Sony lance un nouvel objectif G-Master pour portraits

David Lee Traduction: traduction automatique 28/8/2024

Le dernier objectif de Sony a une focale de 85 millimètres et une ouverture lumineuse de f/1,4, ce qui le rend idéal pour les portraits. Par rapport au modèle précédent, Sony a réduit le poids et amélioré l'autofocus et la qualité d'image.

Sony présente le successeur de l'objectif FE 85mm F/1.4 GM. Celui-ci date de 2016, il a donc déjà huit ans. Il reste disponible en tant que version plus économique. Objectif CHF 1556.– moins le rabais de 50.– Sony FE 85mm F/1.4 GM Sony E, Plein format 25 Objectif Nouveau CHF 1999.– Sony FE 85 mm F1.4 GM II Sony E, Plein format J'ai déjà pu essayer un peu l'objectif, mais sans comparaison directe avec le modèle précédent. Plus rapide, plus léger, plus silencieux GM est l'abréviation de "G Master", la catégorie reine des objectifs Sony. Les améliorations sont similaires à celles apportées aux autres objectifs GM que Sony a améliorés au cours des dernières années. Cela inclut une réduction du poids. Le 85mm GM II ne pèse plus que 642 grammes au lieu de 820. Le nouvel objectif 85 mm utilise la dernière technologie autofocus de Sony. Selon le fabricant, les moteurs de mise au point sont trois fois plus rapides que ceux de son prédécesseur et encore plus silencieux. Cependant, l'autofocus du GM II n'est pas non plus silencieux. La mise au point manuelle est désormais linéaire - c'est-à-dire que la même rotation de la bague de mise au point parcourt toujours la même distance, quelle que soit la vitesse de rotation. Ainsi, lorsque vous faites un mouvement de va-et-vient, vous revenez au point de départ. C'est pratique pour les vidéos à mise au point manuelle. L'objectif est également plus adapté à la vidéo grâce à la compensation de la respiration de la mise au point. En vidéo, le cadrage ne change que très légèrement en fonction de la mise au point. Bokeh et aberration chromatique L'aberration chromatique ne serait pas aussi bonne sur le modèle précédent. Sony affirme avoir amélioré ce point dans le 85mm GM II. Je n'ai pas de comparaison directe, mais le GM II semble correct sur ce point. Je peux certes visualiser les aberrations chromatiques, mais seulement si je m'y attelle dans des conditions extrêmes : ouverture, coin, vue 1:1 à 61 mégapixels et sujet vulnérable. L'aberration chromatique : elle existe toujours, mais n'est visible que dans les cas extrêmes.

Source : David Lee Le bokeh ne présente plus d'effet "anneau d'oignon" selon Sony. Je peux le confirmer. Les points lumineux se transforment en surfaces régulières. Dans l'exemple, un seul anneau reste très légèrement visible. Bokeh à f/2,5.

Source : David Lee Pixel Peeping : Au grossissement, on distingue encore très faiblement un anneau d'oignon au point lumineux de gauche.

Source : David Lee La netteté est impressionnante, même à pleine ouverture et dans les coins. Mais en cela, son prédécesseur est déjà bon. Le vignettage est assez net à f/1,4. Vignetage : non corrigé, les coins sont beaucoup plus sombres que le centre de l'image.

Source : David Lee Ce qui reste identique Sony n'a pas amélioré la distance de mise au point. Elle est toujours de 85 centimètres, ou 80 centimètres en mise au point manuelle. C'est suffisant pour les portraits, mais pour de nombreux objets comme les fleurs, une distance plus courte serait préférable. Le fait que l'objectif ne dispose pas de son propre stabilisateur d'image reste également inchangé. L'image est exclusivement stabilisée par l'appareil photo. Le prix de vente conseillé (PVR) de Sony pour le GM II est de 2000 francs. Le modèle précédent coûtait plus cher lors de son lancement. Entre-temps, son prix a baissé. Sony a donc ajusté le prix de vente conseillé de son prédécesseur à 1599 francs.

Photo d’en-tête : David Lee

