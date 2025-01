Oura Ring 4 : Le pionnier est maintenant disponible dans notre boutique.

La quatrième génération de l'Oura Ring est enfin disponible dans notre boutique. Le pionnier des smartrings convainc avec de nouveaux matériaux, une plus grande autonomie de la batterie et un logiciel en constante évolution.

Depuis 2015, Oura se consacre aux bagues intelligentes. À grand renfort de technologie, l'entreprise finlandaise a réussi à faire passer le bijou du statut de produit de niche à celui de gadget le plus tendance de ces dernières années. Lorsque des célébrités comme Lindsey Vonn, Cristiano Ronaldo, Jennifer Aniston ou le prince Harry sont vues avec une bague intelligente au doigt, c'est toujours une Oura.

A présent, la quatrième génération du gadget de suivi est déjà sur le marché. Jusqu'à présent, vous ne pouviez qu'importer vous-même la bague de l'étranger, mais elle est désormais également disponible dans notre boutique. La troisième génération est également revendue - et est également disponible chez nous.

Pour la première fois, une véritable sensation de bague

L'une des grandes nouveautés de l'Oura Ring 4 est le matériau utilisé. Pour la première fois, le titane est utilisé sur tout le pourtour, y compris à l'intérieur de l'anneau. Ainsi, la bague ne devrait plus se distinguer d'un bijou normal.

La bague a également une surface en titane à l'intérieur.

Source : Oura

Alors que les concurrents de Samsung, Ultrahuman ou RingConn (et l'Oura 3) utilisent de la résine époxy ou un autre plastique sur la face interne, le pionnier finlandais a fait un pas de plus dans ce domaine.

Le nouveau matériau a également des conséquences pour les capteurs : Jusqu'à présent, ils dépassaient légèrement et les bosses de 1,3 millimètre étaient tout à fait perceptibles. Désormais, la surface intérieure est lisse et les capteurs sont logés dans des cavités de 0,33 millimètre. Le fabricant a également revu l'ensemble du système de capteurs et utilise le Smart Sensing pour accéder au capteur le plus à même de collecter les données en fonction de la situation. Cela devrait rendre les mesures plus précises.

Les capteurs ne dépassent plus légèrement sur la quatrième génération.

Source : Oura

Une journée d'autonomie en plus

Selon la taille de la bague et son utilisation, Oura promet jusqu'à huit jours d'autonomie. C'est environ un jour de plus que son prédécesseur. L'Oura Ring 4 se situe donc dans la moyenne supérieure. Il existe cependant un concurrent, le RingConn2, qui peut tenir encore quelques jours de plus sans rechargement.

L'anneau a une épaisseur d'environ 2,88 millimètres, similaire à celle de son prédécesseur. Quant au poids, il est de 3,3 à 5,2 grammes selon la taille, soit environ un gramme de moins que son prédécesseur. Il y a d'ailleurs désormais un plus grand choix pour les doigts très fins et très épais : alors que la troisième génération était disponible dans les tailles 6 à 13, il y a maintenant les tailles 4 à 15.

En ce qui concerne les couleurs, Oura propose un large choix, mais les prix varient également. L'argent et le noir sont les moins chers. L'argent poli et le noir mat furtif se situent au milieu de la gamme. L'or et l'or rose coûtent toutefois environ 150 francs de plus que la version de base.

Le logiciel est livré avec un abonnement payant

Il est important de savoir : Pour pouvoir utiliser Oura Ring, il faut souscrire un abonnement. Le premier mois est gratuit, puis il faut payer sept dollars par mois ou 80 dollars par an. Auparavant, il existait un abonnement à vie à prix fixe, mais il n'est plus disponible. Si vous en avez déjà souscrit une, elle est également valable pour l'anneau actuel. L'abonnement n'est pas lié à l'anneau, mais au compte.

Grâce à cet abonnement, Oura propose le logiciel le plus sophistiqué de tous les fournisseurs d'anneaux. L'anneau suit certes les mêmes données que ses concurrents, mais il peut les analyser et les mettre en relation de manière beaucoup plus complète.

L'application est plus complète et offre plus de possibilités que la concurrence.

Source : Oura

Vous obtenez ainsi non seulement une liste des données mesurées, comme les habitudes de sommeil, mais aussi des recommandations pour un mode de vie sain. Par exemple, la bague vous donne des indications sur l'heure optimale de sommeil.

La bague reconnaît 40 activités et sports différents et vous avertit lorsque vous devez vous reposer. Tout nouveau, vous pouvez afficher la consommation maximale d'oxygène pendant un effort intense - et voir comment la valeur VO₂max s'améliore au fur et à mesure que votre capacité d'endurance augmente.

Les changements de température corporelle et de fréquence cardiaque donnent lieu à des alertes qui préviennent rapidement d'éventuelles maladies. Dans le domaine du stress, Oura analyse votre capacité à vous en remettre et vous donne des conseils pour construire une plus grande résilience.

Premier anneau, Oura suit également le cycle menstruel, indique les jours fertiles et peut prédire les règles. Ces données peuvent en outre être synchronisées avec d'autres applications de contraception ou de calcul de fertilité.