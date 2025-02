Nouveautés + tendances 125 17

Sigma présente un appareil photo plein format minimaliste

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 24/2/2025

Est-ce encore un appareil photo ou déjà un smartphone ? Le Sigma BF réduit radicalement le design, les fonctions et l'utilisation - il a l'air passionnant et devrait polariser.

Le nouvel appareil photo numérique sans miroir Sigma BF ne pèse que 388 grammes. Pourtant, il renferme un capteur plein format. Pour le design, le fabricant japonais s'est probablement inspiré du MacBook d'Apple : Le boîtier est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium et réduit au minimum. Un petit patin pour le pouce et une petite structure sur la face avant assurent une certaine adhérence.

Avec le BF, Sigma remet en question le concept classique d'un appareil photo. Les commandes se limitent à quelques boutons pour le pouce, les menus sont simples et petits. Il n'y a pas de viseur, pas de griffe de flash et pas de prise microphone - seulement un port USB-C unique. Les cartes mémoire sont supprimées au profit de 230 gigaoctets de mémoire interne.

Le Sigma BF est avant tout destiné à la photographie. On connaît encore peu de détails sur le capteur, hormis sa résolution de 24 mégapixels. Il ne s'agit pas d'un capteur Foveon, comme sur les appareils photo Sigma précédents. Il y a toutefois un point commun : le Sigma BF n'a pas d'obturateur mécanique. Il n'est pas vraiment adapté à la vidéo en raison de ses connexions minimales, même s'il peut enregistrer 6K à 30 images par seconde (FPS). Pour les photos, la vitesse de prise de vue en continu est de 8 FPS.

Le Sigma BF s'engouffre dans une brèche similaire à celle du Leica Q3 ou du Hasselblad X2D : design spécifique, toucher exceptionnel et réduction à l'essentiel. Sigma pousse ce dernier point encore plus loin que la concurrence - le BF ressemble à un croisement entre un smartphone et un appareil photo plein format.

A certains endroits, la réduction va toutefois si loin qu'elle nuit à la fonctionnalité. Ainsi, le Sigma BF ne dispose pas d'un capteur stabilisé ni d'un écran rabattable ou rotatif. De plus, avec l'obturateur électronique, il y a un risque d'effets de rolling shutter. En effet, Sigma ne semble pas utiliser de capteur empilé avec un temps de lecture rapide : Les premiers rapports font état d'un temps de lecture moyen de 24,8 millisecondes (1/40 s).

Malgré ces limitations, je suis impatient de voir comment ce concept se traduit dans la pratique. Le Sigma BF devrait être disponible à partir d'avril au prix de 1999 dollars US. Aucune indication sur la disponibilité et les prix en Europe n'a encore été donnée.

Associé à une focale fixe, le Sigma BF est très compact pour un appareil plein format.

Source : Sigma

Deux nouveaux objectifs

En plus du nouvel appareil photo, Sigma a également présenté deux objectifs. Le 300-600mm F4 DG OS Sports a été conçu pour des applications telles que la photographie de la vie sauvage et la photographie sportive. Il est très lumineux pour sa plage de focales, ce qui se traduit par sa taille et son poids : il mesure 468 mm de long et pèse 3985 grammes. L'autofocus HLA doit permettre une mise au point rapide et précise. Le nouveau super téléobjectif coûtera 6000 dollars US et sera commercialisé en avril 2025. Il sera disponible à la fois pour la monture L et la monture E de Sony.

Sigma propose également un nouveau zoom tout-en-un pour les appareils photo APS-C à monture L, E-Mount, X et RF. Le 16-300mm F3.5-6.7 DC OS couvre une plage de focales étendue, équivalente à 24-450 mm en 35 mm. Il est également équipé d'un moteur HLA et d'un stabilisateur d'image. Le prix est de 700 dollars US et la date de début est fixée au 17 avril 2025.

Photo d’en-tête : Sigma

