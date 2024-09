La série Xiaomi 14T présentée avec : Smartphones avec beaucoup d'IA

Xiaomi a annoncé sa série 14T. Les deux smartphones présentent de nombreuses similitudes et pourtant, la version Pro devrait être légèrement meilleure, notamment en termes de performances et de caméra.

D'un point de vue purement physique, les Xiaomi 14T et 14T Pro se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ont la même taille, le même écran et utilisent le même logiciel. Le Pro dans son nom justifie le modèle plus cher par un processeur plus puissant et une configuration de caméra partiellement meilleure sur le papier.

Le processeur et l'appareil photo font la différence

Le Xiaomi 14T Pro est équipé du Dimensity 9300+ et le Xiaomi 14T du Dimensity 8300 Ultra. Les deux processeurs à 8 cœurs sont fabriqués par Mediatek en 4 nanomètres. Le 9300+ dispose de cœurs plus puissants et d'une meilleure puce graphique - Immortalis-G720 au lieu de Mali-G615. Effet secondaire des puces, le 14T Pro supporte le Wi-Fi 7, le 14T "seulement" le Wi-Fi 6E.

Les caméras ne montrent pas leurs différences de l'extérieur.

Source : Xiaomi

Les différentes caméras sont également peu visibles de l'extérieur. Sur le 14T Pro, Xiaomi utilise son propre capteur d'image Light Fusion 900 pour la caméra principale. Dans le 14T, c'est le Sony IMX906 qui est utilisé. La résolution, l'ouverture et la distance focale des caméras sont toutefois identiques. La caméra télé du 14T Pro a en outre une distance focale de 60 millimètres. Par rapport aux 50 millimètres du 14T, cela donne un zoom optique d'environ 2,5 fois au lieu de 2 fois.

Lors de la charge de la batterie de 5000 mAh, le Xiaomi 14T Pro devrait également être beaucoup plus rapide que son modèle jumeau. Il prend en charge la technologie de charge rapide HyperCharge de Xiaomi, qui peut atteindre 120 watts. Le 14T peut atteindre un maximum de 67 watts. De plus, seule la version Pro offre une charge sans fil - et ce jusqu'à 50 watts.

Xiaomi met le paquet sur l'IA

Xiaomi utilise Android 14 comme base pour son HyperOS, qui est installé en usine sur les 14T et 14T Pro. Les deux smartphones devraient recevoir des mises à jour Google pendant quatre ans et des mises à jour de sécurité pendant cinq ans.

Avec la série T, Xiaomi tente en outre de rattraper la concurrence en matière d'IA. Ainsi, grâce à une bonne affaire avec Google, le constructeur a pu s'approprier son IA Gemini pour ses smartphones et devient le troisième constructeur après Google et Samsung à avoir accès à Circle-to-search.

Guide Circle to Search : comment fonctionne la meilleure fonction logicielle du Samsung Galaxy S24 ? par Lorenz Keller

Pour le reste, Xiaomi ajoute des fonctions d'IA à certains services déjà existants. Il s'agit notamment d'un traducteur en direct, d'une application de prise de notes qui résume le contenu et aide à la mise en page, aux corrections et aux traductions ou d'un enregistreur qui peut distinguer différentes personnes dans les transcriptions et qui fait également des traductions.

L'IA aide notamment à la création de vidéos.

Source : Xiaomi

Les sous-titres de l'IA sont censés traduire tout le son du smartphone - indépendamment des applications - à partir de et vers différentes langues. Pour les vidéos et les photos, l'IA aide à l'édition et devrait même faire des suggestions de composition et de musique pour les films. La série T reprend la fonction "AI Portrait" du Xiaomi 14. Celle-ci crée un avatar à partir d'une photo de portrait, qui peut être utilisé dans des images.

La disponibilité des fonctions d'IA varie selon les pays et les langues. Xiaomi n'a toutefois pas encore révélé lesquelles fonctionnent chez nous. J'ai cependant déjà pu en tester certaines lors de l'essai du Xiaomi 14T.

Prix et disponibilité

La série Xiaomi 14T est disponible dès à présent. Les deux modèles apparaissent en gris, bleu et noir ou, comme le dit le fabricant, "Titan Gray", "Titan Blue" et "Titan Black". En Suisse, il existe en outre une variante verte "Lemon Green".

Le Xiaomi 14T démarre à 649 francs/euros avec 256 gigaoctets de stockage. Pour 256 gigaoctets, il faudra payer 50 francs/euros supplémentaires.

Le Xiaomi 14T Pro est disponible dans des variantes avec 256 et 512 gigaoctets ou un téraoctet de stockage. Leurs prix de vente conseillés sont de 799, 899 et 999 francs/euros.

Si vous êtes particulièrement rapide en Suisse, vous pouvez vous procurer l'un des smartphones avec un écran de jeu incurvé ou le Robot Vacuum X10 en cadeau.

