Sonos Arc Ultra et Sub 4 : De nouveaux standards pour les barres de son et les subwoofers ?

Sonos a présenté le très attendu Arc Ultra, le successeur de sa célèbre barre de son Arc. Avec un prix de 999 francs, l'Arc Ultra se positionne sur le segment haut de gamme et promet une expérience sonore d'une qualité exceptionnelle.

Hier, Sonos a présenté deux de ses derniers produits : Le Sonos Arc Ultra, une évolution de sa célèbre barre de son Arc, et le Sub 4, la quatrième génération de son caisson de basse.

Alors que le développement technologique de l'entreprise ne s'est guère arrêté ces dernières années, le lancement de ces deux appareils apporte quelques nouveautés qui devraient ravir aussi bien les amateurs de home cinéma que les mélomanes.

Un coup d'œil sur le Sonos Arc Ultra

La Sonos Arc Ultra se veut être une barre de son repensée de fond en comble. En effet, le cœur de l'Arc Ultra serait la technologie "Sound Motion", que Sonos décrit comme "l'une des percées les plus importantes dans la technologie audio depuis près d'un siècle".

Il s'agit d'une technologie de transformation du son qui permettrait de produire un son encore plus riche malgré des haut-parleurs plus compacts. Sonos affirme même avoir doublé la puissance des basses de l'Arc Ultra par rapport au modèle précédent, tout en rendant le boîtier légèrement plus compact.

Cette technologie devrait provenir de Mayht, une startup rachetée par Sonos en 2022 . En effet, malgré un boîtier légèrement plus petit, l'Arc Ultra abrite 14 drivers - trois de plus que son prédécesseur.

Concrètement, sept tweeters, six médiums et un woofer sont équipés de la technologie Sound Motion. Deux des tweeters sont orientés vers le haut pour permettre l'audio 3D avec Dolby Atmos. Sonos parle d'un système 9.1.4, ce qui m'étonne à première vue, car il n'y a que deux haut-parleurs upfiring. Il est bien possible que Sonos intègre ici des canaux d'aigus virtuels pour créer l'illusion de quatre haut-parleurs upfiring.

L'Arc Ultra de Sonos est censé créer l'illusion de quatre haut-parleurs de plafond avec seulement deux pilotes orientés vers le haut.

Source : Sonos

La nouvelle architecture de canal central est également intéressante. Celle-ci aurait été développée en étroite collaboration avec des ingénieurs du son de l'industrie cinématographique afin de créer une expérience sonore digne des systèmes sonores professionnels. La nouvelle architecture du canal central devrait permettre d'améliorer la clarté des voix, ce qui est particulièrement utile pour les films et les séries avec beaucoup de dialogues. De plus, une fonction avancée d'amélioration de la voix sera disponible dans l'application Sonos, permettant de personnaliser la clarté des dialogues.

En parlant de cela, Sonos prévoit de publier une mise à jour logicielle majeure pour l'application Sonos en même temps que le lancement du Sonos Arc Ultra. Cette mise à jour devrait améliorer considérablement les performances de l'application et réintroduire de nombreuses fonctionnalités qui ont été récemment supprimées - Sonos parle de 90 pour cent. De plus, le Trueplay EQ-Tuning, c'est-à-dire le réglage des appareils Sonos, arrive enfin pour les utilisateurs d'Android. Auparavant, seuls les utilisateurs d'Apple pouvaient le faire.

Nouvelles possibilités de streaming et design durable

Une autre fonctionnalité est l'extension des possibilités de streaming : Le Bluetooth est devenu la norme pour de nombreux produits Sonos - ce sera désormais le cas pour l'Arc Ultra. Ainsi, la barre de son ne doit pas seulement être utilisée pour le home cinéma, mais aussi comme haut-parleur Bluetooth surdimensionné pour la musique et les podcasts. La barre de son doit cependant toujours être connectée au téléviseur via un seul eARC HDMI ; l'Arc Ultra ne dispose malheureusement pas de ports HDMI supplémentaires.

En termes de design, Sonos continue de miser sur une conception simple mais élégante. L'Arc Ultra est disponible en noir ou en blanc, et son profil incurvé minimaliste et sa finition mate rappellent fortement son prédécesseur. En revanche, Sonos fait des progrès en matière de durabilité : La barre de son est conçue pour être plus facilement réparable, elle utilise moins de silicone et sa production est plus durable grâce à l'utilisation de matériaux sans halogène.

Ajout : le Sub 4 - encore plus profond, encore plus puissant

En même temps que l'Arc Ultra, le Sonos Sub 4 a été présenté, c'est-à-dire la quatrième génération de subwoofers Sonos. Celui-ci contient deux haut-parleurs de graves orientés vers l'intérieur, qui produisent un effet dit de "force cancelling". Celui-ci empêche la création de vibrations ou de distorsions indésirables, un problème souvent rencontré avec les subwoofers puissants.

Ce n'est pas une nouveauté en soi. Les anciens subwoofers de Sonos, comme le Sub Mini, étaient déjà équipés de la fonction Force Cancelling. C'est peut-être pour cette raison que le fabricant audio américain parle d'un nouveau raffinement technique, car le Sub 4, malgré sa forme compacte, veut atteindre des fréquences basses allant jusqu'à 25 Hz.

Extérieurement, le Sub 4 reste fidèle à son prédécesseur emblématique. Le design avec l'ouverture caractéristique au centre est toujours présent, mais a été légèrement modernisé. Associé à l'Arc Ultra ou à d'autres produits Sonos comme le Beam, le Sub 4 vise à créer une expérience de home cinéma qui restitue les basses profondes de manière plus intense. Et la possibilité de coupler deux subwoofers renforce encore la pression des basses, ce qui peut être un avantage pour les grandes pièces ou les films et la musique particulièrement riches en basses.

Prix et disponibilité

Prix et disponibilité

Les Sonos Arc Ultra et Sonos Sub 4 seront disponibles à partir du 29 octobre 2024.