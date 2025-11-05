Nouveautés + tendances 14 10

Motorola Edge 70 : smartphone fin, grande batterie

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 5/11/2025

Motorola suit les traces d'Apple et de Samsung en lançant le Edge 70, un smartphone fin. Il mesure moins de six millimètres d'épaisseur et dispose de deux caméras et d'une batterie relativement importante.

Motorola ne bat pas son propre record de finesse avec l'Edge 70. Il mesure exactement 5,99 millimètres (mm), ce qui le rend plus épais que le Galaxy S25 Edge (5,8 mm) et l'iPhone Air (5,6 mm). Le constructeur peut toutefois toujours revendiquer le smartphone le plus fin avec le Moto Z de 2016. Celui-ci mesurait 5,19 mm d'épaisseur, sans compter l'un des modules qui se fixaient à l'arrière.

Une batterie 25 pour cent plus grande que celle du S25 Edge

Motorola annonce pour l'Edge 70 une durée de lecture vidéo de 29 heures par charge de batterie. La batterie est rechargée jusqu'à 68 watts via un câble USB-C et la technologie de charge rapide TurboPower. Sans fil, le smartphone peut être chargé jusqu'à 15 watts.

Aluminium, 50 mégapixels et un chipset de milieu de gamme

En ce qui concerne les caméras, Motorola tente de se démarquer de la concurrence en offrant une haute résolution. La caméra principale, la caméra ultra grand angle à l'arrière et la caméra frontale ont toutes une résolution de 50 mégapixels.

Pour les performances, Motorola fait confiance au chipset de milieu de gamme Snapdragon 7 Gen 4, épaulé par huit ou douze gigaoctets de mémoire vive selon les versions. L'espace de stockage est de 256 ou 512 gigaoctets.

Prix et disponibilité

Le prix de vente conseillé de l'Edge 70 est de 799,99 euros en Allemagne pour la plus petite variante de mémoire. Je ne dispose pas encore de prix pour la Suisse. Nos collègues prévoient une disponibilité dans la semaine du 10 novembre.

Photo d’en-tête : Motorola

