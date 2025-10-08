Qualcomm rachète Arduino et lance son propre mini-PC

Qualcomm
Le fabricant de puces Qualcomm rachète la plateforme électronique open source Arduino. Elle entend rester indépendante et présente l'Uno Q, sa première carte de développement dotée d'un chipset Qualcomm.

Arduino est le concurrent moins connu de Raspberry. La plateforme open source italienne propose du matériel à bas prix qui permet de réaliser ses propres projets électroniques. L'Uno Q vient compléter cette solde en proposant un ordinateur monocarte équipé d'un processeur Dragonwing de Qualcomm.

Arduino devrait rester autonome

Uno Q : première carte Arduino avec chipset Qualcomm

Debian OS est préinstallé sur l'Uno Q. Mais vous pouvez aussi coder directement en Python avec lui. L'application Arduino App Lap mentionnée plus haut permet de passer rapidement et facilement d'un environnement à l'autre. De petits modèles d'IA sont également déjà embarqués.

L'Uno Q coûte 47,60 euros, soit plus cher que laUno R4 WiFiBoard, moins performante. La disponibilité chez nous n'est pas encore claire. Le fabricant accepte les précommandes directement sur son site Internet.

Jan Johannsen
Senior Editor
Jan.Johannsen@galaxus.de

Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus. 

