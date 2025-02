Nouveautés + tendances 13 3

Sony lance un nouveau télézoom pour la photographie de la vie sauvage

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 26/2/2025

Avec le FE 400-800mm F6.3-8 G OSS, Sony présente un objectif qui vous permet de vous rapprocher des petits objets. Et à l'autre extrémité du spectre des focales, il y a un nouveau grand angle.

Sony a présenté deux nouveaux objectifs : Le FE 400-800mm F6.3-8 G OSS est principalement destiné à la photographie de la vie sauvage et des oiseaux. Le FE 16mm F1.8 G complète la ligne de Sony de focales fixes compactes mais lumineuses.

Objectif Nouveau CHF 2789.– Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS Plein format Objectif Nouveau CHF 849.– Sony FE 16mm F1.8 G Plein format

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS : une portée à toute épreuve

Le nouveau super télézoom convient à tous ceux pour qui le 200-600mm de Sony est encore trop court. Par exemple, 800 millimètres est intéressant si vous voulez photographier de petits oiseaux. Le FE 400-800mm F6.3-8 G OSS est en quelque sorte la réponse de Sony au Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM.

Comparé au modèle concurrent, le gros canon de Sony est plus lumineux (f/8 vs. f/9), mais plus lourd (2475 g vs. 2050 g) et plus grand lorsqu'il est transporté (346 mm vs. 314 mm). De plus, la plage de focales ne commence qu'à 400 mm au lieu de 200 mm. Seuls des tests comparatifs directs permettront de déterminer s'il offre en contrepartie une meilleure performance d'image. Les cartes MTF de Sony semblent prometteuses.

Le nouveau Supertele a un diamètre de filtre de 105 mm.

Source : Sony

Le flare, le ghosting et les franges de couleur devraient être bien contrôlés. Sony promet également un bokeh harmonieux et un focus breathing minimal. L'un des avantages du FE 400-800mm F6.3-8 G OSS est la mise au point et le zoom internes - la taille physique de l'objectif reste donc toujours la même.

Selon Sony, des moteurs linéaires de précision de dernière génération assurent une mise au point automatique rapide comme l'éclair. La distance minimale de mise au point est de 1,7 mètre à l'extrémité courte et de 3,5 mètres à l'extrémité longue. Elle peut être limitée à 8 mètres par un commutateur. L'objectif est compatible avec les téléconvertisseurs de Sony

Le 400-800mm est particulièrement adapté aux petits animaux ou aux longues distances.

Source : Sony / Ananda Joinet

Le Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS sera disponible à partir de la mi-mars et coûtera 2789 francs ou 2999 euros au lancement.

FE 16mm F1.8 G : un grand angle maniable

Le Sony FE 16mm F1.8 G vient compléter le FE 20mm F1.8 G, très apprécié des vlogueurs. Cette nouvelle petite focale fixe de milieu de gamme est plus grand-angle, courte de 75 millimètres et ne pèse que 304 grammes. Elle est également intéressante pour l'astrophotographie grâce à sa grande ouverture.

Le nouveau 16mm s'adapte bien à un appareil compact comme l'Alpha 7C R

Source : Sony

La mise au point est assurée par deux moteurs linéaires XD et les performances de reproduction sont, selon le fabricant, de très haut niveau. Le FE 16mm F1.8 G possède également onze lamelles de diaphragme pour un beau bokeh et élimine presque totalement la respiration du focus. Des filtres normaux avec un filetage de 67 mm s'adaptent à l'objectif.

L'objectif Sony FE 16mm F1.8 G sera disponible début avril au prix de 849 francs ou 999 euros au lancement.

Photo d’en-tête : Sony / Sasan Amir

