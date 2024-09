Le nouvel iPhone SE devrait arriver au printemps avec OLED

Le smartphone économique d'Apple a déjà deux ans et demi de retard. Diverses fuites laissent penser qu'il fera prochainement son retour, avec quelques fonctionnalités issues des modèles haut de gamme.

Le 9 septembre, Apple présentera de nouveaux iPhones. Il est presque certain qu'il n'y aura pas de modèle SE. Le dernier iPhone économique d'Apple a été renouvelé en mars 2022. De plus en plus d'indices laissent penser qu'il sera reconduit. La quatrième génération devrait être lancée au printemps 2025. C'est ce qu'écrivent les analystes d'Apple Mark Gurman et Ming-Chi Kuo.

En coulisse Événement iPhone du 9 septembre : à quoi s’attendre par Samuel Buchmann

La dernière rumeur provient de "Nikkei Asia" et porte sur l'écran. Le prochain iPhone SE serait enfin équipé d'un écran OLED. Actuellement, l'iPhone SE est encore équipé d'un écran LCD. Selon le portail, le nouvel écran ne sera plus produit au Japon comme l'ancien - mais par le groupe chinois BOE Technology et le fabricant sud-coréen LG Display.

Il ressemble à l'iPhone 14

Mauvaise nouvelle pour les fans de petits smartphones : la diagonale d'écran de l'iPhone SE passe apparemment de 4,7 à 6,1 pouces. Le bouton Home devrait définitivement disparaître et le design de l'iPhone 14 devrait servir de boîtier.

Téléphone portable disponible CHF 619.– Apple iPhone 14 128 Go, Minuit, 6.10", SIM + eSIM, 12 Mpx, 5G 1230

Téléphone portable disponible CHF 619.– Apple iPhone 14 128 Go, Minuit, 6.10", SIM + eSIM, 12 Mpx, 5G 1230

En dehors de l'écran, le nouvel iPhone SE devrait recevoir certaines fonctionnalités des modèles actuels. Mark Gurman s'attend par exemple à ce que l'Apple Intelligence fonctionne également sur l'iPhone à petit budget. Pour cela, le smartphone aura besoin d'au moins 8 gigaoctets de RAM. Le bouton d'action pourrait également faire son apparition sur le SE. Et le passage du Lightning à l'USB-C est de toute façon acquis.

Autres caractéristiques présumées, qui sont depuis longtemps normales sur les autres iPhone : un appareil photo de 48 mégapixels, un modem 5G ainsi que FaceID. Le prix devrait se situer entre 400 et 500 dollars US, selon Gurman.