Le Oneplus 13 résiste au vent, au lave-vaisselle et à l'huile de moteur

Le Oneplus 13 sort dans le monde entier. Le fabricant du même nom a présenté son dernier smartphone haut de gamme, qui ne devrait pas être affecté par les températures très basses ou très élevées, pour les pays autres que la Chine.

Les Oneplus 13 et 13R sont déjà disponibles en Chine depuis début novembre. Ils sont désormais disponibles chez nous. Les smartphones sont endurants, robustes et intelligents. Le Oneplus 13R a un matériel légèrement plus faible que le Oneplus 13, comme le Snapdragon 8 Gen 3 au lieu de la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite du Oneplus 13. Néanmoins, les deux sont au niveau du haut de gamme.

Design et écran : typiquement grand

Le Oneplus 13 dispose d'un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hertz. Le Oneplus 13R est à peine plus petit, avec 6,78 pouces. Les deux ne sont donc pas vraiment destinés aux petites mains. En comparaison, le Samsung Galaxy S24 mesure 6,2 pouces.

Avec ses 6,8 pouces, le Oneplus 13 est plutôt grand.

Source : Oneplus

La résolution des deux appareils est également différente, le Oneplus 13 est à 2,5K, le 13R à 1,5K. La tendance des écrans lumineux se poursuit. La luminosité typique du Oneplus 13 est de 800 Nits, l'appareil peut même atteindre 4500 Nits pendant une courte période.

Une fonction pratique appelée Aqua Touch 2.0 permet à l'écran de fonctionner correctement même lorsqu'il est mouillé. Même avec des gants, vous pouvez toujours utiliser le smartphone.

Matériel : collaboration avec Hasselblad et fonctions IA

Oneplus est l'un des premiers fabricants à équiper ses smartphones du nouveau Snapdragon 8 Elite de Qualcomm - du moins pour le Oneplus 13. Le 13R reçoit également une puce puissante de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 3. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 sont de la partie dans les deux cas.

Les appareils sont certifiés IP69. Selon cette dernière, le smartphone peut résister à de fortes influences extérieures comme une pluie violente ou même de l'huile de moteur. Lors du lancement mondial, Oneplus montre comment le smartphone est d'abord enduit d'huile, puis nettoyé au lave-vaisselle. Le smartphone résiste à tout cela.

Le Oneplus 13 devrait également survivre deux heures dans le lave-vaisselle.

Source : Oneplus

Le module de caméra rond, de taille remarquable, est richement équipé :

Caméra grand angle : 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.43"

Caméra ultra grand angle : 50 MP, f/2.0, 15mm

Caméra téléobjectif : 50 MP, f/2.6, 73mm, 1/1.95", 3× optique

Caméra frontale : 32 MP, f/2.4, 21mm, 1/2.74"

En plus des capteurs de Sony et de sa collaboration éprouvée avec Hasselblad, Oneplus a fait des progrès en matière de fonctions IA pour les photos. Selon le fabricant, le Oneplus 13 devrait mieux capturer les scénarios en mouvement que les appareils précédents ou concurrents. De plus, Oneplus promet un beau résultat en basse lumière grâce à la longue exposition.

Pas de lumière ? Pas de problème.

Source : Oneplus

La prise de vue 4K est possible avec toutes les caméras, y compris la caméra frontale. Vous pouvez même partager les résultats avec un utilisateur d'iPhone sans perte de qualité grâce à la fonction Airdrop du fabricant.

Partagez aussi vos photos avec des utilisateurs d'iPhone.

Source : Oneplus

Tout cela nécessite bien sûr suffisamment d'énergie. L'énergie est fournie par une batterie de 6000 mAh. Elle devrait permettre de lire jusqu'à 24 heures de vidéo. Ensuite, vous chargez le téléphone soit avec jusqu'à 100 watts par câble, soit avec jusqu'à 50 watts sans câble.

En laboratoire, Oneplus a également testé la batterie dans des conditions extrêmes. Que ce soit à -20 degrés ou à 45 degrés plus, l'appareil n'a rencontré aucun problème. Du moins pour la période testée de 30 à 60 minutes.

Logiciel : mises à jour longues et plus d'espace de stockage

Le Oneplus 13 est équipé en usine d'Android 15 et d'OxygenOS 15. Les mises à jour logicielles sont disponibles pendant quatre ans et les correctifs de sécurité sont disponibles pendant au moins six ans, selon le fabricant. Le fabricant se vante que son système d'exploitation utilise cinq gigaoctets d'espace de stockage en moins que ses concurrents, ce qui laisse plus d'espace libre pour vos données.

La nouvelle est également bonne pour les jeux. Vous pouvez jouer à 120 FPS et en qualité HDR. Le smartphone ne devrait pas avoir de problème de chaleur et se refroidit même par 45 degrés de température extérieure.

L'IA n'est bien sûr pas en reste. Pour les photos, vous avez par exemple la possibilité de supprimer les reflets ou de retoucher les grains de poussière sur les images scannées. Cela fonctionne même avec les photos que vous recevez de vos amis

En outre, Oneplus travaille en collaboration avec Google. Votre assistant vocal personnel est donc Gemini. Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche pratique Circle To Search.

L'IA de Oneplus parcourt vos documents et les résume.

Source : Oneplus

Oneplus a spécialement élaboré la recherche intelligente : avec de courts mots-clés, vous parcourez vos documents à la recherche d'informations importantes et vous les faites résumer. Pour les appels plus longs, Oneplus a amélioré son application de prise de notes. La fonction de prise de notes par IA transcrit automatiquement les conversations afin de ne pas perdre les détails importants. Reste à voir si cela fonctionne bien dans la réalité.

Prix et disponibilité : juste à côté de la barre des 1000

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant et les livraisons débuteront le 14 janvier. Nous devrions avoir les appareils dans notre boutique à partir du 8 janvier, date à laquelle je les mettrai directement en lien ici.

Le prix de vente conseillé est actuellement de 999 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 256 de mémoire interne. Le Oneplus 13 R est tout de même disponible à partir de 749 euros avec la même RAM et la même mémoire.

Le Oneplus 13R est disponible en noir et blanc, le Oneplus 13 est en outre disponible en bleu foncé avec un mélange de microfibre et de cuir végétalien.