Xiaomi 15T Pro : plus d'écran, plus de focale et plus de batterie

Xiaomi a présenté sa nouvelle série T. Les deux smartphones reçoivent des écrans plus grands et une plus grande capacité de batterie. Toutefois, seul le Xiaomi 15T Pro bénéficie d'une plus grande distance focale pour la caméra télé.

Traditionnellement, Xiaomi lance sa série T en septembre. Il s'agit de la deuxième série de smartphones moins chers, avec des caractéristiques un peu plus réduites par rapport à la série de numéros du printemps. Mais les appareils ne sont pas directement comparables, car la série T n'a pas de version Ultra et le Xiaomi 15 Pro n'est pas arrivé en Europe.

Grand écran et différentes focales pour la caméra télé

Avec ses bords arrondis, la bosse de l'appareil photo du Xiaomi 15T (Pro) semble peu marquée et s'intègre presque discrètement au dos du smartphone. Avec le téléobjectif, c'est là que se trouve l'une des différences entre le 15T et le 15T Pro.

Les deux smartphones sont équipés d'un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution de 2772 × 1280 pixels. Le taux de rafraîchissement du 15T Pro est de 144 hertz. Sur le 15T, «» 120 Hertz seulement. La luminosité maximale atteint 3200 Nits. Le verre Gorilla Glass 7i protège l'écran et l'ensemble du smartphone est étanche selon la norme IP68.

L'écran est plus grand, mais au moins le cadre est fin.

L'objectif principal, l'ultra grand angle et la caméra frontale du Xiaomi 15T sont identiques. Les différences se situent au niveau de la caméra téléobjectif de 50 mégapixels. Sur le Xiaomi 15T Pro, elle dispose d'une distance focale de 115 mm - convertie au format KB - et d'une ouverture f/3.0. Sur le Xiaomi 15T, la distance focale est nettement plus courte (46 mm), mais l'ouverture est plus grande (f/1.9). Aperçu des autres caméras:

Caméra principale de 50 mégapixels, 23 mm, f/1.62, Light Fusion 900

Caméra ultra grand angle 12 mégapixels, 15 mm, f/2.2

32 mégapixels à l'avant, 21 mm, f/2.2

Seul le Xiaomi 15T Pro dispose d'une caméra téléobjectif avec une focale cinq fois supérieure à celle de la caméra principale.

Des processeurs plus rapides et des batteries plus grosses que les précédents.

Pour le processeur, Xiaomi fait appel à Mediatek pour la série T. Le fabricant a installé le Dimensity 9400+ dans le 15T Pro et le Dimensity 8400-Ultra dans le 15T. En plus d'une puissance accrue, le 9400+ offre le Wi-Fi 7, le 8400-Ultra seulement le Wi-Fi 6E. Les deux prennent en charge le Bluetooth 6.0.

Xiaomi équipe les deux nouveaux smartphones de la série T de douze gigaoctets de mémoire vive. Pour la mémoire, vous avez le choix entre 256 et 512 gigaoctets - le 15T Pro est également disponible en version 1 téraoctet.

Le Xiaomi 15T Pro charge plus vite que le 15T.

Les deux nouveaux smartphones disposent d'une batterie de 5500 mAh, soit 10 pour cent de plus que leurs prédécesseurs. Sur le 15T Pro, elle se charge jusqu'à 90 watts via la technologie de charge rapide HyperCharge de Xiaomi et jusqu'à 50 watts sans fil. Sur le 15T, «, il ne charge que» 67 watts par câble et ne charge pas du tout sans fil.

Xiaomi Hyper OS avec beaucoup d'IA

L'HyperOS 2, basé sur Android 15, est installé en usine sur les Xiaomi 15T et 15T Pro. La mise à jour vers HyperOS 3, et donc vers Android 16, devrait être disponible avant la fin de l'année.

L'IA tente d'apporter son aide de différentes manières.

En plus de l'assistant d'IA de Google, Gemini, HyperOS comprend d'autres fonctions d'IA de Xiaomi Hyper AI. Cela va de l'aide à l'écriture à l'édition et à la génération d'images, en passant par les fonctions vocales avec traduction, interprétation et sous-titrage.

Prix et disponibilité

Si tout se passe bien, les différentes variantes du Xiaomi 15T et 15T Pro devraient être visibles ci-dessous. Si ce n'est pas le cas:

Il y a trois variantes de couleurs : noir et gris pour le 15T complété par de l'or rose et pour le 15T Pro de l'or moka.

Les prix démarrent à 649,90 francs/euros pour le Xiaomi 15T et 799,90 francs/euros pour le 15T Pro.

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

