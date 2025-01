Présentation du Galaxy S25 : L'IA doit devenir une aide au quotidien

Avec la série Galaxy S25, Samsung mise sur de nouvelles fonctions d'IA qui devraient faciliter la vie quotidienne. Les nouveautés en termes de design et de matériel sont en revanche plus limitées.

Samsung continue de proposer trois modèles différents de S25 : le Galaxy S25 est le plus petit modèle. Le Galaxy S25 Plus se distingue du modèle de base principalement par un écran plus grand. Le Galaxy S25 Ultra est encore plus grand et dispose d'un téléobjectif supplémentaire et du S Pen. Samsung y a également apporté plus d'ajustements que sur les deux autres smartphones.

Samsung développe Galaxy AI

Samsung intègre encore plus profondément le Galaxy AI dans son système d'exploitation avec One UI 7, basé sur Android 15. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle n'était disponible que dans des applications individuelles. L'intégration plus profonde permet désormais à l'IA d'agir sur l'ensemble des applications. Cela n'a pas toujours l'air super excitant, mais pourrait tout de même faciliter le quotidien si l'on veut faire confiance à l'IA.

Les agents IA facilitent le quotidien

Dans ce contexte, des "agents AI" devraient assurer des interactions naturelles. Par exemple, "AI Select" fournit des recommandations d'action sur ce qui est affiché à l'écran après avoir été appelé. Traduire du texte, créer des GIF à partir de vidéos ou télécharger une image. Cela rappelle une version améliorée de Circle-to-Search, qui doit reconnaître encore mieux les choses sur l'appareil. L'IA est également capable d'enregistrer le son des vidéos et même si vous fredonnez quelque chose, elle est censée trouver la chanson correspondante.

La sélection de l'IA se trouve dans la barre latérale.

Source : Jan Johannsen

La recherche doit fonctionner comme une conversation ordinaire. Samsung le montre surtout avec les photos sur l'appareil : "Montrez-moi toutes les photos avec des chiens de vos dernières vacances en Toscane" ou des demandes similaires devraient donner des résultats appropriés.

Le fait que les requêtes en langage naturel permettent d'obtenir les paramètres appropriés pourrait s'avérer particulièrement utile. La recherche parfois fastidieuse est ainsi évitée et l'IA vous guide vers le bon élément de menu.

Quand l'IA prend en charge des tâches complexes

En outre, Gemini et Bixby devraient travailler ensemble sur les S25 - l'IA de Google fournissant une grande partie des fonctions. Par exemple, les assistants personnels peuvent effectuer des tâches à plusieurs niveaux sans que vous ayez à passer d'une application à l'autre. Des exemples sont la recherche d'un restaurant avec des caractéristiques particulières et l'envoi d'une proposition de rendez-vous à des amis, l'aide pour cuisiner ou la recherche de rendez-vous qui sont ensuite envoyés directement à un contact. Pour le lancement, ces fonctions transversales sont toutefois encore limitées aux applications de Google et Samsung, ainsi qu'à Spotify et Whatsapp. D'autres applications devraient suivre.

L'IA se manifeste le matin, le soir et sur l'écran de verrouillage

Avec "Now Brief" et "Now Bar", Samsung introduit d'autres outils d'IA personnalisés. Le Now Brief apparaît sur demande le matin et le soir. Il doit par exemple faciliter le début de la journée avec un rapport sur le sommeil, les prévisions météorologiques, des rappels de rendez-vous ou des informations sur le trafic. Le soir, il y a un résumé des événements, y compris des photos ou des rappels de bons d'achat qui expirent ou de voyages à venir.

Sur les appareils de démonstration, les briefings sont courts.

Source : Jan Johannsen

La Now Bar apparaît sur l'écran de verrouillage, généralement sous la forme d'un petit encart en bas de l'écran. Elle affiche par exemple les résultats sportifs, une navigation active ou les Now Briefs. Samsung met une interface à la disposition des fournisseurs d'applications pour que leurs applications apparaissent également dans la Now Bar.

La Now Bar ne se remplit de contenu que lorsque le smartphone est utilisé.

Source : Jan Johannsen

La sécurité des données de l'IA doit être assurée par le nouveau "moteur de données personnelles". Celui-ci stocke les données privées et confidentielles de manière cryptée sur l'appareil et place la clé dans le portefeuille Knox. Un cryptage de bout en bout doit assurer la protection des données lorsqu'elles sont traitées. Celles-ci doivent en outre être immédiatement effacées après leur utilisation par des tiers.

Une puissance accrue pour tous les S25

Après le retour du chipset Exynos maison sur le S24, qui s'est révélé convaincant, Samsung revient au Snapdragon 8 Elite pour les trois modèles du Galaxy S25. Qualcomm fabrique le chipset pour le constructeur dans une version "pour Galaxy" plus cadencée. On ne sait pas encore de combien il est plus élevé.

Par rapport à son prédécesseur, Samsung promet 40 pour cent de puissance NPU en plus, ce qui est particulièrement important pour les fonctions d'intelligence artificielle. Le CPU devrait quant à lui augmenter de 37 pour cent et le GPU de 30 pour cent. Un meilleur refroidissement y contribue également. La chambre de refroidissement dans les appareils aurait augmenté de 15 pour cent et même de 40 pour cent dans le modèle Ultra.

Nouvelle caméra ultra grand angle pour l'Ultra et nouveaux outils d'IA pour tous

Seul le Galaxy S25 Ultra reçoit un nouvel appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels. Les deux autres modèles restent à 12 mégapixels. De nouvelles fonctionnalités sont toutefois disponibles pour tous les modèles S25. Elles comprennent une nouvelle réduction du bruit pour les vidéos dans l'obscurité et un Galaxy Log, c'est-à-dire un format RAW pour les vidéos. Ce dernier permet un traitement plus poussé des vidéos - notamment des couleurs.

Le Galaxy S25 Ultra a reçu une nouvelle caméra ultra grand angle.

Source : Jan Johannsen

L'IA est utilisée dans l'Audio Eraser, qui distingue les sons dans les vidéos, permettant ainsi de régler leur volume sur une échelle de -100 à +100. En ce qui concerne l'édition d'images, l'IA aurait rendu la gomme d'objet plus précise et aurait permis de meilleures modifications des photos de portrait dans Portrait Studio. En outre, le S25 permet à Samsung d'accéder à la fonction Best-Faces, que Google utilise déjà depuis le Pixel 8. Une seconde avant et une seconde après la photo sont enregistrées sous forme de vidéo. Le logiciel suggère alors une image pour les personnes ayant les yeux fermés, par exemple, en regardant la caméra

Les options de Audio Eraser

Source : Jan Johannsen

Adaptations minimales du design

Optiquement, les ajustements sont minimes. Ainsi, le cadre des trois Galaxy S25 est légèrement plus arrondi. Cela devrait améliorer la prise en main. De plus, les trois smartphones deviennent un peu plus fins, ou plutôt "plus fins que jamais", et plus légers : 6 grammes pour le modèle de base, 7 grammes pour la variante Plus et 15 grammes pour l'Ultra. L'écran du S25 Ultra est en outre plus grand de 0,1 pouce. Les dimensions du boîtier restent toutefois inchangées, puisque le cadre autour de l'écran tactile diminue de 15 pour cent.

En réduisant les bordures, l'écran du Galaxy S25 Ultra est légèrement plus grand que celui de son prédécesseur, sans que le smartphone ne soit plus grand.

Source : Jan Johannsen

Samsung a également intégré le Gorilla Armor 2 dans le S25 Ultra, un verre de Corning qui serait 29 pour cent plus résistant à la casse que la première génération utilisée dans le S24 Ultra. Selon Samsung, cette dernière aurait déjà permis de réduire de 60 pour cent les réparations dues à des dommages à l'écran par rapport au S23 Ultra.

La conception de l'interface utilisateur a également fait l'objet de quelques ajustements, dont certains font partie des fonctionnalités d'Android 15. Par exemple, la division entre les paramètres rapides et les notifications lorsque vous balayez vers le bas à droite ou à gauche de l'écran, ou encore l'organisation alphabétique de l'aperçu des applications. Les paramètres rapides peuvent maintenant être configurés.

Les Galaxy S25 sont "Qi2 Ready", Samsung parle lui-même de Fast Wireless Charging 2.Cela signifie qu'ils peuvent recevoir jusqu'à 15 watts lors de la charge sans fil, mais qu'ils n'ont pas d'aimants. Pour les fixer à une station de chargement, vous avez besoin d'un étui magnétique.

Avec la coque appropriée, le Galaxy S25 adhère magnétiquement aux stations de charge.

Source : Jan Johannsen

Prix et disponibilité

Les précommandes pour toutes les variantes du Galaxy S25 sont ouvertes dès maintenant, la mise en vente et donc la livraison débuteront le 3 février 2025. En Suisse, nous avons une promotion pour le lancement, avec le double de mémoire sans supplément de prix.

Nouveau dans l’assortiment Disponible en précommande : la gamme Galaxy S25 de Samsung

Galaxy S25

Téléphone portable Nouveau CHF 849.– CHF 50.– rabais déjà inclus Samsung Galaxy S25 256 Go, Ombre d'argent, 6.20", Double SIM, 50 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 849.– CHF 50.– rabais déjà inclus Samsung Galaxy S25 256 Go, Mint, 6.20", Double SIM, 50 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 849.– CHF 50.– rabais déjà inclus Samsung Galaxy S25 256 Go, Icyblue, 6.20", Double SIM, 50 Mpx, 5G

Galaxy S25 Plus

Téléphone portable Nouveau CHF 1049.– CHF 100.– rabais déjà inclus Samsung Galaxy S25+ 512 Go, Ombre d'argent, 6.70", Double SIM, 50 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 1049.– CHF 100.– rabais déjà inclus Samsung Galaxy S25+ 512 Go, Mint, 6.70", Double SIM, 50 Mpx, 5G Téléphone portable Nouveau CHF 1049.– CHF 100.– rabais déjà inclus Samsung Galaxy S25+ 512 Go, Marine, 6.70", Double SIM, 50 Mpx, 5G

Galaxy S25 Ultra