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Une baleine avale un homme : voici la bande-annonce de "Whalefall

Patrick Vogt Traduction : traduction automatique 11/6/2026

Une bonne bande-annonce donne envie de voir le film. Celle de "Whalefall" remplit cette condition... en quelque sorte. Car s'il me fascine et suscite mon intérêt, il provoque en même temps une peur primaire en moi.

Le cachalot avale des plongeurs. C'est probablement le résumé le plus court possible de «Whalefall». Vous n'en verrez pas beaucoup plus dans la première bande-annonce. Deux minutes et demie intenses qui me laissent pantois et choqué. Mais qu'est-ce que j'ai vu, moi, la jambe de bois pourrie du capitaine Achab ?

Le film

Jay plonge sur la côte californienne à la recherche de la dépouille de son père. Au cours d'une plongée, il se prend les pieds dans les tentacules d'un calmar géant qui vient de devenir le déjeuner d'un cachalot. Ce qui doit arriver arrive : La baleine avale le calmar géant et Jay avec. Une lutte désespérée pour la survie commence alors

Au premier abord, «Whalefall» peut ressembler à un autre représentant du genre de l'horreur animale. Mais il est déjà clair qu'il y a plus derrière. Une relation (difficile ?) père-fils, par exemple. Dès les premières étapes du projet de film, il a été question d'un thriller survivaliste à la «The Martian meets 127 Hours».

En tout cas, le casting n'a rien à envier aux autres : Austin Abrams («Weapons», «Euphoria») joue le rôle principal - Jay, pas la baleine ! En tant que père décédé, Josh Brolin («No Country for Old Men») apparaîtra probablement dans des flashbacks. Elizabeth Shue («Leaving Las Vegas») sera également de la partie ; je suppose simplement qu'elle jouera la mère de Jay.

Cela a l'air époustouflant - dans tous les sens du terme.

Source : 20th Century Studios

Le livre

Est-ce la réinterprétation de «Jonas et la baleine» de l'Ancien Testament ? Jay rencontre-t-il Pinocchio dans le cachalot ? Je ne pense pas. «Whalefall» est une adaptation de livre. Le roman de Daniel Kraus est, selon l'éditeur «, un thriller scientifiquement exact qui se déroule dans un environnement absurdement improbable».

Daniel Kraus a également coécrit avec le réalisateur Brian Duffield («No One Will Save You») le scénario de l'adaptation cinématographique de «Whalefall». De toute façon, le monde du cinéma n'est pas nouveau pour lui : il a déjà travaillé avec Guillermo del Toro («The Shape of Water», «Trollhunters») et George A. Romero («The Living Dead»).

La peur

«Whalefall» est pour moi un peu comme la bande-annonce de Schrödinger. D'un côté, je suis fasciné par ce court métrage (pun intended). La mise en scène est dense et réaliste, du moins pour le profane que je suis. D'un autre côté, cela provoque en moi de la peur et de l'effroi. L'idée que cela pourrait aussi m'arriver ne me quitte plus. J'ai déjà peur, ou du moins beaucoup de respect pour les eaux profondes. Je ne sais pas si cela suffit pour être phobe. En revanche, je sais qui je peux remercier. Speaking of you, Mister Spielberg!

Les faits

Je ne serai probablement jamais grignoté par un requin ou avalé par une baleine. Cette dernière situation a failli se produire au Chili en 2025 - et il existe même des enregistrements vidéo de l'incident : Une baleine à bosse prend brièvement un kayak et son conducteur dans sa gueule et les recrache aussitôt. L'avaler serait impossible, les baleines à bosse ont une trop petite gorge pour cela. Le kayakiste en était-il conscient à ce moment-là ?

La situation est différente pour le cachalot. Parmi les quelque 90 espèces de cétacés connues, il est le seul à être anatomiquement capable d'avaler un être humain, comme l'explique «National Geographic». Les chances de gagner sont toutefois plus faibles que celles de gagner à la loterie, ne serait-ce que parce que l'homme et le cachalot se rencontrent rarement.

Le fait est plutôt que nous, les humains, menaçons le cachalot et toutes les autres espèces marines, par la surpêche et la pollution marine. Mais c'est une autre histoire.

«Whalefall» devrait sortir le 15 octobre 2026 dans les cinémas suisses alémaniques.

Photo d’en-tête : 20th Century Studios

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