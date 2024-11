Le Sony FE 28-70 mm F2 GM est une petite sensation

Une luminosité élevée et une qualité d'image optimale : le nouveau zoom standard de Sony peut remplacer les focales fixes - et pèse étonnamment peu.

En même temps que le Alpha 1 II, Sony a présenté un objectif qui pourrait même être plus important que le nouvel appareil : le Sony FE 28-70 mm F2 GM est le premier zoom standard du fabricant à ouverture constante ƒ/2. Un objectif avec les mêmes caractéristiques existe chez Canon depuis cinq ans. Cependant, le bombardier de la concurrence pèse 1430 grammes - la version de Sony ne pèse que 918 grammes, soit plus d'un demi-kilo de moins.

En plus de sa luminosité, ce nouvel objectif offre une grande qualité d'image. La netteté est excellente de bout en bout, le flare et le ghosting sont quasi inexistants. Sony parle d'une performance d'image au niveau de ses meilleures focales fixes. Deux moteurs linéaires XD assurent en outre un autofocus rapide.

Cadrage à 100 pour cent à ƒ/2 et 47 mm - la netteté est élevée, même à pleine ouverture, et l'autofocus tient la distance avec les sujets rapides.

Source : Samuel Buchmann

Grâce à onze lamelles de diaphragme, le bokeh est censé être particulièrement harmonieux, trois lentilles XA éliminent soi-disant les effets d'anneau d'oignon. La distance de mise au point est de 38 centimètres, ce qui correspond à un grossissement de 0,23x - tout à fait respectable pour un zoom standard.

Le zoom standard lumineux est certes volumineux, mais relativement léger.

Source : Samuel Buchmann

Ne pèse que 918 grammes

La plus grande réussite est le poids relativement faible. En pratique, l'objectif ne semble pas trop lourd, même sur une longue période, contrairement à son homologue de Canon. Il ne pèse que 223 grammes de plus que le FE 24-70 mm f/2.8 GM II. En raison de sa plus grande ouverture, il est certes nettement plus grand, mais cela ne gêne pas la prise de vue.

Le Sony FE 28-70 mm f/2 GM (à gauche) comparé au Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM II.

Source : Samuel Buchmann

Selon l'utilisation que vous en ferez, vous gagnerez peut-être même de la place dans votre sac à dos. En effet, le zoom peut remplacer toute une série de focales fixes. Sa flexibilité devrait être une bénédiction dans la photographie de presse ou de mariage. Les seuls véritables inconvénients par rapport aux zooms standards classiques sont son prix élevé et sa focale initiale plus longue de quatre millimètres.

Le Sony FE 28-70 mm f/2 GM sera disponible début décembre et coûtera 3399 francs au lancement.