Sony Alpha 1 II : un pour tout

La nouvelle édition du produit phare de Sony est un appareil photo presque parfait. Mais si le concept de l'Alpha 1 était unique il y a quatre ans, d'autres fabricants proposent aujourd'hui des performances similaires pour beaucoup moins cher.

Lors de sa sortie en janvier 2021, le Sony Alpha 1 était une révolution. Il associait une haute résolution à un capteur empilé ultra-rapide, un autofocus exceptionnel et des fonctions vidéo de pointe. Près de quatre ans plus tard, Sony remet son produit phare au goût du jour et se heurte à deux problèmes : d'une part, son prédécesseur était déjà presque parfait, d'autre part, la technologie du capteur est restée figée en termes de qualité d'image.

Ainsi, le Sony Alpha 1 II peut certes améliorer quelques petites choses, mais ne se distingue pas par des surprises. Parmi les principales nouveautés, la puce IA, grâce à laquelle le système de mise au point bénéficie de toutes les commodités du Alpha 9 III - par exemple plus de reconnaissance de scène et la pré-résolution "PreCapture".

L'appareil photo fait d'autres progrès au niveau du viseur (il est plus lumineux), de l'écran (il est plus grand et orientable) et du stabilisateur d'image (il compense 8,5 niveaux au lieu de 5,5). Le corps est le même que celui de l'Alpha 9 III. J'ai essayé le nouveau flagship.

Capteur : une miette de bruit en moins

Le nouvel appareil photo est équipé du même capteur empilé de 50 mégapixels que l'Alpha 1 original. Il n'y a pas de global shutter comme sur l'Alpha 9 III. Apparemment, celui-ci n'est pas compatible avec une résolution aussi élevée.

Le Sony Alpha 1 II avec le nouveau FE 28-70 mm f/2 GM.

Source : Samuel Buchmann

Je ne trouve pas cela grave, car un obturateur global aurait sans doute des inconvénients pour la qualité d'image. Et le capteur de l'Alpha 1 II est de toute façon l'un des plus rapides du marché. Selon les mesures effectuées sur le modèle précédent, la vitesse de lecture est de 3,8 millisecondes (ms). Les effets de rolling shutter ne se produisent donc plus que dans des situations extrêmes.

Seul le Canon EOS R1 est actuellement plus rapide avec 2,7 ms. Mais dans ce laps de temps, elle n'atteint que 24 mégapixels. Les autres capteurs empilés à haute résolution ne sont pas meilleurs que celui du Sony Alpha 1 II. Le Nikon Z8 lit 45 mégapixels en 3,7 ms, le Canon R5 Mark II a besoin de 6,3 ms pour la même résolution.

Extrait RAW fortement agrandi à 25 600 ISO sans aucun filtre de bruit. L'image obtenue avec le Sony Alpha 1 II (à gauche) est définitivement plus propre que celle obtenue avec le modèle précédent (à droite).

Source : Samuel Buchmann

Derrière le capteur, Sony affirme avoir amélioré son pipeline d'imagerie. Cela devrait permettre de réduire le bruit à des valeurs ISO élevées et d'améliorer la précision des couleurs. Je ne peux pas encore juger de ce dernier point. L'amélioration du bruit est visible en comparaison directe avec l'ancien Alpha 1 si l'on regarde de très près. J'estimerais l'avantage à environ un demi-diaphragme - ce n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien.

Autofocus : parmi les meilleurs

Le Sony Alpha 1 II devrait disposer d'un système autofocus encore plus performant que celui de son prédécesseur. Selon Sony, la détection des yeux fonctionne "30 pour cent mieux". En outre, le choix des sujets a été élargi. Elle comprend désormais des personnes, des animaux, des oiseaux, des insectes, des trains, des avions, des voitures et des motos. Il y a aussi un nouveau mode automatique, dans lequel l'appareil photo est censé trouver lui-même ce que vous êtes en train de photographier.

En guise d'essai, je mets la caméra en compétition avec Emma. Légèrement sur-enthousiaste, cette chienne est un véritable défi pour tout autofocus avec son démarrage. Dans un premier temps, je laisse la zone de mise au point sur "Wide". Ainsi, le Sony Alpha 1 II a souvent du mal à cadrer Emma lorsqu'elle court vers moi. Que je règle la détection de scène sur "Animal" ou "Auto", cela ne fait aucune différence.

Un chien marron au milieu de feuilles marron dépasse parfois les capacités du meilleur autofocus. Surtout si je ne lui donne aucune indication.

Source : Samuel Buchmann

L'autofocus fonctionne beaucoup mieux lorsque je limite la zone à un champ et que je l'utilise pour viser brièvement Emma au début. Ensuite, la caméra reconnaît immédiatement la chienne et ne la lâche plus. Même en pleine course et dans les scènes peu contrastées par rapport à l'arrière-plan, le taux de réussite reste étonnamment élevé. L'ancien Sony Alpha 1 se trompe un peu plus souvent en comparaison directe.

Si je montre initialement à l'appareil photo où chercher Emma, toutes les images sont nettes de manière fiable. Celle-ci est d'ailleurs recadrée de moitié environ et reste très belle malgré les 12 800 ISO.

Source : Samuel Buchmann

Dans les scènes les plus simples, comme les portraits, la mise au point de l'Alpha 1 II est quasiment infaillible. Cela vaut aussi bien pour les photos que pour les vidéos. La fonction de pré-déclenchement de Sony de 0,03 à 1 seconde est utile et bien réalisée. Dans l'ensemble, le nouveau système semble aussi bon que celui de l'Alpha 9 III et fait partie des meilleurs sur le marché. Le Canon EOS R5 Mark II se situe, à mon sens, au même niveau, le Nikon Z8 le suivant de peu.

Utilisation et caractéristiques : enfin un "écran flippant"

Le nouveau corps est plus agréable au toucher que l'ancien, car il est un peu plus rond. La poignée offre plus d'espace et le bouton de déclenchement se trouve sur une surface inclinée, ce qui le rend plus agréable à utiliser. Les boîtiers Sony ont fait de nets progrès ces dernières années - mais restent à mon avis en deçà de ceux de Canon et Nikon en termes d'ergonomie. Ceux-ci épousent encore mieux ma main.

Les deux molettes de sélection empilées contrôlent chacune deux fonctions : A gauche, le mode de mise au point et le cadrage, à droite, le mode d'enregistrement et le passage de la photo à la vidéo.

Source : Samuel Buchmann

Je n'ai rien à redire sur l'utilisation. Il y a pas moins de cinq boutons personnalisés auxquels je peux attribuer des fonctions. Le mode d'enregistrement, le passage de la photo à la vidéo, la séquence d'images et le type d'autofocus peuvent tous être modifiés à l'aide de molettes de sélection. À l'arrière, j'ai le choix entre un bon joystick et la molette de défilement avec des boutons à 4 directions. Le tout donne l'impression d'une finition solide.

Ce qui me frappe le plus par rapport à son prédécesseur, c'est l'écran. D'une part, il est plus grand de 0,2 pouce et en haute résolution, d'autre part, il peut enfin être déplié et pivoté. Cela fait une grande différence pour moi au quotidien. L'écran de l'ancien Alpha 1 ne pouvait être incliné que vers le haut et le bas et les photos n'étaient pas très belles. En revanche, le viseur électronique a toujours été l'un des points forts de Sony. Dans l'Alpha 1 II, il est encore plus lumineux. On ne peut pas faire mieux actuellement.

Sony utilise désormais sur son produit phare un écran qui peut être tourné et incliné dans toutes les directions possibles. La résolution rejoint également celle des autres constructeurs.

Source : Samuel Buchmann

Vidéo : presque tout comme avant

On s'attendait en amont à ce que l'Alpha 1 II soit capable de réaliser des vidéos en 8K 60p, comme le font Canon et Nikon. Rien de tout cela - Sony s'en tient au 8K 30p. A première vue, cela semble être un retard. Mais en réalité, cette fonction n'est guère utilisable au quotidien chez la concurrence, car elle ne fonctionne que dans l'immense format RAW. Tous les fabricants n'ont pas la puissance de calcul nécessaire pour enregistrer du 8K 60p dans un codec digne de ce nom comme le H.264 ou le H.265.

En 4K, il y a 120 images par seconde, comme auparavant. Alors que les vidéos 8K sont calculées par suréchantillonnage à partir de la résolution complète de 8,6K, la caméra passe en 4K au pixel binning. La seule nouveauté par rapport au modèle précédent est le stabilisateur d'image numérique appelé "Dynamic Active Mode", connu sur des modèles comme le ZV-E1.

Première conclusion : la perfection à prix d'or

La première impression est que le Sony Alpha 1 II est à la hauteur de ses ambitions : il élimine les imperfections de son prédécesseur, améliore un peu la qualité d'image et se replace globalement en tête du marché. C'est un appareil photo sans faiblesse, qui sait tout faire.

Il manque cependant de véritables innovations. L'éléphant dans la pièce est d'autant plus grand : le prix. Oui, le nouveau flagship est moins cher au lancement que le modèle précédent en son temps. Mais alors qu'il n'y avait tout simplement rien de comparable en 2021, le monde est différent aujourd'hui. Le Canon R5 Mark II est de loin 2400 francs moins cher que le Sony Alpha 1 II. Et le Nikon Z8 coûte actuellement la moitié. Pour répéter : la moitié!

Rapide, haute résolution et pourtant compact, le Sony Alpha 1 II offre tout cela à la fois. Seul son prix me semble difficile à digérer dans le contexte actuel du marché.

Source : Samuel Buchmann

Certes, les deux modèles concurrents ont quelques inconvénients marginaux : des viseurs de moins bonne qualité, une vitesse de lecture plus lente chez Canon et un autofocus moins parfait chez Nikon. Mais on peut douter que ces différences justifient un tel écart de prix.

Le Sony Alpha 1 II convient aux personnes qui veulent à tout prix un appareil photo sans compromis - ou qui sont simplement déjà profondément dans le système de Sony. Une mise à niveau à partir de l'appareil photo d'origine et dès maintenant "moins cher" Alpha 1 ne vaut absolument pas la peine. Mais si je devais en racheter un, je paierais avec les dents le supplément pour le nouvel écran et les performances ISO légèrement meilleures.