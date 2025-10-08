Qualcomm rachète Arduino et lance son propre mini-PC

Guide
par Martin Jud
Le fabricant de puces Qualcomm rachète la plateforme électronique open source Arduino. Elle entend rester indépendante et présente l'Uno Q, sa première carte de développement dotée d'un chipset Qualcomm.
Arduino est le concurrent moins connu de Raspberry. La plateforme open source italienne propose du matériel à bas prix qui permet de réaliser ses propres projets électroniques. L'Uno Q vient compléter cette solde en proposant un ordinateur monocarte équipé d'un processeur Dragonwing de Qualcomm.
Debian OS est préinstallé sur l'Uno Q. Mais vous pouvez aussi coder directement en Python avec lui. L'application Arduino App Lap mentionnée plus haut permet de passer rapidement et facilement d'un environnement à l'autre. De petits modèles d'IA sont également déjà embarqués.
L'Uno Q coûte 47,60 euros, soit plus cher que laUno R4 WiFiBoard, moins performante. La disponibilité chez nous n'est pas encore claire. Le fabricant accepte les précommandes directement sur son site Internet.
On ne sait pas combien Qualcomm a payé pour Arduino. Mais dans l'annonce officielle du rachat, le fabricant de puces précise qu'Arduino restera une marque indépendante avec sa mission et ses outils. Les processeurs d'autres fabricants continueront d'être utilisés sur le matériel Arduino
Qualcomm, de son côté, espère que cette acquisition donnera un nouvel élan à ses propres produits et proposera de nouveaux outils aux développeurs. Les 33 millions d'utilisateurs actifs d'Arduino auront ainsi accès aux technologies de Qualcomm. Le nouveau «Arduino App Lap» doit, en tant que nouvel environnement de développement, simplifier l'utilisation d'Arduino à travers Linux, Python et l'IA et permet par exemple de créer des applications personnalisées à partir d'un kit de construction.
Pour accompagner ce rachat, la Uno Q est la première carte Arduino à utiliser un chipset Qualcomm : le Dragonwing QRB2210. Ce petit ordinateur monocarte utilise une architecture dite «dual brain» composée d'un microprocesseur compatible Debian et d'un microcontrôleur temps réel. Il s'agit du Dragonwing avec ses quatre cœurs de calcul de 2,0 gigahertz et d'un MCU STM32U585.
Côté matériel, l'Uno Q dispose encore de deux gigaoctets de mémoire vive et de 16 gigaoctets de mémoire eMMC fixe. Contrairement au Raspberry, aucune carte mémoire n'est nécessaire. Les connexions sans fil sont possibles via Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1. Pour les connexions câblées, il existe un port USB-C, qui est également responsable de l'alimentation et de la sortie de signaux vidéo vers un écran. Une souris, un clavier, un microphone ou une caméra peuvent être connectés via un dongle. Le connecteur Qwiic permet de connecter des extensions Modulino et le facteur de forme classique Uno assure la compatibilité dans l'écosystème Shield avec d'autres cartes Uno.
