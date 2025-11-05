Motorola Edge 70 : smartphone fin, grande batterie

Nouveautés + tendances
Nubia lance un concurrent du Samsung Galaxy S25 Edge en Europe
par Michelle Brändle
Motorola suit les traces d'Apple et de Samsung en lançant le Edge 70, un smartphone fin. Il mesure moins de six millimètres d'épaisseur et dispose de deux caméras et d'une batterie relativement importante.
Motorola ne bat pas son propre record de finesse avec l'Edge 70. Il mesure exactement 5,99 millimètres (mm), ce qui le rend plus épais que le Galaxy S25 Edge (5,8 mm) et l'iPhone Air (5,6 mm). Le constructeur peut toutefois toujours revendiquer le smartphone le plus fin avec le Moto Z de 2016. Celui-ci mesurait 5,19 mm d'épaisseur, sans compter l'un des modules qui se fixaient à l'arrière.
Motorola annonce pour l'Edge 70 une durée de lecture vidéo de 29 heures par charge de batterie. La batterie est rechargée jusqu'à 68 watts via un câble USB-C et la technologie de charge rapide TurboPower. Sans fil, le smartphone peut être chargé jusqu'à 15 watts.
En ce qui concerne les caméras, Motorola tente de se démarquer de la concurrence en offrant une haute résolution. La caméra principale, la caméra ultra grand angle à l'arrière et la caméra frontale ont toutes une résolution de 50 mégapixels.
Pour les performances, Motorola fait confiance au chipset de milieu de gamme Snapdragon 7 Gen 4, épaulé par huit ou douze gigaoctets de mémoire vive selon les versions. L'espace de stockage est de 256 ou 512 gigaoctets.
Le prix de vente conseillé de l'Edge 70 est de 799,99 euros en Allemagne pour la plus petite variante de mémoire. Je ne dispose pas encore de prix pour la Suisse. Nos collègues prévoient une disponibilité dans la semaine du 10 novembre.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Michelle Brändle
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Mais revenons-en au présent et à l'Edge 70. Il est certes légèrement plus épais que son mince concurrent. En revanche, il dispose d'une capacité de batterie nettement supérieure. Motorola utilise une batterie au silicium-carbone, dont l'avantage est de prendre moins de volume et de permettre ainsi une plus grande capacité pour la même taille de batterie. Le Edge 70 atteint ainsi 4800 mAh : environ 25 pour cent de plus que le Galaxy Edge S25 avec sa batterie de 3900 mAh. J'ai toutefois constaté récemment avec le Nubia Air, lui aussi très fin, que la simple capacité ne préjugeait pas de l'autonomie réelle de la batterie.
Le cadre de l'Edge 70 est en aluminium. De l'aluminium de qualité aéronautique qui, selon Motorola, assure une robustesse particulière. Non seulement il est étanche selon la norme IP69, mais il a également passé des tests de chute. L'écran AMOLED de 6,67 pouces est protégé contre les rayures par un verre Gorilla Glass 7i. Il offre une résolution de 2712 × 1220 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Avec le contenu HDR, il atteint un pic de luminosité de 4500 nits.
Au départ de l'usine, le Edge 70 fonctionne sous Android 16. Avec «Moto ai», le fabricant mise sur ses propres applications d'IA, dont la plupart sont basées sur Perplexity. Les soldes vont de l'amélioration d'images, la génération d'images, la traduction ou la création de listes de lecture. Avec «Next Move», le smartphone essaie de prédire ce que vous voulez faire comme prochaine solde à partir du contenu de l'écran. Avec «Quoi de neuf ?», «Faire attention» et «Mémoriser» vous pouvez obtenir des informations de l'IA ou les enregistrer.
Hisense TV 55S7NQ
55", QLED, 4K, 2024