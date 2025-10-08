Nouveautés + tendances 32 5

Qualcomm rachète Arduino et lance son propre mini-PC

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 8/10/2025

Le fabricant de puces Qualcomm rachète la plateforme électronique open source Arduino. Elle entend rester indépendante et présente l'Uno Q, sa première carte de développement dotée d'un chipset Qualcomm.

Arduino est le concurrent moins connu de Raspberry. La plateforme open source italienne propose du matériel à bas prix qui permet de réaliser ses propres projets électroniques. L'Uno Q vient compléter cette solde en proposant un ordinateur monocarte équipé d'un processeur Dragonwing de Qualcomm.

Arduino devrait rester autonome

Uno Q : première carte Arduino avec chipset Qualcomm

Debian OS est préinstallé sur l'Uno Q. Mais vous pouvez aussi coder directement en Python avec lui. L'application Arduino App Lap mentionnée plus haut permet de passer rapidement et facilement d'un environnement à l'autre. De petits modèles d'IA sont également déjà embarqués.

L'Uno Q coûte 47,60 euros, soit plus cher que laUno R4 WiFiBoard, moins performante. La disponibilité chez nous n'est pas encore claire. Le fabricant accepte les précommandes directement sur son site Internet.

Photo d’en-tête : Qualcomm

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 32 personne(s)







