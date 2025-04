Nouveautés + tendances 9

Nikon Z5 II : mise à jour pour l'appareil photo plein format d'entrée de gamme

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 3/4/2025

L'appareil photo le plus abordable de Nikon avec un grand capteur coûte plus cher que son prédécesseur, mais bénéficie de nombreuses fonctionnalités professionnelles. C'est en fait un Zf sans design rétro.

Le Z5II est la deuxième édition de l'appareil photo plein format d'entrée de gamme de Nikon. Il hérite de certains composants de modèles plus chers. Contrairement au Z6III avec son capteur partiellement empilé, le Z5II reste basé sur un capteur rétro-éclairé (BSI) normal.

Ce capteur est connu du Z6II ou du Zf. Il y fournit une qualité d'image solide avec une bonne gestion du bruit et une large plage dynamique. La résolution de 24 mégapixels n'est pas très élevée pour les standards actuels, mais elle est suffisante dans la plupart des cas.

Nouveau processeur et autofocus

C'est au niveau de l'autofocus que le Z5II fait le plus de progrès par rapport à son prédécesseur. Elle reçoit le même système que celui des modèles haut de gamme comme le Z8, y compris le processeur "Expeed 7". L'appareil photo reconnaît les yeux, les visages et toutes sortes de sujets différents. Vous pouvez choisir vous-même le sujet ou le laisser à un mode automatique.

Au final, le Z5II devrait, selon Nikon, effectuer la mise au point 68 pour cent plus rapidement que le Z5. Il ne faut cependant pas s'attendre à une vitesse équivalente à celle du Z8. Ce dernier, avec son capteur empilé, continue à jouer dans une ligue supérieure.

Le Nikon Z5II mesure 134 × 100,5 × 72 mm et pèse 700 grammes.

Source : Nikon

Il en va de même pour la vidéo. Ici, les capteurs BSI normaux ont l'inconvénient d'être lus plus lentement, ce qui peut entraîner des effets de rolling shutter. Le Z5II filme en 4K jusqu'à 60 FPS. Cependant, à des fréquences d'images élevées, il faut effectuer un crop 1,5 fois.

Un viseur lumineux, un bon stabilisateur

Le Z5II utilise le même stabilisateur d'image que le Nikon Zf. Selon la nouvelle méthode de mesure CIPA, il compense jusqu'à 7,5 diaphragmes - une très bonne valeur. Le viseur électronique d'une résolution de 3,69 millions de pixels est également correct pour cette gamme de prix. Il est nettement plus lumineux (3000 nits) que celui du premier Z5 (1000 nits).

L'écran rétractable et pivotant a une résolution plus élevée.résolution plus élevée que celle de son prédécesseur

Source : Nikon

Pour le reste de l'équipement, il n'y a pas non plus de points faibles : Le Z5II dispose de deux slots pour cartes SD, résiste aux intempéries et atteint 30 images par seconde (FPS) avec l'obturateur électronique. Avec l'obturateur mécanique, elle atteint encore 11 FPS. En option, vous pouvez également enregistrer des images avant le déclenchement grâce à la fonction "PreCapture". L'écran arrière de 3,2 pouces a une résolution de 2,1 millions de pixels. Il peut être déplié et pivoté.

Le Nikon Z5II sera bientôt disponible en précommande chez nous. Il sera disponible à partir de fin avril et coûtera 1899 francs ou euros.

Photo d’en-tête : Nikon

