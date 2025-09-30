Nouveautés + tendances 7 1

Sony lance un nouvel objectif macro après dix ans d'existence

David Lee Traduction: traduction automatique 30/9/2025

Le nouveau macro 100 millimètres est censé répondre aux exigences les plus élevées. C'est l'alternative moderne, mais aussi plus chère, au Sony FE 90mm f/2.8.

Sony a présenté le premier objectif macro de qualité G-Master. Avec une focale de 100 millimètres et une ouverture de f/2,8, il entre dans le champ d'application de l'ancien Sony FE 90mm f/2,8, qui date de 2015 et qui reste disponible. Le nouveau télé-macro est nettement plus cher, mais aussi plus moderne et de meilleure qualité.

Objectif Nouveau CHF 1499.– Sony FE 100mm F2.8 Macro GM Sony E, Plein format

Par rapport à l'ancien, Sony a amélioré la netteté de l'image, ce qui devrait être bien visible dans les coins de l'image. De plus, le nouvel objectif 100 mm est compatible avec le téléconvertisseur 1,4x et le téléconvertisseur 2x. Cela permet de faire de la macrophotographie à une distance beaucoup plus grande. La distance de mise au point, c'est-à-dire la distance la plus courte entre le capteur et le sujet, est de 26 centimètres (29 centimètres avec le téléconvertisseur). Le rapport de reproduction de 1,4, déjà important selon Sony, peut être étendu jusqu'à 2,8 avec un téléconvertisseur. Le stabilisateur d'image est optimisé pour la macrophotographie.

Comme tous les objectifs G-Master récents, le 100 mm macro est doté d'un moteur autofocus rapide et silencieux. Cette vitesse améliorée devrait être un avantage important pour les prises de vue à main levée ainsi que pour les sujets en mouvement comme les insectes.

La disponibilité du nouveau GM 100mm F2.8 OSS est prévue pour fin octobre 2025.

Photo d’en-tête : Sony

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 7 personne(s)







