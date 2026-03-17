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8500 mAh: Xiaomi regala al Poco X8 Pro Max una batteria davvero enorme

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 17.3.2026

Non importa quanto sia grande la tua batteria, quella del sottile Poco X8 Pro Max è più grande. A parte gli smartphone da esterno, non mi viene in mente nessun modello con una batteria più capiente.

La batteria più grande di uno smartphone Poco

La batteria al silicio-carbonio del Poco X8 Pro Max ha una capacità di 8500 mAh in Europa - in altre regioni raggiunge addirittura i 9000 mAh. Ma anche in questo paese, si tratta di 1200 mAh in più rispetto al OnePlus 15, che ha resistito 24 ore in funzionamento continuo. Xiaomi dichiara un tempo di utilizzo di due giorni per il suo nuovo smartphone. Secondo le mie esperienze con il OnePlus 15, questo non è irrealistico in caso di uso non continuativo.

Questa illustrazione schematica suggerisce che la batteria del Poco X8 Pro Max è composta da due celle.

Fonte: Poco

Xiaomi non ha ancora rivelato i tempi di ricarica. Accetta fino a 100 watt tramite la tecnologia di ricarica rapida HyperCharge dell'azienda. Questo dovrebbe mantenere il processo di ricarica entro limiti ragionevoli. In alternativa, lo smartphone supporta anche «Power Delivery 3.0», che trasferisce anch'esso fino a 100 watt.

Il Poco X8 non ha ancora rivelato i tempi di ricarica.

Il Poco X8 Pro Max non supporta la ricarica wireless. Invece, ricarica altri dispositivi via cavo con un massimo di 27 watt. Si dice inoltre che la batteria sia di lunga durata e che abbia ancora l'80 percento della sua capacità dopo 1600 cicli di ricarica.

Vista del retro del Poco X8 Pro Max.

Fonte: Poco

La grande batteria non occupa molto spazio. Con dimensioni di 162,9 × 77,9 × 8,2 millimetri e un peso di 218 grammi, il Poco X8 Pro Max non è uno smartphone compatto, ma non si distingue nemmeno dalla massa.

La dotazione scende a compromessi solo con le fotocamere

Il display AMOLED da 6,83 pollici offre una risoluzione di 2772 × 1280 pixel e raggiunge una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. La luminosità raggiunge i 2000 nits in modalità «High Brightness» Mentre il Gorilla Glass 7i protegge lo schermo dai graffi, l'intero smartphone è resistente alla polvere e all'acqua secondo la normativa IP68.

Con il Dimensity 9500s di Mediatek, lo smartphone dovrebbe avere una potenza più che sufficiente per le attività quotidiane. È supportato da dodici gigabyte di RAM. La memoria interna è da 256 o 512 gigabyte.

Le varianti di colore del Poco X8 Pro Max.

Fonte: Poco

Per raggiungere il prezzo di fascia media, Xiaomi deve risparmiare da qualche parte. La scelta è caduta sul sistema di fotocamere. Manca un teleobiettivo e la fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel è in grado di fornire immagini utilizzabili solo alla luce del giorno. La fotocamera principale da 50 megapixel, invece, grazie al sensore Light Fusion 600, dovrebbe garantire sempre buone foto. La fotocamera frontale scatta i selfie con 20 megapixel.

Il Poco X8 Pro Max viene fornito con HyperOS 3 e quindi con Android 16. Lo smartphone riceverà quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Poco X8 Pro: tutto più piccolo

Il Poco X8 Pro Max non è solo: con il Poco X8 Pro, Xiaomi ha introdotto anche un modello gemello più economico con caratteristiche leggermente inferiori. È anche più piccolo e leggero e viene fornito con un «Iron Man Edition» con il supereroe sul retro.

L'Iron Man Edition del Poco X8 Pro.

Fonte: Poco

Il Poco X8 Pro ha un display AMOLED più piccolo da 6,59 pollici e un chipset leggermente più debole con Dimensity 8500-Ultra. È supportato da otto o dodici gigabyte di RAM. La batteria è ancora molto capiente (6500 mAh), ma più piccola di quella del Pro Max. Il sistema di fotocamere è identico in termini di dati chiave, ma nella fotocamera principale viene utilizzato un sensore d'immagine diverso, il Sony IMX882.

La versione verde del Poco X8 Pro, disponibile negli stessi colori della versione Max.

Fonte: Poco

Prezzo e disponibilità

In Germania, il prezzo di vendita consigliato per il Poco X8 Pro Max è di 529,90 o 579,90 euro, a seconda del taglio di memoria. L'X8 Pro è disponibile a partire da 399,90 euro. Il suo «Iron Man Edition» costa 20 euro in più rispetto alla stessa variante di memoria senza il design speciale e costa 499,90 euro. Non ho i prezzi per la Svizzera. Spero che i dispositivi siano disponibili anche qui nelle prossime settimane.

Immagine di copertina: Poco

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