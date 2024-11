L'Oppo Find X8 Pro arrive en Europe

Les Oppo Find X8 et X8 Pro se distinguent par la taille de leur écran et l'ajout d'un téléobjectif.

Quelques semaines après avoir présenté sa gamme Find X8 pour le marché chinois, Oppo l'a présentée à l'échelle mondiale. Alors que le Find X8 devrait être lancé dans le monde entier, le Find X8 Pro ne sera disponible qu'en Europe.

Un écran plus grand sur le Pro

Le Find X8 Pro est doté d'un écran AMOLED de 6,78 pouces. La différence avec les 6,59 pouces du Find X8 est minime. Il en va de même pour les résolutions de 2780 × 1264 et 2760 × 1256 pixels. La densité de pixels est de 450 et 460 ppi. Le taux de rafraîchissement est identique, jusqu'à 120 hertz, tout comme la luminosité typique de 800 nits. Dans un mode particulièrement lumineux, l'écran atteint 1600 Nits. La luminosité maximale de 4500 Nits semble impressionnante sur le papier, mais elle ne s'applique qu'à des pixels individuels lors de la lecture de contenus HDR.

Le Find X8 Pro est disponible en deux couleurs.

Source : Oppo

La face avant des smartphones est protégée par du verre Gorilla Glass 2. Le fabricant ne précise pas quel verre Oppo utilise pour la face arrière. Le cadre est en aluminium et les smartphones sont étanches selon la norme IP69. Lors des essais, ils ont donc résisté sans dommage à 30 minutes dans une eau potable et propre d'une profondeur de 1,5. Même les jets d'eau à 80 degrés ne devraient pas affecter les appareils.

L'IA est incontournable

Pour le chipset, Oppo mise sur le Dimensity 9400 de Mediatek dans les deux versions du Find X8. Non seulement il est très puissant, mais il est également prêt pour diverses fonctions d'IA. Par exemple, Oppo utilise Gemini Nano comme assistant vocal et dans Google Messages, vous pouvez faire rédiger des textes dans différents styles avec Magic Compose.

Comme système d'exploitation, Oppo utilise ColorOS 15, qui est basé sur Android 15. Le fabricant promet de fournir des mises à jour de sécurité pour la série Find X8 pendant six ans. Il ne donne aucune indication sur les mises à jour du système.

La fonction Touch to Share permet d'échanger des données en tenant les smartphones Oppo les uns contre les autres.

Source : Oppo

A l'intérieur de ColorOS, Oppo mise sur d'autres fonctions d'IA qui devraient, entre autres, augmenter la précision des détails des photos, rendre plus nettes les images floues et supprimer les reflets. Les images peuvent également être entièrement générées et toutes sortes de textes doivent également pouvoir être créés par l'IA. Un assistant peut également résumer le contenu ou vous aider avec l'orthographe.

Deux caméras télescopiques dans un smartphone

Pour les appareils photo, Oppo continue de travailler avec Hasselblad. Toutes les caméras à l'arrière sont équipées de capteurs d'une résolution de 50 mégapixels. Pour la caméra principale, il y a de légères différences d'ouverture et de focale : f/1,8 et 24 mm pour le Find X8 et f/1,6 et 23 mm pour le X8 Pro.

L'appareil photo ultra grand angle avec un angle de vue de 120 degrés - 15 mm - et l'appareil photo télé avec un zoom optique trois fois - 73 mm - sont identiques. Le Find X8 Pro est doté d'un deuxième téléobjectif d'une résolution de 50 mégapixels. Elle offre un zoom optique 6x avec une distance focale de 135 mm. Selon le fabricant, il s'agit du premier smartphone équipé de deux caméras périscopiques. La caméra frontale fournit des selfies de 32 mégapixels.

Deux caméras périscopiques dans un smartphone.

Source : Oppo

En raison des différentes tailles d'écran, les smartphones offrent plus ou moins d'espace pour la batterie. C'est pourquoi la batterie du Find X8 (5630 mAh) est légèrement plus petite que celle du Find X8 Pro (5910 mAh). Les deux appareils peuvent être rechargés par câble avec une puissance maximale de 80 watts et sans fil avec une puissance maximale de 50 watts. Les deux nécessitent toutefois que les chargeurs prennent en charge la technologie de charge rapide Supervooc ou Airvooc.

Prix et disponibilité

Oppo ne donne pour l'instant que des indications approximatives sur la disponibilité. Ainsi, le Find X8 Pro ne sortira en Europe qu'avec 16 gigaoctets de mémoire vive et 512 gigaoctets de stockage. Il devrait coûter 1199 euros, mais il n'y a pas encore de date de commercialisation. Pour le Find X8, le fabricant ne donne pas encore d'informations sur le prix ou les variantes de mémoire.