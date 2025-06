Nouveautés + tendances 45 8

Le Fujifilm X-E5 arrive en août

David Lee Traduction: traduction automatique 12/6/2025

Fujifilm annonce le X-E5 pour août 2025. Cet appareil au look rétro offre une haute résolution, un stabilisateur d'image - et, surprise, une molette de sélection de simulation de film.

Peu de temps après le X half, Fujifilm annonce un autre nouvel appareil photo : Le X-E5. Il a également un look rétro, mais est beaucoup moins expérimental et devrait s'adresser à un public plus large.

Comme divers autres appareils Fujifilm, il utilise un capteur APS-C de 40 mégapixels. L'appareil est doté d'un stabilisateur d'image qui, selon le fabricant, compense sept niveaux d'exposition au centre et six sur les bords. L'écran de 1,04 million de pixels (720 × 480 pixels) est mobile, mais ne peut être orienté que vers le haut et le bas. Le viseur offre 2,36 millions de pixels (1024 × 768 pixels). Les deux ne sont donc pas particulièrement haute résolution. Fujifilm a revu l'affichage du viseur et de l'écran.

Dans cet affichage du viseur, l'image n'est pas superposée. Des informations importantes sont visibles ci-dessous.

Source : Fujifilm

Le X-E5 réalise des vidéos avec une résolution maximale de 6,2K et 30 images par seconde (FPS). En 4K, il est possible d'atteindre 60 FPS. La vitesse de prise de vue en continu est de 8 FPS avec un obturateur mécanique et de 13 FPS avec un obturateur électronique. L'autofocus dispose d'une détection de scène pour les personnes, les oiseaux, les insectes et autres animaux, les voitures, les motos, les vélos, les avions, les trains et les drones.

La plus grande surprise est sans doute que la caméra dispose de sa propre molette de sélection pour la simulation de film. En tournant la molette, l'affichage change dans une petite fenêtre - complètement analogique, si j'ai bien compris. Cela ne permet probablement pas d'attribuer une autre fonction au bouton. Pour un look personnalisé, il est possible de sauvegarder ses propres simulations - appelées recettes.

La molette de simulation de film s'adapte au look rétro.

Source : Fujifilm

A la différence de son prédécesseur, le X-E4, le X-E5 dispose de petites poignées à l'avant et à l'arrière pour donner un peu plus de prise aux pouces et aux doigts.

Le Fujifilm X-E5 devrait être disponible en août 2025. Il y aura une variante en noir et une autre en argent. Le prix de vente conseillé est de 1349 francs ou 1549 euros sans l'objectif. Il y aura en outre une variante kit avec un nouvel objectif pancake 23mm.

Photo d’en-tête : Fujifilm

