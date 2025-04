Nouveautés + tendances 14 1

Moto razr 60 Ultra : le smartphone à clapet de Motorola devient plus robuste et se charge plus rapidement

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 25/4/2025

Le smartphone à clapet razr 60 Ultra est censé être plus robuste et plus rapide que ses concurrents - et Motorola l'a également doté de nouveaux outils d'IA.

La charnière renforcée en titane du razr 60 est censée résister à 35 pour cent de pliages supplémentaires par rapport à la génération précédente. Associée à «Ultra Thin Glass», la nouvelle charnière devrait également faire en sorte que le pli au centre de l'écran soit le plus lisse jamais réalisé par un smartphone à clapet de Motorola.

De nombreuses premières pour un smartphone à clapet

En outre, Motorola vante la protection améliorée du razr 60 Ultra contre la poussière et l'eau. Selon la norme IP48, il est protégé contre la poussière et peut résister à une immersion de 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau douce. Selon le fabricant, le razr 60 Ultra est le premier smartphone à clapet équipé du Snapdragon 8 Elite et, avec 68 watts, celui qui offre la vitesse de charge la plus rapide. La batterie de 4700 mAh peut ainsi être rechargée en huit ( !) minutes, soit l'équivalent d'une journée de travail

En matière de design, Motorola s'en donne à cœur joie et continue d'utiliser les couleurs de son partenaire Pantone ainsi que différents matériaux. Avec l'utilisation du bois, le fabricant peut ainsi faire un nouveau crochet derrière une caractéristique unique pour un smartphone à clapet.

Les variantes de couleurs et de matériaux du razr 60 Ultra

Source : Motorola

Le razr 60 Ultra dispose d'un bouton IA dédié pour accéder rapidement à «Moto AI». Mais l'IA peut également être activée par contact visuel ou vocal, selon les paramètres. Pour les outils d'IA, Motorola fait appel à des fonctions de Google, Meta et Microsoft et, pour la première fois, à Perplexity.

Avec «Quoi de neuf ?», «Faire attention» et «Mémoriser», Motorola propose trois nouvelles invites pour ses smartphones, que les utilisateurs auraient souvent souhaitées. Avec la fonction «Next Move», l'IA reconnaît également ce qui est affiché à l'écran et fait des suggestions sur ce qu'il faut faire ensuite. Elle peut également générer des listes de lecture et des images. Avec «Smart Connect avec IA», il devrait être facile d'utiliser des commandes vocales ou textuelles pour mettre en miroir le contenu sur un téléviseur, une tablette ou un PC, ou pour y lire des flux. Gemini et Gemini Live sont accessibles via l'écran externe.

Avec sa charnière, le smartphone à clapet peut être placé de différentes manières.

Source : Motorola

L'écran extérieur du razr 60 Ultra mesure quatre pouces. L'écran OLED à l'intérieur - le premier écran validé par Pantone dans un smartphone à clapet - mesure sept pouces. A l'arrière, vous avez le choix entre un appareil photo principal et un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels chacun.

Sans Ultra, vous avez moins d'options pour moins d'argent

Avec le razr 60, Motorola propose une version moins chère de son smartphone à clapet. Les outils d'intelligence artificielle sont les mêmes, mais il y a de nombreuses différences au niveau du matériel. Les écrans sont plus petits, respectivement de 6,9 et 3,6 pouces. Il en va de même pour la capacité de la batterie de 4500 mAh et la vitesse de charge de 30 watts.

Le razr 60 a des écrans plus petits que la variante Ultra.

Source : Motorola

Avec le Dimensity 7400X, il sera un peu moins puissant et l'appareil photo ultra grand angle aura une résolution plus faible de 13 mégapixels.

Prix et disponibilité

Le Razr 60 Ultra est disponible dès à présent au prix public conseillé de 1299 francs ou euros. Le razr 60 devrait coûter 799 francs ou euros et est disponible dès maintenant en Allemagne. En Suisse, il devrait être disponible sur «à une date ultérieure».

Photo d’en-tête : Motorola

