Nikon présente le nouveau 70-200mm F2.8

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 24/2/2026

Le Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II est censé être plus net et plus rapide que son prédécesseur. De plus, il est le plus léger de sa catégorie - et aussi le plus cher.

Nikon met à jour le deuxième objectif de la «24-70mm après le Holy Trinity» à la pointe de la technologie : le Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II est nettement plus léger que son prédécesseur. «Il reçoit également le moteur Silky Swift Voice Coil» (SSVCM), plus rapide, et un collier de trépied compatible avec Arca-Swiss.

L'objectif pèse 998 grammes, soit 372 grammes ou 27 pour cent de moins que la première version (1360 grammes). Le téléobjectif lumineux de Nikon est donc également un peu plus léger que ses homologues de Sony (1045 grammes) et Canon (1070 grammes). Avec une longueur de 208 millimètres, il est à peu près aussi grand que le modèle de Sony (200 mm), le design rétractable de Canon est un peu plus compact en mode transport (146 mm). Nikon s'en tient à un zoom interne, ce qui a l'avantage d'empêcher la poussière ou l'eau de pénétrer dans l'appareil.

L'objectif 70-200 de Nikon est le plus léger de sa catégorie - et aussi le plus long.

Source : Nikon

La baisse de poids est le résultat d'une conception optique revue. Le nouvel objectif est composé de 18 éléments de lentilles en 16 groupes, soit trois éléments de moins que l'ancien Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S. Conformément au segment de prix, Nikon utilise ses revêtements les plus sophistiqués pour éviter les reflets et le ghosting. Le nouveau téléobjectif est censé être plus précis que son prédécesseur et offrir un bokeh plus harmonieux grâce à ses onze lamelles de diaphragme. La distance de mise au point est de 38 centimètres à 70 millimètres et de 80 centimètres à 200 millimètres, ce qui donne un rapport de reproduction de 0,3.

Le téléobjectif professionnel est étanche à la poussière et aux projections d'eau.

Source : Nikon

Selon les indications du fabricant, le stabilisateur d'image intégré compense un demi-diaphragme de plus que l'ancien modèle, soit six au total. Le Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II est protégé contre les intempéries et compatible avec les téléconvertisseurs Nikon. Il coûtera au lancement la coquette somme de 3349 francs ou euros, soit environ 1000 francs de plus que le modèle précédent au moment de la rédaction de cet article. La nouvelle version devrait être disponible mi-mars.

Photo d’en-tête : Nikon

