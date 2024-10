L'iPad Mini reçoit une nouvelle puce et de nouveaux coloris

Apple offre une mini mise à jour à son plus petit iPad. Avec l'A17 Pro, il devient apte à l'Apple Intelligence. Pour le reste, peu de choses changent.

Par communiqué de presse, Apple a présenté un nouvel iPad Mini. Il est doté d'une puce plus rapide, de la prise en charge de l'Apple Pencil Pro et de nouveaux coloris - une mise à jour relativement mineure de la petite tablette. L'ancien modèle avait déjà quatre ans, mais il avait déjà reçu à l'époque une très bonne configuration, un port USB-C et un nouveau design.

L'iPad Mini prend en charge les fonctionnalités d'IA à venir comme

Selon Apple, la puce A17 Pro dispose d'un CPU 30 pour cent plus rapide, d'un GPU 25 pour cent plus rapide et d'un moteur neuronal deux fois plus rapide que l'A15 Bionic de son prédécesseur. L'iPad Mini est donc désormais prêt pour Apple Intelligence. Avec la nouvelle application Calculator, il peut par exemple servir de calculatrice intelligente. De plus, le A17 Pro supporte le Wi-Fi 6E.

En ce qui concerne les couleurs, outre le "gris espace" et l'"étoile polaire", vous avez désormais le choix entre le bleu et le violet. Les couleurs de l'iPhone 16 sont plus discrètes et moins vives que celles de l'iPhone 16. 128, 256 et 512 gigaoctets de mémoire sont désormais disponibles au lieu de 64 et 256 gigaoctets auparavant.

L'écran reste le même : 8,3 pouces, IPS avec rétroéclairage LED. L'écran ne supporte toujours pas l'Apple ProMotion à 120 Hertz, il reste à 60 Hertz. Reste à savoir si Apple a corrigé l'effet de distorsion souvent critiqué lors du défilement vertical.

Les deux nouveaux coloris sont dans les tons pastels.

Source : Apple

L'iPad Mini sera disponible à partir du 23 octobre à partir de 499 francs ou 599 euros. Dès qu'il sera disponible en précommande chez nous, les articles seront complétés ici.