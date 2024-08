Le Motorola Edge 50 Neo avec une assistance longue durée et un prix raisonnable

Motorola présente l'Edge 50 Neo, un smartphone de milieu de gamme de la série Edge. L'appareil marque des points avec sa taille pratique, un bon appareil photo et cinq ans de support.

Le Motorola Edge 50 Neo se distingue par ses couleurs vives comme le rouge et le bleu. Motorola propose avec ce smartphone un appareil durable et performant qui se situe dans une gamme abordable.

Le Motorola Edge 50 Neo de face.

Source : Michelle Brändle

Design et affichage : ça se voit de loin

Le design de l'appareil est sobre. Motorola valorise les boîtiers depuis un certain temps grâce à sa collaboration avec Pantone. Pantone est connu pour son système de couleurs standardisé, principalement dans le domaine graphique. Le Motorola Edge 50 Neo est disponible dans une palette de couleurs certifiées Pantone, comprenant Poinciana (rouge), Grisaille (gris), Lattè (beige) et Nautical Blue (bleu).

Ce qui devrait en réjouir plus d'un, c'est sa taille : Motorola mise sur un écran de 6,4 pouces pour cet appareil. Le fabricant veut ainsi proposer un smartphone plus maniable que les autres. Au total, le Edge 50 Neo mesure 15,4 × 7,1 × 0,8 cm et pèse 171 g.

L'Edge 50 Neo est plus maniable que de nombreux téléphones actuels.

Source : Michelle Brändle

En ce qui concerne la forme, Motorola s'est adapté à la tendance actuelle et livre un écran pOLED plat, au lieu d'un écran incurvé. Les couleurs de l'écran sont vives et contrastées. Le taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hertz. La façade est protégée par [Corning Gorilla Glass 3](https://www.corning.com/gorillaglass/worldwide/en/glass-types/gorilla-glass-3-with-ndr.html## =). Entre-temps, il existe des générations plus résistantes aux rayures du fabricant. Le dos est en plastique, Motorola l'appelle cuir végétalien.

Matériel : un bon équilibre

Le Edge 50 Neo est alimenté par un Mediatek Dimensity 7300. Il s'agit d'une puce de milieu de gamme qui a été présentée à la mi-2024. Elle est accompagnée de huit ou douze gigaoctets de RAM et de 256 ou 512 gigaoctets de mémoire interne. Vous pouvez utiliser l'appareil avec une NanoSIM et/ou une eSIM.

Des caméras discrètement intégrées.

Source : Michelle Brändle

Voici les quatre caméras du Motorola Edge 50 Neo :

Caméra principale ; 50 MP, f/1.8

Téléphoto ; 10 MP, f/2.0, zoom optique 3x

Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2

Caméra frontale : 32 MP, f/2.4

Vous créez des vidéos jusqu'à 4K et 30fps. Le ralenti est possible en qualité FHD jusqu'à 240 FPS.

Une batterie de 4310 mAh alimente l'appareil. Ce n'est pas très grand, mais cela devrait suffire pour une journée, selon Motorola. Elle se recharge en une heure environ, avec une puissance maximale de 68 watts. La puissance sans fil peut atteindre 15 watts. Enfin, le Motorola Edge 50 Neo dispose d'une certification IP68. En conditions de laboratoire, il résiste à la pression de l'eau douce jusqu'à 1,5 mètre sous l'eau.

Logiciel : le seul Edge 50 avec cinq ans de support

Le Motorola Edge 50 Neo fonctionne sous Android 14 et l'interface utilisateur de Motorola. Un grand plus va au support : cinq ans de mises à jour Android et de sécurité sont promis par Motorola. C'est donc le seul smartphone de la nouvelle gamme Edge 50 à proposer une telle durée de mise à jour - plus que le modèle Pro testé.

Des fonctions logicielles basées sur l'IA sont ajoutées sous le nom de "moto ai". Par exemple, les photos seront traitées automatiquement et le zoom numérique 30x devrait ainsi être meilleur.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 50 Neo est en vente depuis aujourd'hui. Il démarre à 499 francs ou 399 euros. Il coûte donc environ 100 francs ou euros de plus que le modèle précédent, le Motorola Edge 40 Neo, lors de sa sortie l'année dernière. Toutefois, le prix a chuté assez rapidement à l'époque. Cela vaut donc la peine d'attendre. Je vous ferai parvenir une critique détaillée ultérieurement.