Nouveautés + tendances 3 0

Insta360 présente une nouvelle caméra d'action Go avec un capteur de 1/1,28 pouce

Debora Pape Traduction: traduction automatique 21/8/2025

L'Insta360 Go Ultra succède à l'Insta360 Go 3S, qui est sur le marché depuis un an. Pour cette nouvelle action-cam, l'entreprise dit avoir beaucoup travaillé sur la qualité d'image.

Ces derniers jours, des rumeurs et des fuites ont déjà fait état d'un successeur à l'action-cam compacte Insta360 Go 3S. C'est désormais officiel : Insta360 présente la Go Ultra. La nouvelle bonne pièce a une forme de boîtier modifiée et pèse un peu plus lourd. Mais, sur le papier du moins, elle apporte aussi des valeurs nettement supérieures en termes de qualité d'image.

Le principe reste le même : l'Insta360 Go Ultra doit être une minuscule caméra d'action pour toutes les occasions - pour la plongée en apnée jusqu'à dix mètres de profondeur aussi bien que pour le cyclisme ou comme caméra POV pour le collier de chien. Les vidéos et les images peuvent être éditées et partagées rapidement via l'application associée.

La petite caméra devrait vous permettre de découvrir de nouveaux angles de vue créatifs - par exemple fixé sur une barre d'haltère.

Source : Insta360

L'Insta360 Go Ultra devrait être disponible dès maintenant et coûter 429 euros en bundle avec l'Action Pod. Notre service achats est en train de déterminer quand vous pourrez la commander chez nous.

Un capteur beaucoup plus grand

Parmi les nouveautés, on notera la présence d'un capteur de 1/1,28 pouce, plus grand que la moyenne pour une action cam. De la taille du capteur dépendent par exemple la qualité d'image et la sensibilité à la lumière. Insta360 n'a pas officiellement indiqué la taille du capteur du modèle précédent. Cependant, le nouveau capteur serait 221 pour cent plus grand. On peut donc en déduire que le capteur de l'Insta360 Go 3S joue dans la même ligue que l'Insta360 Ace Pro 2, pour lequel la société indique une taille de 1/1,3 pouce. La nouvelle Insta360 Go Ultra dispose désormais d'un capteur beaucoup plus grand, comme celui utilisé par exemple dans le smartphone haut de gamme iPhone 15 Pro.

Une nouvelle puce d'intelligence artificielle de 5 nm, associée au capteur, devrait permettre d'obtenir des images «, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent avec la série Go», écrit Insta360 dans son communiqué de presse. Elles devraient être très nettes, même dans des conditions de faible luminosité. L'IA devrait également réduire le bruit et améliorer la luminosité de l'image.

En ce qui concerne les valeurs ISO, il est désormais possible d'aller jusqu'à 6400. Le modèle précédent s'arrêtait à 3200. Les tests devront montrer la qualité des images prises avec une valeur ISO aussi élevée.

Une meilleure résolution - surtout pour les photos

Le modèle précédent peut également enregistrer des vidéos 4K, mais seulement jusqu'à 30 ips. Le Go Ultra offre la 4K à 60 ips. En Full HD, il y a 240 fps, ce qui correspond à un ralenti huit fois plus rapide à 30 fps.

Pour les photos, la Go Ultra s'est nettement améliorée : Elle peut prendre des photos de 50 mégapixels au format 4:3 (8192 × 6144 pixels). La Go 3S ne faisait que 12 mégapixels (4000 × 3000 pixels). En 16:9, 37 mégapixels sont possibles (Go 3S : 9 mégapixels).

Autres différences (et points communs)

En plus du codec vidéo habituel H.264, la Go Ultra prend également en charge le H.265, un codec moins encombrant qui permet d'obtenir une meilleure qualité avec le même débit binaire ou la même qualité avec une taille de fichier réduite de moitié. L'Insta360 Go Ultra n'a pas de mémoire fixe intégrée comme la Go 3S. Avec des cartes MicroSD, vous pouvez atteindre jusqu'à 2 téraoctets de stockage.

Un gyroscope à six axes pour la stabilisation de l'image est toujours à bord et, comme son prédécesseur, la Go Ultra prend des photos au format RAW si vous le souhaitez. De la forme de pilule du Go 3S (environ 26 × 54 × 25 millimètres), Insta360 est passé à un boîtier presque carré d'environ 46 × 46 × 18 millimètres pour le Go Ultra. Avec 53 grammes, il est 14 grammes plus lourd.

Ceci devrait également être dû à la batterie nettement plus grande. Avec sa batterie interne de 500 mAh, la Go Ultra devrait pouvoir enregistrer jusqu'à 70 minutes, contre 38 minutes pour son prédécesseur avec sa batterie de 310 mAh. Un Action Pod est également disponible pour la caméra, un accessoire qui vous offre un écran plus grand et une batterie supplémentaire. Vous pouvez ainsi augmenter encore l'autonomie, car l'Action Pod apporte une capacité supplémentaire de 1450 mAh. L'autonomie est alors de 200 minutes selon le fabricant. En revanche, l'Action Pod n'est pas étanche, contrairement à la caméra elle-même.

L'Insta360 Go Ultra avec l'extension Action Pod.

Source : Insta360

La nouvelle caméra devrait être facile à fixer grâce à un support magnétique amélioré «» . Pour ce faire, Insta360 entend à nouveau proposer un large assortiment de possibilités de fixation optionnelles.

Photo d’en-tête : Insta360

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







