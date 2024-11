Le ROG Phone 9 vous aide à jouer avec encore plus d'IA

Asus a été le plus rapide : le ROG Phone 9 est le premier smartphone équipé du nouveau Snapdragon 8 Elite. Le fabricant l'utilise entre autres pour vous aider à jouer avec l'IA.

En tant que smartphone de jeu, le ROG Phone 9 est doté de plusieurs gadgets. Il s'agit notamment d'AirTrigger pour le contrôle des jeux, d'un système de refroidissement sur mesure, de fonctions d'intelligence artificielle pour le jeu et, sur le modèle Pro, de 648 mini-LEDs programmables.

Un dos particulier qui ne se remarque pas toujours

La face arrière du ROG Phone 9 est mate. Asus promet que la nano-texture cristallisée "donne une sensation soyeuse et offre une protection optimale contre les traces de doigts".

Une partie des mini-LED s'allume en rouge.

Source : Asus

A l'arrière du ROG Phone 9 Pro se trouvent 648 mini-LED programmables, que le fabricant appelle "AniMe Vision". Celles-ci ne sont pas visibles en mode veille, mais peuvent afficher différentes animations prédéfinies ou que vous avez créées. Avec la "fonction AniMe Play", il devrait même être possible de jouer à des jeux en pixels au dos du smartphone. Le contrôle se fait alors via les commandes tactiles ou les touches d'épaule du smartphone appelées AirTrigger.

L'IA aide à jouer

Asus ne se contente pas d'utiliser la puissance du Snapdragon 8 Elite pour afficher les jeux dans les meilleurs graphismes possibles sur le ROG Phone. Le fabricant a également développé ses outils d'IA à cet effet.

X Sense 3.0: La reconnaissance d'images par IA vise à simplifier les tâches de jeu : Selon Asus, il s'agit notamment de la collecte automatique d'objets ou de l'amélioration automatique des compétences du personnage.

La reconnaissance d'images par IA vise à simplifier les tâches de jeu : Selon Asus, il s'agit notamment de la collecte automatique d'objets ou de l'amélioration automatique des compétences du personnage. X Capture 2.0: Est également un système de reconnaissance d'image IA qui devrait détecter et enregistrer les événements importants pendant que vous jouez.

Est également un système de reconnaissance d'image IA qui devrait détecter et enregistrer les événements importants pendant que vous jouez. AI Grabber 2.0 : La reconnaissance de texte par IA est censée faciliter la recherche de conseils et a été dotée d'une fonction de traduction dans la dernière version.

La reconnaissance de texte par IA est censée faciliter la recherche de conseils et a été dotée d'une fonction de traduction dans la dernière version. Une réduction du bruit de l'IA doit éliminer les bruits indésirables et assurer une communication claire avec les autres joueurs.

L'équipement en bref

En dehors des mini LED à l'arrière, le ROG Phone 9 et sa variante Pro ont quasiment les mêmes caractéristiques. Les deux ont un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et une luminosité maximale de 2500 Nits.

Les trois caméras à l'arrière se répartissent comme suit : une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 13 mégapixels et une caméra téléobjectif de 32 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels pour les selfies.

La configuration de la caméra est identique sur le ROG Phone 9 et sa variante Pro.

Source : Asus

La batterie du ROG Phone 9 a une capacité de 5800 mAh. A titre de comparaison, la grande masse tourne autour de 5000 mAh. La batterie peut être rechargée par câble jusqu'à 65 watts ou sans fil via la norme Qi jusqu'à 15 watts. Le smartphone de jeu est prêt pour le Wi-Fi 7 et utilise le Bluetooth 5.4, mais vous pouvez également brancher un casque via un câble sur la prise 3,5 mm.

La deuxième différence entre les variantes du smartphone réside dans la mémoire. Le ROG Phone 9 dispose de douze gigaoctets de mémoire vive et de 256 ou 512 gigaoctets de stockage. Le ROG Phone 9 Pro dispose de 16 et 512 gigaoctets - et même de 24 gigaoctets et 1 téraoctet de stockage dans une édition spéciale.

Accessoires : refroidisseur et contrôleur

Comme par le passé, Asus propose également des accessoires de jeu adaptés au ROG Phone 9. L'AeroActive Cooler X Pro devrait non seulement améliorer encore le refroidissement, mais aussi ajouter deux boutons physiques supplémentaires. Le fabricant parle à ce propos d'une "expérience de contrôle similaire à celle d'une console".

Le contrôleur mobile ROG Tessen est également axé sur le contrôle. Elle est surtout destinée aux longues sessions de jeu et doit hisser le smartphone au même niveau que les autres consoles de jeu portables.

Prix et disponibilité

La vente du ROG Phone 9 ne débutera officiellement que le 2 janvier 2025. En Allemagne, le prix de vente conseillé commence à 1099 euros pour le ROG Phone 9 et à 1299 euros pour le ROG Phone 9 Pro. Pour l'instant, je n'ai pas encore de prix pour la Suisse.