Nouveautés + tendances 2 3

Les caméras Arlo devraient mieux prévenir des dangers grâce à l'assistance de l'IA

Martin Jungfer Traduction: traduction automatique 4/9/2025

Les caméras de surveillance Arlo sont dotées d'un nouveau système d'alerte précoce basé sur l'IA. Les utilisateurs seront ainsi informés plus tôt qu'auparavant des dangers potentiels, explique le fabricant.

Arlo a présenté ses nouvelles fonctionnalités à l'IFA de Berlin. Vous pouvez utiliser le «Early Warning System», si vous avez un abonnement payant. La reconnaissance avancée de l'IA «» doit depuis peu faire la différence entre les visiteurs, les animaux domestiques et «mouvements généraux» (peu importe ce que c'est), selon un communiqué de presse. Une autre nouveauté est l'identification des visages et des véhicules connus.

Cela pourrait réduire le nombre de frayeurs à l'avenir. Imaginez que vous receviez encore un message push d'Arlo sur votre smartphone et que vous craigniez un cambriolage. Pourtant, seul le facteur s'est présenté à votre porte et a déposé un petit paquet dans la boîte à lait

Il faudra attendre que je teste l'une de ces nouvelles caméras pour savoir à quoi correspond exactement le «Détection des menaces en temps réel avec des mesures de dissuasion intelligentes». Le communiqué de presse parle vaguement d'un «niveau de protection innovant qui s'adapte à la vie quotidienne», car les utilisateurs peuvent agir de manière nouvelle avant que les problèmes ne s'aggravent. Le nouveau système d'alerte précoce «» sera activé à partir du 8 septembre.

Le communiqué de presse souligne en outre que, grâce à l'IA bien sûr, les mouvements sans importance devant l'objectif de la caméra seront filtrés. Cela signifie qu'une branche que le vent fait bouger ne déclenchera plus d'alarme. La reconnaissance d'image devrait également être suffisamment sophistiquée pour savoir ce qu'est une porte de garage ouverte ou si, par exemple, des flammes s'échappent d'une casserole sur la cuisinière.

Nouvelles caméras annoncées

Au cours de l'IFA également, Arlo a présenté la troisième génération de caméras Essential. Le modèle actuellement encore en vigueur est disponible en pack de deux pour environ 125 francs et constitue l'entrée de gamme d'Arlo.

Caméra réseau CHF 125.– Arlo Essential (pack de 2) 21

Des caméras Arlo pivotant à 180 ou même 360 degrés et pouvant ainsi couvrir entièrement un intérieur par exemple, seront bientôt disponibles. Ce n'est que pour l'année prochaine qu'Arlo a annoncé des successeurs pour la série Pro et la série Ultra avec une résolution 4K.

Photo d’en-tête : Arlo

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)







