Raspberry Pi 5 au format mini-PC : boîtier Elecrow avec panneau OLED et slot SSD

18/8/2025

Elecrow présente un nouveau boîtier pour le Raspberry Pi 5, qui le transforme visuellement et fonctionnellement en un mini-PC de bureau. Avec son ventilateur RGB, son panneau OLED et son slot SSD, le boîtier n'apporte pas seulement du "style" mais aussi de la sophistication technique.

Un nouveau boîtier du fournisseur de matériel de bricolage Elecrow transforme l'ordinateur monocarte Raspberry Pi 5 en un mini-ordinateur de bureau. Le boîtier en aluminium et en acrylique mesure 12 × 12 × 7,2 centimètres et rappelle visuellement les systèmes de jeu compacts. Techniquement, il offre un écran OLED de 1,3 pouce pour les informations système, trois ventilateurs RGB contrôlables pour un refroidissement actif et une interface PCIe pour les disques SSD M.2 - compatibles avec les formats 2230 à 2280.

Tous les ports du Pi restent accessibles, y compris USB, HDMI, Ethernet. Une carte d'extension conduit également la barre GPIO vers l'extérieur et permet en outre d'intégrer un module RTC (et le SSD).

Elecrow propose également, en plus de la version Pi, une variante pour la Jetson Orin Nano - une carte de développement de Nvidia conçue pour les applications basées sur l'IA comme le traitement d'images ou la robotique. Cette version renonce au support PCIe et RTC, mais reste identique pour le reste.

La livraison comprend le boîtier pré-assemblé avec le panneau OLED et les ventilateurs, la carte d'extension, les câbles de connexion, les vis ainsi qu'un guide de montage. Le Raspberry Pi lui-même n'est pas inclus.

Un petit ordinateur de bricolage en grand.

Doté d'un système de refroidissement actif, d'un écran et d'une extension PCIe, ce boîtier s'adresse aux développeurs et aux makers qui souhaitent utiliser le Pi 5 en remplacement d'un ordinateur de bureau ou pour des projets tels que les serveurs domestiques et l'edge computing. Le prix est de 40 dollars, la version Jetson de 32 dollars - les frais d'expédition et la TVA ne sont pas inclus dans les deux cas. Les deux versions sont disponibles chez Elecrow. Vous pouvez trouver le Raspberry Pi 5 correspondant chez nous.

Si vous aimez le boîtier Elecrow, vous pouvez également jeter un coup d'œil au boîtier Pironman 5 de Raspberry Pi:

