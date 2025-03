Nouveautés + tendances 8 2

Voici le smartphone que vous aimez mettre dans les mains de votre enfant

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 2/3/2025

HMD présente au salon MWC son premier smartphone pour enfants et adolescents. Avec le HMD Fusion X1, les parents définissent les applications et les fonctions que leur progéniture peut utiliser et à quel moment.

Le dernier modèle de smartphone de HMD a été conçu en collaboration avec la société de sécurité norvégienne Xplora. Grâce à un logiciel spécial, les parents peuvent définir précisément le contenu que leurs enfants peuvent consommer et à quel moment. Ainsi, une utilisation sûre et saine d'un smartphone devrait être possible même à un jeune âge.

Le HMD Fusion lui-même a été présenté par HMD il y a un certain temps déjà. Notre collègue Jan Johannsen l'a testé en détail et a trouvé que c'était plus le concept que le matériel qui était bon. L'appareil pourrait néanmoins être intéressant pour les enfants.

Sur le HMD Fusion X1, seul le logiciel est nouveau et adapté aux enfants.

Le logiciel de sécurité sur le HMD Fusion X1

Le logiciel est né d'une collaboration avec Xplora. Cette société norvégienne est connue pour son logiciel de smartwatch pour enfants et l'a développé sous forme d'application pour HMD. Elle offre aux parents un moyen simple et sûr de protéger leurs enfants lorsqu'ils utilisent leur smartphone. De plus, l'application est si profondément intégrée au système qu'il est impossible de la supprimer, même en cas de réinitialisation de l'appareil.

Voici les fonctionnalités actuelles:

Médias sociaux et navigateur : Les parents peuvent définir ici quand et si certaines fonctions sont activées.

Appels et messages sécurisés : Seuls les contacts pré-approuvés ici peuvent être utilisés.

Tracking GPS et zones de sécurité : Les parents sont avertis dès que leur enfant quitte une zone définie.

Mode Stay-Focused : permet de bloquer les distractions pendant une certaine période, par exemple lorsque les enfants sont à l'école ou devraient dormir.

L'application permet aux parents de bloquer ou de désactiver temporairement différentes fonctions du smartphone, par exemple lorsque les enfants sont censés dormir.

En plus de l'application, HMD intègre cet été une autre technologie de SafeToNet. Cette protection en temps réel vise à protéger les enfants des contenus inappropriés. Le logiciel s'appelle "HarmBlock" et est basé sur un contrôle de contenu basé sur l'IA. Les contenus douteux sont directement bloqués avant même d'être affichés. Le logiciel n'est pas une application supplémentaire et ne doit donc pas pouvoir être contourné.

Le smartphone doit quand même être amusant

Le smartphone peut être mis à niveau pour la progéniture avec différentes coques. HMD présente par exemple une coque avec une lumière annulaire pour les selfies et les vidéos. Une autre coque peut être utilisée comme une manette de jeu. Cependant, elle ne fonctionne actuellement qu'avec les jeux d'une plateforme de streaming plutôt inconnue appelée "Blacknut".

Des étuis supplémentaires sont prévus pour rendre le jeu plus amusant, par exemple avec une lumière annulaire qui se déploie.

"Les enfants ont besoin de cette sécurité" : Drew Barrymore raconte

HMD semble prendre très au sérieux son engagement en faveur d'une utilisation raisonnable de la technologie des smartphones pour les enfants et les adolescents. C'est pourquoi l'entreprise finlandaise a annoncé au MWC une collaboration avec l'actrice Drew Barrymore - et l'a fait monter sur scène lors de la keynote. Barrymore est également une entrepreneuse et, surtout, une mère de deux enfants. Elle raconte comment elle a été influencée dans son enfance. Elle n'avait pas de règles, pas de limites. Cela ne lui a pas fait de bien et, dans le monde numérique, elle estime que c'est extrêmement important. C'est pourquoi elle a lancé le projet Wildflower. Les habitudes numériques doivent être redéfinies. Ce projet trouvera une application pratique dans le cadre de la collaboration avec HMD. D'ailleurs, les deux filles de l'actrice, âgées de 11 et 13 ans, n'ont pas encore de smartphone.

L'actrice Drew Barrymore s'engage également pour une utilisation des technologies modernes sans danger pour les enfants.

Depuis longtemps déjà, HMD s'efforce de faire évoluer l'attitude envers les smartphones et les habitudes d'utilisation. C'est dans cette optique qu'ont été créés, par exemple, des appareils mobiles pour une "digital detox" comme le Barbie Phone ou le Boring-Phone.

En coulisse Détox numérique avec le Barbie Phone : is it kenough ? par Michelle Brändle

Prix et disponibilité

Le Fusion X1 devrait être disponible en mai. HMD n'a pas encore révélé de prix. La version régulière est disponible chez nous pour un peu moins de 200 francs ou euros

