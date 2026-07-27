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La machine d'arcade Donkey Kong de Lego fonctionne sans électricité ni pièces de monnaie

Ramon Schneider Traduction : traduction automatique 27/7/2026

Lego recrée le classique d'arcade « Donkey Kong » sous forme de jeu mécanique. Avec un levier, un joystick et un bouton, vous faites rouler des tonneaux et sauter Jumpman.

Ce jeu Donkey Kong est plus que oldschool. Vous n'avez pas besoin de console pour cela, juste d'un peu de place sur la table. Le travail manuel est de mise. Si vous tirez sur le tonneau à gauche, la partie commence. En haut, un tonneau roule, dévale quatre supports inclinés et disparaît dans le boîtier. Avec le joystick, vous déplacez Jumpman sur le côté, le bouton le fait sauter. Dans le meilleur des cas, le tonneau passe sous lui. Dans le pire des cas, vous êtes au moins épargné par un écran «Game Over».

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La machine se compose de 1371 pièces et s'adresse aux adultes. Une fois assemblée, elle mesure 39 centimètres de hauteur, 27 centimètres de largeur et 15 centimètres de profondeur. Lego demande un prix de vente conseillé de 189 francs en Suisse et de 169,99 euros dans l'UE. La livraison commence le 1er août.

Les tonneaux reviennent d'eux-mêmes

Dans une interview avec «The Verge», le designer Carl Merriam explique le cycle des tonneaux. Merriam a déjà conçu le Lego Game Boy. Le set contient 21 tonneaux. L'un sert de levier à l'avant, les 20 autres circulent dans la machine. Si vous tirez sur le levier, une pompe pousse un tonneau vers le bas dans une pile verticale. En même temps, le tonneau suivant tombe sur la piste en haut. À la fin, il atterrit dans un bac de collecte et retourne à la pompe.

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Jouable, mais pas un vrai «Donkey Kong»

Cependant, le modèle n'est pas entièrement jouable. Dans l'original, Jumpman (Mario) grimpe des échelles pour atteindre Lady (Peach). Dans le modèle Lego, il reste sur un seul support. Le joystick ne le déplace que sur une courte distance à gauche ou à droite, le bouton le soulève. La machine ne compte pas non plus de points.

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Grands autocollants pour 189 francs

Pour un modèle à 189 francs, les personnages principaux autocollants sont décevants. Les graphiques pixelisés et les briques Lego seraient en fait un couple assez évident. La véritable star du set n'est donc pas sur le terrain de jeu, mais derrière : le mécanisme ingénieux transforme la pièce d'exposition en un petit jeu d'adresse.

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Lego a-t-il rendu «Donkey Kong» jouable de manière convaincante ou trouvez-vous la réalisation trop simple ? Écrivez-le dans les commentaires.

Photo d’en-tête : Lego

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