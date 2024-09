Nikon présente un objectif 50 mm léger et lumineux

Ces derniers temps, Nikon propose des objectifs à focale fixe à des prix modérés, offrant ainsi une grande qualité d'image pour un prix modique. Le dernier exemple en date est le nouveau Nikkor Z 50mm F1.4.

Lumineux tout en restant compact et léger, Nikon ajoute le Nikkor Z 50mm F1.4 à sa gamme de focales fixes à baïonnette Z. Cet objectif pour appareils photo plein format sans miroir pèse 420 grammes et mesure 87 millimètres de long.

Nouveau Objectif disponible à l'avenir CHF 559.– Nikon Nikkor Z 50mm f/1.4 Nikon Z, Plein format

Avec ces caractéristiques, le Nikkor Z 50mm F1.4 se place juste à côté du Nikkor Z 35mm F1.4, lancé par Nikon il y a trois mois. Sur le cinquante, deux moteurs STM silencieux se chargent de la mise au point. La respiration de la mise au point est compensée, ce qui rend l'objectif idéal pour la vidéo.

Les focales lumineuses de 50 mm sont parfaites pour les portraits de torse.

Source : Nikon

Mais le point fort de la nouvelle gamme de focales fixes de Nikon est son prix : le Nikkor Z 50mm F1.4 est nettement moins cher que les objectifs concurrents de même ouverture - comme le Sony FE 50 mm F1.4 GM. Celui-ci est certes de construction plus élaborée et probablement plus parfait sur le plan optique, mais il coûte presque trois fois plus cher. Malgré son prix modéré, le Nikkor Z 50mm F1.4 est protégé contre la poussière et les projections d'eau.