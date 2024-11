Nikon Z50II : appareil photo abordable avec autofocus haut de gamme

Grâce à un nouveau processeur, l'appareil photo économique de Nikon devrait avoir un autofocus de pointe et une meilleure qualité d'image. Il offre également des caractéristiques solides et un accès facile à différents styles d'image.

Avec le Z50II, Nikon met à jour son appareil photo système sans miroir le plus abordable. Comme son prédécesseur, il est doté d'un capteur APS-C d'une résolution de 21 mégapixels. Le corps de l'appareil reste également identique. Les nouveautés sont l'autofocus et le processeur d'image. En outre, Nikon offre à l'appareil photo d'entrée de gamme quelques fonctions issues du domaine professionnel. Malheureusement, un capteur stabilisé fait toujours défaut dans cette catégorie de prix.

Nouveau Appareil photo CHF 999.– Nikon Z50II 20.90 Mpx, DX

Appareil photo Nouveau CHF 999.– Nikon Z50II 20.90 Mpx, DX

Une grande partie des nouveautés est due au processeur Expeed 7. Il est censé être douze fois plus puissant que la puce précédente. Cela permet par exemple une meilleure réduction du bruit en haute sensibilité et un démarrage rapide.

Le système autofocus amélioré dispose d'une reconnaissance de scène qui, selon Nikon, se situe au même niveau que le Z9. Le Z50II reçoit un suivi 3D et reconnaît les personnes (yeux, visages, corps), les oiseaux, les chats, les chiens, les voitures, les motos, les vélos, les trains et les avions.

Pour un appareil photo à petit budget, le Z50II a de bonnes caractéristiques.

Source : Nikon

La vitesse de prise de vue en continu est de 30 images par seconde (FPS) avec l'obturateur électronique. Celui-ci devrait toutefois provoquer des effets de rolling shutter en raison du capteur qui n'est pas particulièrement rapide. Avec l'obturateur mécanique, on atteint tout de même 11 FPS. L'appareil photo dispose également d'une fonction de pré-déclenchement (Pre-Release Capture)

Le viseur électronique a certes la même résolution que précédemment (2,36 millions de pixels), mais il devrait être deux fois plus lumineux. Comme son prédécesseur, le Nikon Z50II dispose d'un flash intégré. Avec 550 grammes, carte mémoire et batterie incluses, il est léger et compact. Malgré cela, le corps devrait être ergonomique. Les habitués de Nikon devraient en outre se familiariser immédiatement avec son fonctionnement, de sorte que le Z50II peut également servir d'appareil photo secondaire.

Accès direct aux différents modes de prise de vue

Le Z50II étant destiné entre autres aux débutants, Nikon met l'accent sur la simplicité d'utilisation. Cela inclut un bouton dédié "Picture Control" à côté du déclencheur. Il permet d'accéder directement à différents looks d'image pour les photos et les vidéos. Ceux-ci peuvent être gérés et organisés individuellement. L'accès gratuit au Nikon Imaging Cloud permet en outre de télécharger d'autres boucles d'images.

Le Z50II devrait être particulièrement adapté au vlogging.

Source : Nikon

En vidéo, le Z50II est le premier appareil photo Z de Nikon à proposer un mode de présentation de produits. Il déplace alors automatiquement la mise au point du visage vers le produit lorsque celui-ci est tenu dans la caméra. La qualité des vidéos est bonne pour un appareil photo à petit budget : 4K à 30 FPS est sous-échantillonné à partir de la pleine résolution 5,6K. Avec 60 FPS, le suréchantillonnage n'est plus nécessaire et un crop s'impose.

Le Nikon Z50II coûtera 999 francs au lancement et sera disponible à partir du 21 novembre - également en trois versions de kit : DX 16-50 f/3.5-6.3 VR, DX 16-50 VR + 50-250 VR./a> et DX 18-140 VR.