddamento non funziona correttamente.

Ecco come appaiono «sotto» e il circuito della pompa del computer.

Fonte: Felix Ure

Il problema: l'interno del radiatore era completamente sporco e ricoperto di ruggine prima dell'inizio del progetto. Nonostante la pulizia accurata, i residui sono rimasti. Un piccolo filtro con una maglia di 0,1 millimetri davanti alla pompa dovrebbe trattenere le particelle di sporco. Ed è così. Felix trova il filtro completamente sporco di fango «» dopo un breve periodo di prova del computer.

A questo punto, dice, ha quasi rinunciato all'intero progetto perché era quasi impossibile pulire completamente l'interno. Passa due settimane a svuotare l'acqua, a smontare di nuovo parzialmente il computer, a versare nuova acqua e ancora non riesce a ottenere un circuito funzionante.

Alla fine, l'unica cosa che lo aiuta è un tubo flessibile lungo 16 metri, che Felix collega al circuito idrico del computer, all'attacco dell'acqua di casa e allo scarico. In questo modo, se necessario, può sciacquare il sistema.

Non si può evitare un silenzioso ticchettio o un gorgoglio quando una particella metallica o una bolla galleggiano attraverso la pompa. Ma alla fine il PC funziona e ha un aspetto fantastico. Ma non costruirebbe mai più un computer come questo. Probabilmente la frustrazione è stata troppa.

Immagine di copertina: Felix Ure

