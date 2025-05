Nouveautés + tendances 6 5

Sony FX2 : caméra vidéo avec viseur mobile

David Lee Traduction: traduction automatique 28/5/2025

La nouvelle caméra vidéo professionnelle ressemble à la FX3, mais elle a un viseur - et un capteur qui n'est pas particulièrement optimisé pour la vidéo.

Sony lance une nouvelle caméra vidéo. L'assortiment de caméras du Japonais est déjà d'une ampleur démesurée. Cela ne les empêche pas d'identifier sans cesse de nouvelles niches de produits pour lancer d'autres modèles sur le marché.

Le FX2 fait partie de la ligne Cinéma et possède un capteur plein format. Celle-ci s'adresse aux producteurs vidéo professionnels. Au sein de cette ligne, le FX2 est le deuxième moins cher. Il s'adresse donc principalement aux personnes qui travaillent seules et qui ont un budget limité.

Les plus proches parents sont le .FX3 et le FX30. Le FX2 se positionne clairement au-dessus du FX30, qui n'a qu'un capteur APS-C. Et en dessous du FX3, qui existe maintenant dans une version légèrement actualisée FX3 A. Elle présente toutefois des avantages par rapport à la FX3.

Avec un viseur mobile

Le principal avantage est le viseur. Il est absent du FX3 et du FX30. Le viseur peut être relevé jusqu'à 90 degrés, ce qui permet d'utiliser l'appareil photo à travers le viseur, même depuis le haut. Sa résolution est de 1280×960 pixels (3,69 millions de pixels «» ). Un œilleton amovible est également fourni.

Le viseur peut être incliné vers le haut jusqu'à 90 degrés.

Source : Sony

La résolution de l'écran rabattable est une vraie déception. Elle n'est que de 480×720 pixels (1,04 million de pixels). C'est la moitié de ce que l'on trouve sur d'autres caméras Sony modernes comme la Alpha 7RV - et donc étonnamment peu pour une caméra vidéo professionnelle «» Run-and-Gun, où l'écran LCD est presque constamment nécessaire pour évaluer la mise au point.

A part le viseur, le boîtier ressemble beaucoup à celui du FX3. Les commandes sont donc entièrement conçues pour la vidéo. Le FX2 dispose toutefois d'un bouton permettant de passer rapidement du mode vidéo au mode photo. Grâce au viseur et à la résolution nettement plus élevée de 33 mégapixels au lieu de 12, le FX2 est un peu plus adapté aux photos. Avec le FX2, vous disposez en outre de tous les logs vidéo également pour les photos (JPEG ou HEIF). Cela permet de créer des arrêts sur image avec exactement le même look que les images animées.

Crop pour 4K à 60 FPS

La caméra gère bien sûr le 4K et le calcule par suréchantillonnage, c'est-à-dire que les vidéos 4K sont très nettes. Avec 50 ou 60 images par seconde, il y a cependant un crop : le champ de vision se rétrécit à la zone APS-C. Et ce, même si la caméra dispose d'un ventilateur intégré pour ne pas surchauffer.

Sony utilise dans le FX2 le capteur du Sony Alpha 7 IV. C'est probablement ce capteur qui est à l'origine du crop. L'Alpha 7 IV a presque quatre ans, ce n'est pas un appareil haut de gamme et il n'est pas spécialement conçu pour la vidéo. Je ne comprends pas la décision de Sony d'utiliser ce capteur pour une nouvelle caméra vidéo professionnelle.

Un équipement polyvalent

D'autant plus que la caméra ne laisse rien à désirer par ailleurs. La Sony FX2 offre 16 LUT utilisateur importables pour la prévisualisation, une connexion HDMI pleine grandeur, des filetages pour le montage dans un rig, une sortie RAW 16 bits et la même poignée que la FX3 - pour ne citer que quelques éléments. De la ZV-E1 - une autre caméra vidéo pour les projets à une personne - la FX2 hérite des fonctions d'intelligence artificielle pour l'autofocus ainsi que de la stabilisation active dynamique de l'image et de la stabilisation du cadre.

L'écran d'information affiche les six paramètres les plus importants : FPS, ISO, obturateur, diaphragme, look et balance des blancs. Le fonctionnement devrait être le même que sur les caméras vidéo haut de gamme Burano, Venice et Venice 2. Si la caméra est tournée en mode portrait, l'affichage s'adapte en conséquence.

La FX2 devrait être disponible à partir de juillet 2025 et coûtera 3199 francs au lancement.

Photo d’en-tête : Sony

