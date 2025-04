Nouveautés + tendances 6

Samsung Galaxy Tab S10 FE : les tablettes de milieu de gamme deviennent plus fines et plus lumineuses

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 2/4/2025

Plus fines, plus grandes et plus lumineuses, les Galaxy Tab S10 FE et FE+ de Samsung ne réinventent pas les tablettes de milieu de gamme, mais elles offrent de nombreuses améliorations par rapport aux modèles précédents.

Les deux nouvelles tablettes sont légèrement plus fines (6,0 millimètres) que les modèles précédents, qui ne mesuraient déjà que 6,5 millimètres. Samsung a également agrandi l'écran de la Galaxy Tab S10 FE+ et augmenté la luminosité d'un tiers sur les deux nouveaux modèles

Deux tailles d'écran et deux variantes de mémoire

Samsung agrandit la Galaxy Tab S10 FE+ à 13,1 pouces - contre 12,4 pouces pour son prédécesseur. Le fabricant explique notamment cette décision par le fait que les tablettes remplacent de plus en plus les ordinateurs portables et qu'elles devraient donc se situer dans cette fourchette en termes de taille d'écran. La Tab S10 FE reste à 10,9 pouces.

Dans les deux tablettes, Samsung intègre des écrans LCD avec un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hertz. Avec 800 nits, ils sont 200 nits plus lumineux que les modèles de l'année précédente. La protection contre les rayures est assurée par le verre Gorilla Glass 3, qui a pris de l'âge. Les Galaxy Tab S10 FE sont toutes deux étanches selon la norme IP68. Elles ont donc résisté sans dommage à 30 minutes dans une profondeur d'eau de 1,5 mètre.

Pour les performances, l'Exynos 1580 est le même chipset que l'on retrouve dans le smartphone de milieu de gamme Galaxy A56. Par rapport à l'Exynos 1380 de la série Tab-S9-FE, il devrait offrir 35 pour cent de puissance CPU en plus, 53 pour cent de puissance graphique en plus et un NPU plus puissant de 109 pour cent. Ce dernier est responsable des calculs d'intelligence artificielle.

Les deux Galaxy Tab S10 FE sont proposées par Samsung en deux variantes de mémoire. Les versions 128 gigaoctets disposent de 8 gigaoctets de mémoire vive. Avec 256 gigaoctets, la valeur passe à 12 gigaoctets. Une carte microSD permet d'étendre l'espace de stockage jusqu'à deux téraoctets.

Un seul appareil photo et une sélection d'outils d'intelligence artificielle

Samsung a compris que les tablettes ne sont pas achetées pour leurs caméras. C'est pourquoi les Tab S10 FE et FE+ ne disposent plus que d'un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière. Elle est censée être idéale pour ce pour quoi les tablettes sont utilisées : Numériser des documents et prendre des photos. La caméra frontale de 12 mégapixels devrait rendre de bons services pour les appels vidéo.

Galaxy AI n'est pas disponible sur les tablettes, mais Samsung leur a tout de même fourni quelques outils d'intelligence artificielle. Il s'agit notamment de Circle-to-Search, la traduction instantanée et la reconnaissance de l'écriture manuscrite, qui peut préparer des formules mathématiques et embellir l'écriture.

La Galaxy Tab S10 FE a une batterie plus petite de 8000 mAh que la S10 FE+ de 10 090 mAh. Les deux acceptent jusqu'à 45 watts en charge. Les tablettes prennent en charge la double SIM dans leurs versions 5G, avec de la place pour une carte SIM et une eSIM. Les modèles purement Wi-Fi n'en ont pas.

Au départ de l'usine, Android 15 est installé avec l'interface utilisateur One UI 7.0. Samsung prévoit de fournir des mises à jour logicielles aux tablettes pendant sept ans.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+ sont disponibles dès à présent en différentes variantes. Les tablettes sont disponibles en deux versions de mémoire et trois couleurs. Il est également possible de choisir entre un modèle uniquement Wi-Fi ou une variante avec modem 5G.

