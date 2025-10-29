Nouveautés + tendances 10 2

Nothing Phone (3a) Lite : Glyph et Essential Space au lieu du téléobjectif

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 29/10/2025

Avec le Phone (3a) Lite, Nothing lance un smartphone à bas prix dont les caractéristiques sont très proches de celles d'un autre appareil du fabricant.

Le Nothing Phone (3a) Lite est quasiment le CMF Phone 2 Pro sans télé-caméra, au design Nothing et avec une lumière glyph. Le bouton Essential vous permet de remplir la mémoire de l'IA «Essential Space».

Glyph et Essential Space au lieu de Télécaméra

Les nombreux points communs avec le CMF Phone 2 Pro sont illustrés par le tableau suivant :

Le «Essential Space» est l'une des adaptations que le fabricant apporte à Android 15 avec Nothing OS 3.5. La mise à jour vers Nothing OS 4.0, et donc Android 16, est prévue pour le premier semestre 2026. Au total, le constructeur promet trois mises à jour Android majeures pour le Phone (3a) Lite et six ans de mises à jour de sécurité.

Un faible nombre d'unités comme ballon d'essai

La vente du Nothing Phone (3a) Lite débutera officiellement le 4 novembre chez certains partenaires commerciaux. Le prix de vente conseillé est de 249 euros ou 219 francs. Il est donc aussi cher que le CMF Phone 2 Pro actuellement.

Nothing affirme avoir développé le Nothing Phone (3a) Lite principalement pour le marché indien et ne le lance qu'en petites quantités en Europe. Le fabricant veut ainsi tester l'intérêt que suscitent les appareils dans cette gamme de prix. Mais cela signifie aussi qu'il ne sera pas disponible partout.

