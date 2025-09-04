Nouveautés + tendances 3 2

Samsung Galaxy S25 FE : 27 grammes plus léger et batterie plus grande

Samsung n'apporte que peu de modifications au Galaxy S25 FE et le rend légèrement plus fin et plus mince. Mais ce qui est plus pertinent, c'est la vitesse de chargement plus rapide.

Samsung complète sa série S25 avec le modèle le moins cher. Le Galaxy S25 FE ne présente que peu d'innovations par rapport à son prédécesseur. Mais même ces détails en font un meilleur appareil.

Plus fin, plus fin et plus léger

Samsung a réduit les trois dimensions du Galaxy S25 FE. Avec 161,3 × 76,6 × 7,4 millimètres, il est 0,7 × 0,6 × 0,6 millimètre plus petit que son prédécesseur. Son poids passe de 217 à 190 grammes. La taille de l'écran de 6,7 pouces reste inchangée. Il en va de même pour la résolution de 2340 × 1080 pixels, le taux de rafraîchissement de 120 Hertz et la luminosité de pointe de 1900 Nits.

L'écran du Galaxy S25 FE ne présente aucun changement par rapport à son prédécesseur.

Pour le cadre, Samsung utilise Armor Aluminium 2 comme sur les Galaxy S25 et S25 Plus. Le dos et la face avant sont recouverts de Gorilla Glass Victus+ et l'ensemble du boîtier a reçu la certification IP68. Il est donc étanche à la poussière et a résisté à 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau.

Nouveau capteur d'image

Samsung ne modifie pratiquement pas la configuration de l'appareil photo. Un nouveau processeur d'image devrait néanmoins permettre aux caméras d'offrir une meilleure qualité d'image. Les trois caméras à l'arrière sont toujours une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et une caméra télé de huit mégapixels qui assure un zoom trois fois. Pour la caméra frontale, Samsung augmente la résolution de deux mégapixels pour atteindre douze mégapixels.

Un nouveau processeur d'image devrait permettre d'obtenir de meilleures images avec les mêmes caméras que son prédécesseur.

Un chipset connu et une batterie qui se charge plus vite

Samsung intègre l'Exynos 2400 dans le Galaxy S25 FE, un chipset maison qui devrait offrir un léger gain de performance par rapport à l'Exynos 2400e de son prédécesseur. En outre, Samsung souligne avoir augmenté la taille de la chambre de refroidissement de 10 pour cent. Le fabricant espère également que cela améliorera les performances. Le smartphone dispose de huit gigaoctets de mémoire vive et de 128 ou 256 gigaoctets de stockage. La variante de 512 gigaoctets est vendue exclusivement par Samsung dans sa propre boutique en ligne.

Le Galaxy S25 FE est Qi2 Ready. Il ne tient magnétiquement sur les chargeurs qu'avec une housse supplémentaire.

Samsung augmente la capacité de la batterie de 200 mAh par rapport à son prédécesseur pour atteindre 4900 mAh. Mais ce qui devrait être plus important, c'est la vitesse de chargement plus rapide. Le Galaxy S25 FE accepte jusqu'à 45 watts. Avec ces 20 watts supplémentaires, il devrait par exemple charger 65 pour cent de la batterie en 30 minutes. De plus, le smartphone est Qi2 Ready. Cela signifie qu'il peut charger sans fil jusqu'à 15 watts - mais ne tient pas magnétiquement sur les chargeurs sans autre accessoire.

Sept ans de mises à jour et beaucoup d'IA

Samsung livre le Galaxy S25 FE avec Android 16 et l'interface utilisateur One UI 8. Le smartphone devrait recevoir sept mises à jour Android et sept ans de mises à jour de sécurité.

Je ne regrette pas la fonction IA du Galaxy AI.

Le Galaxy S25 FE a accès à toutes les fonctions de Galaxy AI. Cela signifie qu'il peut éditer ou créer des images à l'aide de l'IA. Des outils de traduction, des suggestions de texte, une gomme audio ainsi que le recadrage automatique des clips phares de vidéos plus longues font également partie de l'offre IA.

Prix et disponibilité

En Suisse, des écouteurs intra-auriculaires sont offerts avec le Galaxy S25 FE jusqu'en octobre.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

