3000 nits, GPS e lunga autonomia: ecco cosa può fare l'Amazfit Active Max

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 30.12.2025

Prezzo basso, funzionamento semplice ma tutte le funzioni importanti per il fitness e lo sport: Con il nuovo Active Max, Amazfit punta a conquistare i principianti più esigenti.

Di quanto orologio sportivo hai bisogno? Se la risposta è «non molto, ma più di un contapassi», allora il nuovo Amazfit Active Max potrebbe essere un'opzione adatta a te. Il nuovo smartwatch del produttore cinese offre molte funzioni per il fitness e lo sport a un prezzo entry-level di 170 euro o franchi. Il lancio sul mercato è previsto per gennaio, ma non è ancora chiaro quando arriverà nel nostro negozio.

Display luminoso e lunga durata della batteria

L'Active Max pesa poco meno di 40 grammi e ha un display da 1,5 pollici con tecnologia Amoled che ha una luminosità fino a 3000 nit. Si tratta di una luminosità almeno pari a quella dell'Apple Watch Ultra.

Secondo il produttore, la durata della batteria è di 64 ore anche con l'uso continuo del GPS. Senza il rilevamento continuo della posizione, è di poco meno di 14 giorni con un uso intensivo, secondo Amazfit addirittura 25 giorni con «uso standard».

Un sacco di automatismi per i principianti

Nell'area sport e fitness, il produttore ha automatizzato molte funzioni in modo che tu debba impostare da solo il minor numero possibile di impostazioni. Questo è ovviamente pratico per i principianti, ma meno per gli atleti amatoriali con un programma di allenamento sofisticato.

L'Active Max si affida a molte automazioni.

In base ai dati di misurazione, lo smartwatch definisce delle zone per la frequenza cardiaca ottimale ed emette un avviso se questa viene superata durante l'allenamento. L'Active Max può anche creare automaticamente percorsi per la corsa e l'escursionismo. Il tracciamento si avvia automaticamente. L'orologio mette anche in pausa la registrazione se hai bisogno di una pausa.

Informazioni come i risultati dell'allenamento, il carico di allenamento, i progressi del recupero, la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca possono essere richiamate tramite l'app. Amazfit riassume tutti questi valori nel punteggio BioCharge, che ha lo scopo di mostrare il livello di energia attuale.

Anche uno smartwatch

L'Active Max non è solo un orologio per l'allenamento, ma offre anche molte funzioni già note agli smartwatch. C'è un sistema di pagamento wireless chiamato Zepp Pay, puoi utilizzare mappe offline e navigare con esse. Può anche essere integrato in piattaforme di fitness come Strava, Komoot, Google Fit o Health Connect.

Amazfit offre molte mini-app, come ad esempio un lettore di podcast. Puoi collegare le cuffie direttamente all'orologio tramite Bluetooth e ascoltare i contenuti in movimento senza avere con te lo smartphone grazie ai 4 GB di spazio di archiviazione. Grazie al microfono e all'altoparlante, l'Active Max può essere utilizzato come un dispositivo vivavoce.

L'Active Max si posiziona al di sopra del Bip 6 e dell'Active normale, ma al di sotto dei modelli T-Rex, che sono ancora più orientati verso gli orologi sportivi.

Immagine di copertina: Amazfit

