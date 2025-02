Nouveautés + tendances 8 5

Zenfone 12 Ultra : Asus mise sur de nouvelles fonctions d'IA

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 6/2/2025

Le Zenfone 12 Ultra présente des nouveautés, notamment au niveau des fonctions d'intelligence artificielle. Le smartphone est doté de nouvelles couleurs, mais Asus ne change pas grand-chose à l'équipement.

Sur la fiche technique, le Snapdragon 8 Elite et un capteur d'image différent dans l'appareil photo principal - avec la même résolution - sont les principales nouveautés.Les principales nouveautés du Zenfone 12 Ultra par rapport à son précurseur. Asus attire l'attention avec de nouvelles fonctions d'IA, dont certaines sont pour l'instant réservées au nouveau smartphone. Le constructeur suit ainsi le même chemin que Samsung avec le Galaxy S25 Ultra, qui ne fait pas l'unanimité.

L'IA pour la caméra

Dans la bosse de l'appareil photo qui dépasse largement du Zenfone 12 Ultra, on trouve trois caméras. Asus reprend de son prédécesseur l'appareil photo ultra grand angle de 13 mégapixels et l'appareil photo téléobjectif de 32 mégapixels avec triple zoom optique. La caméra principale de 50 mégapixels utilise un nouveau capteur d'image, le Sony Lytia 700. Le gimbal à 6 axes doit en outre stabiliser encore mieux les vidéos. Le fabricant parle de cinq degrés qui sont corrigés.

Pour les photos, de nouveaux outils d'IA sont utilisés en post-traitement. Avec "AI Magic Fill", Asus dispose de sa propre gomme pour les objets et "AI Unblur" devrait aider à faire disparaître le flou involontaire.

Le Zenfone 12 Ultra est disponible en trois couleurs.

Source : Asus

Pour les vidéos, Asus introduit trois fonctions d'IA, dont certaines sont déjà actives lors de l'enregistrement. Il s'agit notamment de l'"AI Tracking". Elle détecte les personnes, fait la mise au point sur elles au centre de l'image et zoome sur elles. Les "Portrait Videos" créent un flou d'arrière-plan artificiel et "AI Voice Clarity" vise à éliminer les bruits gênants comme les aboiements de chiens, le bruit de la circulation ou les éclats de voix.

Outils d'IA pour la vie quotidienne

Le Zenfone 12 Ultra est, selon Asus, le premier smartphone à faire tourner le modèle vocal Llama 3 8B de Meta. Il devrait être utilisé principalement pour les résumés. Le Zenfone les propose pour des documents (Word, PDF, TXT et autres formats non mentionnés) ainsi que pour des articles de pages web. A partir d'enregistrements sonores, le smartphone crée des transcriptions et, à partir de celles-ci, des résumés dans lesquels différentes voix doivent être reconnues.

Le "AI Call Translator" traduit les appels et les conversations, y compris dans les applications Messenger de tiers. La fonction d'intelligence artificielle ne traduit pas seulement entre deux personnes et deux langues, mais aussi entre plusieurs langues. Au lancement, la fonction maîtrise les langues suivantes : Chinois, anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, japonais, indonésien, suédois, polonais, finlandais, danois, norvégien et cantonais.

En outre, le Zenfone 12 Ultra aura accès à la Circle-to-Search de Google et une recherche sémantique dans la galerie d'images et pour les paramètres. Celle-ci doit permettre de trouver, à l'aide du langage traditionnel, des photos par heure, lieu et objet, ainsi que des menus adaptés à différents usages.

Les principales données de référence

L'autre nouveauté du Zenfone 12 Ultra est le Snapdragon 8 Elite, y compris le NPU Hexagon pour les calculs d'IA. Contrairement à son prédécesseur, le smartphone prend désormais en charge l'eSIM. Asus travaille avec plusieurs fournisseurs d'accessoires qui proposent des étuis magnétiques pour le smartphone. Elles permettent au Zenfone d'adhérer aux stations de charge sans fil.

Avec la norme Qi 1.3, le Zenfone 12 Ultra recharge sa batterie de 5500 mAh sans fil jusqu'à 15 watts. Via un câble et la technologie de charge rapide HyperCharge, jusqu'à 65 watts sont possibles.

L'écran reste inchangé par rapport à son prédécesseur, la nouveauté étant le choix des couleurs.

Source : Asus

L'écran AMOLED de 6,78 pouces a un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hertz et atteint même 144 Hertz en mode jeu. La résolution est de 2400 × 1080 pixels et la luminosité de 1600 nits (2500 nits en pic). Le Gorilla Glass Victus 2 est censé protéger l'écran et l'ensemble du boîtier est étanche selon IP68 pendant 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur.

Il est également l'un des rares smartphones haut de gamme à disposer encore d'une prise casque de 3,5 mm.

Asus livre le Zenfone 12 Ultra avec Android 15 et promet deux mises à jour majeures du système d'exploitation. Les mises à jour de sécurité devraient être disponibles pendant cinq ans.

Photo d’en-tête : Asus

