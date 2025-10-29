Nothing Phone (3a) Lite : Glyph et Essential Space au lieu du téléobjectif

Test de produit
Test du CMF Phone 2 Pro : désormais doté du NFC et de trois appareils photo
par Jan Johannsen
Avec le Phone (3a) Lite, Nothing lance un smartphone à bas prix dont les caractéristiques sont très proches de celles d'un autre appareil du fabricant.
Le Nothing Phone (3a) Lite est quasiment le CMF Phone 2 Pro sans télé-caméra, au design Nothing et avec une lumière glyph. Le bouton Essential vous permet de remplir la mémoire de l'IA «Essential Space».
Les nombreux points communs avec le CMF Phone 2 Pro sont illustrés par le tableau suivant :
Le «Essential Space» est l'une des adaptations que le fabricant apporte à Android 15 avec Nothing OS 3.5. La mise à jour vers Nothing OS 4.0, et donc Android 16, est prévue pour le premier semestre 2026. Au total, le constructeur promet trois mises à jour Android majeures pour le Phone (3a) Lite et six ans de mises à jour de sécurité.
La vente du Nothing Phone (3a) Lite débutera officiellement le 4 novembre chez certains partenaires commerciaux. Le prix de vente conseillé est de 249 euros ou 219 francs. Il est donc aussi cher que le CMF Phone 2 Pro actuellement.
Nothing affirme avoir développé le Nothing Phone (3a) Lite principalement pour le marché indien et ne le lance qu'en petites quantités en Europe. Le fabricant veut ainsi tester l'intérêt que suscitent les appareils dans cette gamme de prix. Mais cela signifie aussi qu'il ne sera pas disponible partout.
Le processeur Mediatek Dimensity 7300 Pro embarqué serait légèrement meilleur que le 7200 Pro du Phone (2a) mais moins bien que le Snapdragon 7s Gen 3 du Phone (3a).
Ce qui me frappe le plus dans cette comparaison, c'est l'absence de télé-caméra. Nothing tente de la compenser par une lumière glyphique à l'arrière, qui est devenue la marque de fabrique du fabricant sous différentes formes. Mais ici, elle n'est rien de plus qu'une lumière de notification. De même, le site «Essential Space» - une collection de captures d'écran et de mémos vocaux triés par une IA - figure dans ma liste de souhaits derrière un téléobjectif.
