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La Xiaomi Watch S5 reconnaît mieux les acclamations et le Smart Band 10 Pro le cœur

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 28/5/2026

La Xiaomi Watch S5 reconnaît les gestes de jubilation et le Smart Band 10 Pro mesure mieux la fréquence cardiaque. Les Buds 6 ont trois microphones pour des appels téléphoniques plus intelligibles et de nouveaux haut-parleurs Bluetooth sont également disponibles.

Dans le cadre de la présentation de la série 17T de Xiaomi, le groupe a également présenté des nouveautés pour l'Europe qui existent déjà depuis longtemps en Chine. Les haut-parleurs Bluetooth Sound Play peuvent être couplés en grand nombre. La Watch S5 reconnaît les gestes de jubilation, le Smart Band 10 Pro améliore la mesure de la fréquence cardiaque et les écouteurs intra-auriculaires Buds 6 offrent deux modes ANC.

La Xiaomi Watch S5 détecte les acclamations

La Xiaomi Watch S5, qui pèse 46 grammes, abrite un écran AMOLED de 1,48 pouce dont le cadre de 2,6 millimètres a été réduit de 40 pour cent par rapport au modèle précédent S4. La luminosité passe de 1500 à 2500 nits. La capacité de la batterie, portée à 815 mAh, devrait permettre de prolonger l'autonomie de la smartwatch jusqu'à 21 jours en cas d'utilisation légère sur «» . La Watch S4, avec 486 mAh, ne dépassait pas 15 jours.

Les 2,6 millimètres de cadre autour de l'écran ne tiennent pas compte de la lunette.

A la liste des plus de 150 modes sport s'ajoutent un mode vélo amélioré et un mode passion «» . Ce dernier est censé reconnaître les gestes de jubilation et enregistrer des données mesurables comme la fréquence cardiaque, les calories brûlées et le nombre de jubilations - Franck Ribéry dans mon oreille. Pour le sommeil, de nouveaux rapports hebdomadaires et mensuels sont disponibles. Un capteur de fréquence cardiaque optimisé et une meilleure détection de la position devraient fournir des données plus précises que sur les modèles précédents. De plus, des cartes peuvent être téléchargées pour une utilisation hors ligne.

Trois des variantes de la Xiaomi Watch S5.

La montre de 46 mm est disponible avec des lunettes en acier inoxydable, en céramique ou en carbone et coûte 180 ou 200 euros selon le matériau et la couleur.

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Xiaomi Smart Band 10 Pro avec mesure améliorée de la fréquence cardiaque

Avec ses 21,6 grammes, le Xiaomi Smart Band 10 Pro est plus léger que la Watch S5. Son écran carré est plus grand (1,74 pouce), mais son boîtier est plus fin (9,7 millimètres) que celui de la smartwatch (10,99 millimètres)

Un nouveau module de capteurs et de nouveaux algorithmes devraient améliorer la précision de la mesure de la fréquence cardiaque. Elle propose également plus de 150 modes sportifs, y compris un nouveau suivi des tours de piste en course à pied et un mode vélo avancé. Xiaomi développe également le suivi du sommeil.

Les applications sur le Xiaomi Smart Band 10 Pro.

Xiaomi coopère avec l'application de suivi de cycle «Clue». Celle-ci peut utiliser les données du bracelet de fitness pour ses analyses et ses prédictions. Une version d'essai de trois mois de Clue Plus est incluse à l'achat du Smart Band 10 Pro.

Avec sa batterie de 350 mAh, le bracelet devrait pouvoir tenir jusqu'à 21 jours en utilisation légère «» . Le Smart Band 10 Pro coûte 80 euros avec un boîtier en aluminium et 100 euros avec un boîtier en céramique. Toutefois, seule la version en céramique propose le NFC.

Xiaomi Sound Play : coupler 100 haut-parleurs en mode fête

Le Xiaomi Sound Play, d'une longueur d'environ 20 centimètres, a une puissance de 18 watts et deux des haut-parleurs peuvent être couplés pour une sortie stéréo. Grâce à Auracast, il est possible de synchroniser jusqu'à 100 des haut-parleurs Bluetooth, qui coûtent 50 euros, pour une lecture commune.

La Xiaomi Sound Play peut aussi être couchée.

Grâce à la certification IP68, le Sound Play peut être utilisé sans crainte à l'extérieur. Avec ses 415 grammes, ce n'est pas un poids plume, mais il est transportable. Vous pouvez choisir l'un des cinq effets de couleur pour la face supérieure et l'éclairage de la face inférieure s'adapte à la musique. Xiaomi annonce une autonomie de 14 heures lorsque le volume est réglé à 40 pour cent. Le chargement prend 2,5 heures via USB-C.

Xiaomi Buds 6 : trois microphones pour des appels téléphoniques intelligibles

Les Buds 6, vendus 120 euros, sont le nouveau modèle haut de gamme d'écouteurs intra-auriculaires de Xiaomi. Les écouteurs, qui pèsent 4,4 grammes, contiennent des transducteurs de 11 mm avec trois aimants pour des basses puissantes. Un diaphragme plaqué or est censé améliorer la sensibilité dans les hautes fréquences de 30 pour cent par rapport à son prédécesseur.

Les Xiaomi Buds 6 n'ont pas d'embout souple.

Les trois microphones sont également censés utiliser l'IA pour supprimer les bruits de fond jusqu'à 95 décibels et les vitesses de vent jusqu'à douze mètres par seconde lors des appels téléphoniques. Lors de l'écoute, vous pouvez choisir entre deux modes de réduction du bruit : «Balanced», lorsqu'il n'est pas trop fort, et «Deep», lorsqu'il est fort.

Les écouteurs se connectent via Bluetooth 5.4 et prennent en charge plusieurs codecs avec SBC, AAC, LC3 et Qualcomm aptX Lossless Audio. La durée de vie de la batterie des écouteurs peut atteindre six heures. Avec la recharge dans le boîtier, elle devrait atteindre 35 heures.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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