Présentation du Raspberry Pi 5 avec 16 gigaoctets de RAM

Le Raspberry Pi 5 est désormais disponible avec 16 gigaoctets de SDRAM. Il devrait toutefois coûter 50 pour cent de plus que la version 8 gigaoctets. Alors qu'actuellement, il s'agit plutôt de 70 pour cent.

La fondation Raspberry Pi a présenté la cinquième mouture de son ordinateur monocarte avec 16 gigaoctets de mémoire vive. Le Raspberry Pi 5 était jusqu'à présent disponible avec 2, 4 et 8 gigaoctets de SDRAM. Si vous souhaitez acquérir la dernière mouture, vous devrez payer environ 50 pour cent de plus que la meilleure version précédente, selon le fabricant. Les premiers prix en magasin indiquent toutefois une augmentation d'environ 70 pour cent.

Les autres spécifications restent les mêmes. Le système sur une puce (SoC) est un Broadcom BCM2712. Il dispose de quatre cœurs ARM Cortex-A76, cadencés à 2,4 gigahertz et disposant chacun de 512 kilobytes de mémoire cache L2. La mémoire cache L3 commune est de deux mégaoctets. La mémoire vive est de type LPDDR4X-4267 SDRAM. Pour les graphiques, un GPU Videocore VII est présent. Il permet de faire fonctionner simultanément deux écrans 4K à 60 Hertz et HDR via deux sorties micro-HDMI.

Une interface PCIe 2.0 x1 offre une connectivité étendue. Les ports USB comprennent deux ports USB 3.0 Type-A, qui offrent simultanément un débit de données allant jusqu'à 5 gigabits par seconde. Plus deux USB 2.0 Type-A. Un slot pour carte microSD prenant en charge le mode haute vitesse SDR104, ainsi qu'un port LAN Gigabit, deux MIPI et un en-tête GPIO à 40 broches sont également de la partie. Le Wi-Fi 5 (802.11ac), le Bluetooth 5.0 et le Bluetooth Low Energy (BLE) sont également disponibles.

L'intérêt de passer au nouveau modèle dépend de l'utilisation que vous en faites. Si vous voulez utiliser le Raspberry Pi 5 comme contrôleur de robot ou pour un Pi-hole, vous n'aurez pas besoin d'une version de 16 gigaoctets. En revanche, s'il s'agit d'un travail de bureau intensif, c'est plus probable.

