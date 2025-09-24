Xiaomi 15T Pro : plus d'écran, plus de focale et plus de batterie

Test de produit
Test du Xiaomi 14T Pro : le retour de l’ancien rapport qualité-prix
par Jan Johannsen
Xiaomi a présenté sa nouvelle série T. Les deux smartphones reçoivent des écrans plus grands et une plus grande capacité de batterie. Toutefois, seul le Xiaomi 15T Pro bénéficie d'une plus grande distance focale pour la caméra télé.
Traditionnellement, Xiaomi lance sa série T en septembre. Il s'agit de la deuxième série de smartphones moins chers, avec des caractéristiques un peu plus réduites par rapport à la série de numéros du printemps. Mais les appareils ne sont pas directement comparables, car la série T n'a pas de version Ultra et le Xiaomi 15 Pro n'est pas arrivé en Europe.
Avec ses bords arrondis, la bosse de l'appareil photo du Xiaomi 15T (Pro) semble peu marquée et s'intègre presque discrètement au dos du smartphone. Avec le téléobjectif, c'est là que se trouve l'une des différences entre le 15T et le 15T Pro.
Les deux smartphones sont équipés d'un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution de 2772 × 1280 pixels. Le taux de rafraîchissement du 15T Pro est de 144 hertz. Sur le 15T, «» 120 Hertz seulement. La luminosité maximale atteint 3200 Nits. Le verre Gorilla Glass 7i protège l'écran et l'ensemble du smartphone est étanche selon la norme IP68.
L'objectif principal, l'ultra grand angle et la caméra frontale du Xiaomi 15T sont identiques. Les différences se situent au niveau de la caméra téléobjectif de 50 mégapixels. Sur le Xiaomi 15T Pro, elle dispose d'une distance focale de 115 mm - convertie au format KB - et d'une ouverture f/3.0. Sur le Xiaomi 15T, la distance focale est nettement plus courte (46 mm), mais l'ouverture est plus grande (f/1.9). Aperçu des autres caméras:
Pour le processeur, Xiaomi fait appel à Mediatek pour la série T. Le fabricant a installé le Dimensity 9400+ dans le 15T Pro et le Dimensity 8400-Ultra dans le 15T. En plus d'une puissance accrue, le 9400+ offre le Wi-Fi 7, le 8400-Ultra seulement le Wi-Fi 6E. Les deux prennent en charge le Bluetooth 6.0.
Xiaomi équipe les deux nouveaux smartphones de la série T de douze gigaoctets de mémoire vive. Pour la mémoire, vous avez le choix entre 256 et 512 gigaoctets - le 15T Pro est également disponible en version 1 téraoctet.
Les deux nouveaux smartphones disposent d'une batterie de 5500 mAh, soit 10 pour cent de plus que leurs prédécesseurs. Sur le 15T Pro, elle se charge jusqu'à 90 watts via la technologie de charge rapide HyperCharge de Xiaomi et jusqu'à 50 watts sans fil. Sur le 15T, «, il ne charge que» 67 watts par câble et ne charge pas du tout sans fil.
L'HyperOS 2, basé sur Android 15, est installé en usine sur les Xiaomi 15T et 15T Pro. La mise à jour vers HyperOS 3, et donc vers Android 16, devrait être disponible avant la fin de l'année.
En plus de l'assistant d'IA de Google, Gemini, HyperOS comprend d'autres fonctions d'IA de Xiaomi Hyper AI. Cela va de l'aide à l'écriture à l'édition et à la génération d'images, en passant par les fonctions vocales avec traduction, interprétation et sous-titrage.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
