Xiaomi Mix Flip : le smartphone à clapet arrive en Europe

Xiaomi lance son smartphone à clapet Mix Flip en Europe. Il se caractérise par son grand écran extérieur et une batterie relativement importante.

L'écran extérieur du Mix Fold mesure 4,01 pouces en diagonale. Il est donc plus grand que celui du Galaxy Z Flip6 et Oppo Flip N3. Le Le Razr Ultra 50 a une taille similaire avec exactement 4 pouces - mais Motorola est toujours autorisé à ne vend pas de smartphones en Allemagne. De même, le Honor Magic V Flip - mais n'est pas encore officiellement disponible en Europe.

Des écrans larges et du matériel de pointe

L'écran extérieur AMOLED du Mix Flip vous permet d'accéder aux applications du smartphone, qui ne sont toutefois pas toutes adaptées de manière optimale au format. La résolution est de 1392 × 1208 pixels, ce qui est très élevé. La densité de pixels est de 460 ppi et le taux de rafraîchissement maximal est de 120 Hertz. La luminosité de pointe - qui n'est toutefois atteinte que pendant une courte période par certains pixels - est de 3000 Nits.

Toutes les applications sont accessibles via l'écran extérieur - on voit ici la version chinoise du Mix Flip.

Source : Jan Johannsen

L'écran AMOLED à l'intérieur atteint également jusqu'à 3000 Nits et 460 ppi. Ici, les 2912 × 1224 pixels sont répartis sur une diagonale de 6,86 pouces. Le taux de rafraîchissement peut être réglé dynamiquement de 1 à 120 Hertz.

L'écran intérieur peut également être utilisé plié.

Source : Jan Johannsen

Xiaomi intègre le Snapdragon 8 Gen 3, le chipset haut de gamme actuel de Qualcomm, qui se trouve dans presque tous les smartphones haut de gamme de 2024. Il est accompagné de douze gigaoctets de mémoire vive. L'espace de stockage interne de 512 gigaoctets n'est pas extensible.

Télécaméra au lieu de l'ultra grand angle

Les deux caméras à l'arrière du Mix Flip sont intégrées à l'écran extérieur. Elles ont toutes deux une résolution de 50 mégapixels. La caméra principale utilise le capteur d'image Light-Fusion 800, a une ouverture de f/1.7 et une focale convertie au format 35 mm de 23 millimètres. La caméra télé est de 47 millimètres - ce qui correspond à un zoom optique deux fois - et f/2.0. Xiaomi ne révèle pas le type de capteur qu'elle utilise. Avec l'écran extérieur, les deux peuvent être utilisés sans problème pour les selfies.

Les deux caméras situées à l'extérieur se prêtent également merveilleusement bien aux selfies.

Source : Jan Johannsen

La caméra selfie classique dans l'écran interne offre une résolution de 32 mégapixels et dispose d'une ouverture f/2.0. Xiaomi n'indique pas de distance focale pour elle, mais seulement un angle de vue de 89,6 degrés.

La batterie du Mix Flip est relativement grande pour un smartphone à clapet avec 4780 mAh. Lors de la charge, elle accepte jusqu'à 67 watts via un câble USB-C. Pour cela, l'adaptateur secteur doit toutefois prendre en charge la technologie de charge rapide HyperCharge de Xiaomi.

En Europe, les applications préinstallées ne sont pas les mêmes que sur cette version chinoise du Mix Flip.

Source : Jan Johannsen

Comme système d'exploitation, HyperOS est préinstallé. Il s'agit donc plus précisément d'Android 14 avec de nombreuses adaptations de Xiaomi. Les mises à jour logicielles devraient être disponibles pendant quatre ans et les mises à jour de sécurité pendant cinq ans.

Prix et disponibilité

Pour le Mix Flip, Xiaomi indique un prix de vente conseillé de 1299 francs/euros. Il est donc nettement plus cher que le smartphone à clapet actuel de Samsung Galaxy Z Flip6. En comparaison, il est un peu plus petit, que ce soit en termes de boîtier ou d'écran. Samsung a également installé un appareil photo ultra grand angle et non un téléobjectif. Le Galaxy est également équipé d'une batterie plus petite (4000 mAh) qui ne se charge qu'à 25 watts. Les deux smartphones utilisent le Snapdragon 8 Gen 3.

Téléphone portable disponible Nouveau CHF 1299.– Xiaomi MIX Flip Noir 512 Go, Noir, 6.86" Téléphone portable disponible Nouveau CHF 1299.– Xiaomi MIX Flip Pourpre 512 Go, Violet, 6.86"

En Suisse, il y a encore une promotion pour le lancement de la vente. Si vous vous décidez assez vite, vous recevrez gratuitement une trottinette électrique 4 Lite (2e génération) avec le Mix Flip.